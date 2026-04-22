Du lịch Tin tức - Sự kiện

Hãng hàng không đột ngột hủy tất cả chuyến bay, hàng trăm du khách bị bỏ rơi

Vi Nguyễn
Vi Nguyễn
22/04/2026 08:37 GMT+7

Một hãng hàng không giá rẻ bất ngờ thông báo tất cả các chuyến bay của hãng sẽ bị tạm dừng trong ít nhất hai tuần do các vấn đề về hậu cần, qua đó bỏ rơi hàng trăm khách ở các điểm đến.

"Hãng hàng không du lịch của Mexico" Magnicharters đã ngừng toàn bộ hoạt động vào ngày 11 tháng 4 và dự kiến tình trạng này sẽ kéo dài đến tháng 5. Hãng chuyên khai thác các chuyến bay đến các điểm du lịch nổi tiếng trong nước như Cancún và Yucatán, khiến hàng trăm du khách bị mắc kẹt và buộc chính phủ phải can thiệp bằng biện pháp ứng phó khẩn cấp.

Người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Gabriel Bojórquez đã viện dẫn "các vấn đề về hậu cần" là lý do tạm dừng, nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Ông cho biết Magnicharters "vô cùng lấy làm tiếc về sự bất tiện đã gây ra" và đang "giải quyết tình hình này một cách cẩn trọng để khôi phục hoạt động càng sớm càng tốt".

Máy bay của hãng tại sân bay Cancun

Động thái này đã khiến hàng trăm người bị mắc kẹt trong mùa du lịch xuân cao điểm, buộc Cơ quan Hàng không Dân dụng Mexico (AFAC) phải phối hợp lập kế hoạch dự phòng với các nhà điều hành sân bay và các hãng hàng không khác của Mexico, theo Express.uk.

Hành khách tại các sân bay ở Cancun, Merida và Huatulco được hướng dẫn đến quầy của Aeroméxico, Viva và Volaris để được sắp xếp lại chỗ ở. Chính phủ cũng đã thực hiện một chuyến bay sơ tán đặc biệt từ Cancun, nơi có lượng hành khách mắc kẹt lớn nhất, lên tới hơn 200 người.

Mặc dù Magnicharters chưa tiết lộ số lượng cụ thể hành khách bị ảnh hưởng, dữ liệu của AFAC cho thấy hãng hàng không này đã vận chuyển khoảng 7.500 người trong hai tháng đầu năm nay.

AFAC cũng cho biết, vấn đề về hậu cần thực chất là vấn đề tài chính. Cơ quan này tuần trước cho hay hãng hàng không sẽ không được phép hoạt động cho đến khi giải quyết được vấn đề tài chính. Magnicharters sẽ có thời gian để đệ trình một kế hoạch chứng minh rằng họ có thể đạt được khả năng thanh toán - hoặc đối mặt với việc đóng cửa vĩnh viễn.

Tình trạng khó khăn tài chính của hãng hàng không này xuất hiện khi giá nhiên liệu máy bay tăng vọt do nguồn cung bị hạn chế bởi cuộc chiến của Mỹ với Iran. Các hãng hàng không nhỏ hơn đặc biệt chịu ảnh hưởng nặng nề. Air Albania và hãng hàng không giá rẻ AlpAvia của Slovenia cũng đã ngừng hoạt động trong nhiều tuần qua.

Điều gì xảy ra khi pin máy tính, điện thoại… trên máy bay bốc khói và cháy?

