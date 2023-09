Hàng chục triệu ô tô của nhiều hãng xe trang bị túi khí không an toàn

Cơ quan An toàn Giao thông Cao tốc Quốc gia Mỹ (National Highway Traffic Safety Administration - NHTSA) vừa đưa ra cáo buộc khoảng 52 triệu túi khí trang bị trên các dòng ô tô của 12 thương hiệu tại Mỹ có nguy cơ gây chấn thương cho người dùng do vấn đề liên quan đến túi khí. Sẽ có một cuộc họp công khai giữa các bên liên quan để đưa ra quyết định cuối cùng về việc thu hồi.



Toàn bộ túi khí này do ARC và Delphi sản xuất, cung cấp cho các hãng ô tô để lắp ráp vào xe. Theo NHTSA, các xe thuộc diện ảnh hưởng được trang bị túi khí do ARC thiết kế, sản xuất từ năm 2000 - 2018. Kết quả điều tra của NHTSA cho biết đã có 7 người dùng ô tô tại Mỹ bị thương, trong đó có một trường hợp tử vong do lỗi liên quan đến túi khí ARC. Trước đó, vào tháng 4.2023, cơ quan này gửi thư tới nhà cung cấp ARC yêu cầu tiến hành triệu hồi, nhưng công ty từ chối.

Theo thông tin ban đầu từ NHTSA, lỗi xảy ra khi túi được bơm căng, quá trình ma sát để liên kết các bình áp suất trên và dưới của bộ bơm hơi có thể tạo ra tắc nghẽn đường ống trong trường hợp triển khai túi khí. Điều đó khiến bộ bơm hơi bị vỡ, bắn các mảnh vụn và mảnh kim loại vào hành khách ngồi trong xe.

Các hãng ô tô được cho sử dụng túi khí bị lỗi do ARC và Delphi sản xuất gồm BMW, Ford, Fiat Chrysler Automobiles, General Motors, Hyundai, Kia, Maserati, Mercedes-Benz, Porsche, Tesla, Toyota và Volkswagen.

Bất chấp việc ARC phản đối việc triệu hồi túi khí mà hãng này (cũng như Delphi) sản xuất và cung cấp cho các hãng ô tô. Trước cáo buộc NHTSA đưa ra, đã có ít nhất bốn nhà sản xuất ô tô triển khai chương trình triệu hồi liên quan đến vấn đề này để kiểm tra. General Motors (GM) là một trong số đó. Từ tháng 5.2023, GM đã triệu hồi và sửa chữa gần 1 triệu ô tô, sau một vụ tai nạn xảy ra vào tháng 3.2023 khiến người lái xe bị thương ở mặt.

Để làm rõ vấn đề này, một phiên điều trần công khai sẽ được tổ chức vào ngày 5.10. ARC và các bên liên quan sẽ có cơ hội trình bày, giải thích vấn đề liên quan đến túi khí của hãng trước những cáo buộc của NHTSA. Sau đó, NHTSA sẽ quyết định có buộc nhà sản xuất gửi thông báo về khiếm khuyết an toàn hay không.