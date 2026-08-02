Hãng điện thoại Trung Quốc hé lộ smartphone viền màn hình '0 mm'

Màn hình smartphone đã trải qua nhiều cải tiến trong những năm qua, từ viền dày và phần cằm lớn cho đến viền mỏng hơn. Tuy nhiên, nếu vẫn cảm thấy khó chịu với những milimet viền đen xung quanh màn hình, TECNO có thể đã tìm ra giải pháp.

Điện thoại concept không viền được TECNO tiết lộ ẢNH: TECNO

Mới đây, công ty đến từ Trung Quốc đã giới thiệu mẫu điện thoại concept mới nhất của mình trong một video, với thiết kế không chỉ thu nhỏ viền màn hình mà còn loại bỏ hoàn toàn chúng. Thiết bị này được trang bị công nghệ viền màn hình 0 mm, cho phép màn hình mở rộng đến tận các cạnh của khung máy, mang đến cho người dùng trải nghiệm xem rõ nét và không bị gián đoạn.

Cách TECNO hiện thực hóa chiếc smartphone không viền

Để đạt được thành tựu này, TECNO đã phải tái thiết kế hoàn toàn chiếc smartphone. Công ty đã áp dụng công nghệ xếp chồng bên trong tiên tiến, kỹ thuật cấu trúc và kỹ thuật đóng gói màn hình mới nhằm loại bỏ gần như hoàn toàn viền màn hình. Kết quả là, màn hình dường như lơ lửng trong tay người dùng, mang lại trải nghiệm xem video và chơi game sống động hơn.

Ngoài ra, thiết kế mới cho phép TECNO tích hợp một màn hình lớn hơn vào khung máy có kích thước tương tự như trước nhằm giúp người dùng có trải nghiệm rõ nét hơn mà không làm tăng kích thước điện thoại.

iPhone 17 Pro (trái) đặt cạnh điện thoại concept của TECNO ẢNH: TECNO

Mặc dù trong video và ảnh, sự khác biệt này có thể khó nhận thấy, nhưng một bức ảnh so sánh giữa điện thoại concept của TECNO và iPhone 17 Pro cho thấy rõ ràng sự nổi bật của thiết kế không viền. TECNO khẳng định màn hình mới sẽ tạo nên ngôn ngữ thiết kế riêng biệt cho thương hiệu, giúp công ty nổi bật hơn so với các đối thủ cạnh tranh.

TECNO cũng cho biết đã phát triển các công nghệ cốt lõi như camera, độ nhạy cảm ứng, âm thanh tối ưu và tương tác giao diện người dùng cho điện thoại concept của mình, từ đó mở ra cơ hội cho những cải tiến trong tương lai. Mẫu điện thoại concept mới của TECNO dự kiến sẽ được giới thiệu tại sự kiện IFA 2026 ShowStoppers vào tháng 9 tới ở Berlin (Đức).