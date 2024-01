Hàng giả hoành hành trước tết

Bánh kẹo, mứt, hạt, sữa... không xuất xứ, nhãn mác

Càng gần tết, lực lượng quản lý thị trường (QLTT) tất bật với các hoạt động kiểm tra, truy quét hàng hóa lậu, hàng giả mạo. Liên hệ qua điện thoại, ông Nguyễn Quang Huy, Phó cục trưởng Cục QLTT TP.HCM, liên tục bận rộn với những cuộc họp chỉ đạo. "Anh em trong thời điểm này rất bận rộn, dồn dập nhiều hoạt động cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả các tháng cuối năm 2023 và trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Đôi lúc bận quá không kịp trả lời báo chí, mong anh em thông cảm", ông Huy bộc bạch.

Những ngày cận tết, việc truy bắt các điểm kinh doanh hàng hóa vi phạm tại TP.HCM diễn ra dày đặc. Đầu tháng 1, Đội QLTT số 6 phối hợp với Công an P.3, Q.4 tiến hành kiểm tra đột xuất Công ty G.N.S, phát hiện doanh nghiệp này đang kinh doanh nguyên liệu sản xuất bánh kẹo các loại, trong đó có 200 kg hạt mắc ca không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, trị giá tang vật vi phạm là 44 triệu đồng. Đoàn kiểm tra đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa vi phạm, lập hồ sơ chuyển về Cục QLTT TP.HCM xử lý theo thẩm quyền.

Lực lượng QLTT kiểm tra một địa điểm kinh doanh vi phạm QLTT TP.HCM

Ngày 19.1, tại địa bàn Q.3, đội QLTT số 4 phối hợp với Công an P.5 tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh T.L trên đường Nguyễn Thượng Hiền, phát hiện 230 kg mứt gừng dẻo không ghi xuất xứ, không hạn sử dụng, nhãn mác, hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa, không có hồ sơ chất lượng hàng hóa. Tổng cộng trị giá hàng hóa vi phạm theo giá niêm yết là 46 triệu đồng.

Tại Q.Phú Nhuận, đội QLTT phối hợp với Công an P.8 tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh G.H trên đường Trương Quốc Dung, phát hiện tại đây đang kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn (ngũ cốc, táo khô, hạt điều, hạt óc chó) chưa qua sử dụng, không có hóa đơn chứng từ, nhãn hiệu, ngày sản xuất và hạn sử dụng, xuất xứ...

Đặc biệt, ngày 21.1, lực lượng chức năng tạm giữ 8 người để điều tra hành vi "sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm" do V.T.C (36 tuổi, ngụ Q.12, TP.HCM) cầm đầu. Trước đó, ngày 19.1, lực lượng chức năng gồm QLTT Bình Dương, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bình Dương, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM, Công an TP.Dĩ An (Bình Dương) đồng loạt kiểm tra

4 địa điểm sản xuất, buôn bán sữa do V.T.C làm chủ tại Bình Dương và TP.HCM, phát hiện hơn 7.500 lon sữa bột thành phẩm các loại; 70 thùng giấy chứa nắp lon sữa bằng kim loại; 150.000 vỏ lon sữa nhiều nhãn hiệu nổi tiếng (chưa sản xuất tại VN), 7 bao tải chứa nắp nhựa hộp sữa, cùng máy móc, thiết bị để sản xuất, buôn bán hàng giả. Ước tính trị giá tang vật bị thu giữ lên đến 14,5 tỉ đồng. Qua xác minh, V.T.C hoạt động sản xuất, buôn bán sữa bột giả từ ngày 24.11.2023 đến nay và đã hưởng lợi bất chính số tiền khoảng 3 tỉ đồng.

Đánh vào nhu cầu hàng giá rẻ

Trao đổi với PV Thanh Niên, lãnh đạo Cục QLTT TP.HCM cho biết: Nhu cầu mua sắm hàng hóa của người tiêu dùng tăng mạnh vào thời điểm cuối năm dẫn đến tình hình buôn lậu, kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, kém chất lượng sẽ tiếp tục tăng mạnh. Với lợi thế giá rẻ, đa dạng chủng loại, đánh trúng tâm lý của người tiêu dùng trong giai đoạn kinh tế khó khăn nên hàng gian, hàng giả hoành hành, đi kèm là những hậu quả về an toàn vệ sinh thực phẩm, chất lượng hàng hóa không đảm bảo.

Đáng nói, tình hình kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu vẫn không có dấu hiệu suy giảm, số lượng nhãn hiệu bị làm giả cũng ngày càng đa dạng, thủ đoạn tinh vi. Trong vụ phát hiện cơ sở sản xuất sữa giả nói trên, V.T.C khai nhận để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, khoảng một tháng các cơ sở sẽ thay đổi địa điểm hoạt động sản xuất một lần. Đặc biệt, toàn bộ sản phẩm sữa giả đều được bán thông qua kênh online, sàn thương mại điện tử hoặc livestream trên mạng xã hội. Đây là một trong những kênh bán hàng giả bùng phát trong thời gian gần đây mà Báo Thanh Niên đã phản ánh.

Lãnh đạo Cục QLTT TP.HCM cho biết thêm: "Công tác phối hợp với các đơn vị đại diện của các nhãn hiệu cũng gặp nhiều khó khăn. Thứ nhất, có những nhãn hiệu được bảo hộ nhưng không nổi tiếng, việc liên hệ đơn vị đại diện nhãn hiệu để xác định thật - giả khó khăn; thứ hai, kết quả giám định của một số đơn vị đại diện nhãn hiệu còn chậm, không đảm bảo được thời gian để xử lý hồ sơ theo quy định của luật Xử phạt vi phạm hành chính và Pháp lệnh QLTT".

Bên cạnh đó, tình hình kinh doanh trong lĩnh vực thương mại điện tử, trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo… hiện nay rất phức tạp. Việc tạo lập tài khoản sử dụng thông tin giả để bán hàng rất khó để xác định được đối tượng vi phạm và nơi chứa hàng hóa vi phạm để kiểm tra, xử lý; giao nhận hàng hóa qua dịch vụ giao nhận hàng hóa, phương tiện sử dụng bằng xe gắn máy, với số lượng ít nên rất cơ động và khó phát hiện. Nhiều đối tượng đã bị xử phạt hành chính, tuy nhiên do việc kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ đem lại lợi nhuận lớn dẫn đến nhiều trường hợp tiếp tục tái phạm.

Thời gian tới, Cục QLTT TP.HCM tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra, kiểm soát thị trường. Trong đó, tập trung vào một số mặt hàng thiết yếu như: xăng dầu, khí đốt, than đá, phân bón, các loại rau củ quả, gạo, thịt heo, thuốc lá, đường cát... Phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh chống hàng giả, gian lận thương mại trên môi trường thương mại điện tử.