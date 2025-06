Hàng chục héc ta lúa vừa gieo của nông dân TP.Huế chìm trong biển nước

Sáng 12.6, mưa lớn vẫn tiếp diễn trên địa bàn TP.Huế. Theo ghi nhận của PV Thanh Niên tại các xã Phú Hồ, Phú Lương, Phú Xuân… (H.Phú Vang), mưa lớn khiến nước ứ đọng, nhấn chìm hàng loạt héc ta lúa vừa gieo của nông dân.



Một cánh đồng vừa gieo của nông dân xã Phú Hồ (H.Phú Vang) bị nước bủa vây ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Thời điểm này, nhiều người dân không thể cứu lúa thì nước bủa vây khắp vùng. Họ cho biết, mùa vụ trước, do ảnh hưởng của thời tiết xấu nên đã mất mùa, mùa vụ này, khi vừa gieo được vài ngày gặp trận mưa lớn.

"Mùa trước thì đã mất mùa rồi, giờ vừa mới gieo sạ được mấy hôm thì trời đổ mưa xối xả mấy ngày liền. Mưa trái mùa nên có ai ngờ đâu. Ruộng của gia đình tôi và bà con ở đây giờ chìm nghỉm trong nước hết rồi. Nhìn mà xót xa đứt ruột gan", một người nông dân ở xã Phú Hồ nói.

Chung cảnh mất mát, nhiều nông dân ở các địa phương khác như H.Quảng Điền, TX.Phong Điền, H.Phú Lộc cũng đang điêu đứng vì trận mưa trái mùa này.

Nước ứ đọng diện tích lớn khiến người dân không kịp ứng cứu ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn TP.Huế cho biết, vụ hè thu năm 2025 toàn thành phố gieo sạ gần 25.247 ha. Do mưa rất to, cường suất lớn, tập trung khu vực đồng bằng ven biển, sau đó chuyển lên khu vực trung du miền núi nên đã gây ngập úng cho 12.758 ha lúa và rau màu của người dân.

Trong đó, thiệt hại nặng nhất là H.Phú Vang hơn 5 ha, TX.Phong Điền hơn 4,7 ha; H.Quảng Điền 3,9 ha; H.Phú Lộc 2,7 ha…

H.Phú Vang có 5 ha lúa bị ảnh hưởng trong đợt mưa trái mùa này ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Hiện nay các địa phương đang phối hợp với Công ty TNHH Nhà nước một thành viên khai thác thủy lợi Huế chủ động vận hành bơm tiêu úng số vùng bị ngập này.

Mưa lớn còn gây ngập úng, sạt lở đất

Theo báo cáo mới nhất của Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn TP.Huế, trong đêm 11.6 đến rạng sáng ngày 12.6, mưa cường suất lớn, trong khoảng thời đoạn ngắn, diện rộng đã làm ngập úng cục bộ nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã: Phong Mỹ, Phong Xuân, TX.Phong Điền; xã Lộc An, xã Lộc Điền (H.Phú Lộc); xã Hồng Bắc (H.A Lưới); các phường An Tây, Thủy Xuân, Xuân Phú, An Đông (Q.Thuận Hóa); các phường Thuận Lộc, Q.Phú Xuân; xã Thủy Thanh, P.Thủy Lương (TX.Hương Thủy). Hiện tại, giảm mưa nên nước đang rút dần.

Mưa lớn làm ngập một số tuyến đường liên thôn tại TX.Phong Điền ẢNH: KHOA TUYẾT

Mưa lớn còn khiến một số khu vực bị sạt lở đất. Cụ thể, khu vực đoạn cao tốc La Sơn - Túy Loan rẽ vào TT.Khe Tre (H.Phú Lộc) bị sạt lở mái ta luy dương 20 m, hiện cơ quan chức năng đã rào chắn để đảm bảo an toàn.

Tại đường tỉnh 14 C, thôn 2, xã Hương Lộc (H.Phú Lộc), bị sạt mái ta luy dương dài 10 m, đã rào chắn, cảnh báo người dân không qua lại.

Còn tại khu vực H.A Lưới, tại Km 350 trên đường Hồ Chí Minh (thuộc xã Phú Vinh) cũng ghi nhận sạt mái ta luy âm, với chiều dài 15 m. Vị trí này cũng đã lắp cảnh báo, giao thông đi lại bình thường.

