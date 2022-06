Hàng chục sinh viên tố chủ trọ chiếm đoạt hơn 155 triệu đồng

Theo đơn phản ánh của hơn 40 sinh viên (đa số học năm 1, năm 2 từ nhiều tỉnh thành và đang theo học các trường thuộc ĐH Quốc gia TP.HCM), để có chỗ ở đi học, những sinh viên này đã làm hợp đồng thuê phòng trọ của bà Nguyễn Thị Hương (chủ khu trọ 22/10 Tân Lập, P.Đông Hòa, TP.Dĩ An, Bình Dương). Bà Hương yêu cầu đặt cọc 3 tháng cho mỗi phòng (trung bình mỗi sinh viên cọc từ 3 - 4,5 triệu đồng). Sáng 31.5, khu nhà trọ của bà Hương bị UBND TP.Dĩ An cưỡng chế, thu hồi do nằm trong quy hoạch xây dựng ĐH Quốc gia TP.HCM. Chiều 31.5, bà Hương (chủ khu trọ) đã nhắn tin vào nhóm Zalo chung của dãy trọ với nội dung “Cô rất xin lỗi các con, giờ cô cháu mình tạm biệt, chúc các cháu nhiều sức khỏe và học giỏi. Tình hình bắt buộc cô cũng rất đau lòng, nằm ngoài dự kiến của cô, thông cảm cho cô nhé. Tiền đặt cọc xin lỗi các con vì đây không phải lỗi của cô”. Sau đó, điện thoại bà Hương không liên lạc được, nhiều sinh viên đi tìm bà để lấy lại tiền cọc nhưng vô vọng.

PV Thanh Niên đã nhiều lần liên hệ qua số điện thoại của bà Nguyễn Thị Hương nhưng bất thành. Đến khuya 2.6, bà Hương mở máy điện thoại trở lại và có trả lời ngắn gọn: “Không phải là tôi không trả, mà là chưa trả. Tòa án bảo tất cả vấn đề liên quan đến tiền bạc, phải giữ nguyên; để tòa giải quyết xong, rồi cô mới làm việc với sinh viên (!?)”.





Chiều 3.6, ông Nguyễn Thanh Huy, Phó chủ tịch UBND TP.Dĩ An, cho biết kế hoạch thực hiện cưỡng chế các công trình trên khu đất của vợ chồng ông Phạm Văn Nghệ và bà Nguyễn Thị Hương (22/10 Tân Lập, P.Đông Hòa) được chuẩn bị rất kỹ. Trước khi thực hiện cưỡng chế sáng 31.5, UBND TP.Dĩ An phối hợp với ĐH Quốc gia TP.HCM lập danh sách từng sinh viên đang sinh sống trong khu trọ này. Đoàn công tác đến tận phòng trọ, trường đang học để vận động các em tìm chỗ trọ mới hoặc chuyển vào KTX để sinh sống. ĐH Quốc gia TP.HCM đã chuẩn bị đầy đủ phòng cho sinh viên đang thuê các phòng trọ trong khu cưỡng chế để vào ở tạm trong thời gian kiếm chỗ ở mới. “Việc cưỡng chế công trình trên phần đất của ông Nghệ để phục vụ việc xây dựng theo quy hoạch của ĐH Quốc gia TP.HCM là hoàn toàn đúng các quy định. Công tác vận động, chuẩn bị chỗ ở cho sinh viên, tiểu thương trong khu trọ bị cưỡng chế cũng diễn ra đúng quy trình, đảm bảo tính nhân văn”, ông Huy nói.

Liên quan việc hơn 40 sinh viên tố cáo bà Nguyễn Thị Hương chiếm đoạt hơn 155 triệu đồng tiền cọc, ông Nguyễn Thanh Huy cho rằng đó là thỏa thuận dân sự giữa sinh viên và chủ nhà. Để đảm bảo quyền lợi, các sinh viên có thể khởi kiện bà Hương ra tòa hoặc làm đơn tố giác hành vi của bà Hương lên Công an TP.Dĩ An.