Xe tải nghênh ngang trong giờ cấm ở TP.HCM: Công an vào cuộc xác minh

Báo Thanh Niên đã cung cấp hình ảnh, biển số xe tải vi phạm cho Công an Q.Tân Phú để xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.



Xe tải chở hoa chạy trong giờ cấm, đi qua giao lộ Hòa Bình - Lạc Long Quân (Q.11) Công Nguyên

Trước đó, sau khi báo đăng tải loạt bài điều tra nói trên, Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM đã yêu cầu các đội liên quan và công an các quận: 11, Tân Phú, Bình Tân báo cáo sự việc. Phòng PC08 cũng đã đến Báo Thanh Niên làm việc, đề nghị báo cung cấp danh sách biển số xe tải vi phạm chạy trong giờ cấm, đỗ trên đường cấm để tiến hành xác minh, xử lý. PC08 cầu thị và cảm ơn Báo Thanh Niên đã phát hiện và cung cấp thông tin các phương tiện vi phạm. Báo Thanh Niên đã cung cấp hình ảnh, thông tin liên quan đến Công an Q.11 để xác minh xử lý.

Liên quan vụ việc này, chiều 14.9, Trung tâm quản lý hạ tầng giao thông đường bộ (Sở GTVT TP.HCM) đã tổ chức cuộc họp để giải quyết kiến nghị bất cập tổ chức giao thông trên địa bàn Q.11 (xung quanh khu vực chợ hoa Đầm Sen) mà Báo Thanh Niên phản ánh.

Tại cuộc họp, đại diện Công an Q.11 đề xuất thay đổi biển cấm xe tải trên 5 tấn lưu thông trên đường Nguyễn Văn Phú từ 6 - 22 giờ (thay cho biển cấm xe tải trên 5 tấn 24/24 giờ như hiện nay); trên đường Tống Văn Trân cũng thay đổi biển cấm xe tải, xe khách dừng, đỗ (24/24 giờ) bằng biển cấm dừng, đỗ từ 6 - 22 giờ.