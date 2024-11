Hãng hàng không gây phẫn nộ do đuổi khách khỏi máy bay vì quần áo, mùi hôi

Những thay đổi về quy tắc được thúc đẩy bởi sự cố xảy ra vào mùa hè năm nay, trong đó hãng hàng không American Airlines (AA) bị kiện sau khi 8 hành khách người Mỹ gốc Phi bị đuổi khỏi chuyến bay từ Phoenix đến New York vì bị phàn nàn về mùi cơ thể.



Trước đó, hãng bay này cũng đã đưa một gia đình ra khỏi máy bay sau khi hành khách và thành viên phi hành đoàn phàn nàn một trong các thành viên trong gia đình có mùi khó chịu.

Cụ thể, các thành viên gia đình hành khách Yossi Adler đã được yêu cầu ra khỏi chuyến bay khởi hành từ Miami, Florida, đến Detroit, Michigan sau khi "lo ngại về sự thoải mái của những hành khách khác do mùi hôi".

Các thành viên của gia đình được cung cấp chỗ ở và bữa ăn tại khách sạn, đồng thời đặt lại vé trên chuyến bay đến Detroit hôm sau.

Những vụ đuổi hành khách của hãng bay nói trên đều gây phẫn nộ, bởi nhiều lý do, chẳng hạn hôi như thế nào là hợp lý hoặc quần áo như thế nào là thiếu vải...

Hãng hàng không AA thay đổi chính sách khiến việc đuổi khách khỏi máy bay không còn là việc của một tiếp viên



Thế nhưng, theo chính sách mới, tiếp viên của hãng AA chỉ được phép đưa hành khách ra khỏi máy bay nếu có "rủi ro về an toàn, an ninh". Ngoài ra, mọi vấn đề cần được hành khách giải quyết trước chứ không phải phi hành đoàn.

Hãng bay viết rằng, trong trường hợp việc giải quyết "mối lo ngại không an toàn hoặc không an ninh" khó khăn, cơ trưởng nên liên hệ với cơ quan chức năng về giải quyết khiếu nại (CRO). Nếu vẫn chưa đủ, tất cả tiếp viên hàng không trên chuyến bay phải gửi biểu mẫu không an toàn/không bảo mật (CERS) trong trong vòng 24 giờ kể từ khi xảy ra sự cố.

"Chúng tôi cố gắng nuôi dưỡng ý thức cộng đồng và cung cấp trải nghiệm du lịch nơi mọi người đều cảm thấy được chào đón", hãng hàng không viết trong bản sửa đổi sổ tay hướng dẫn sử dụng chuyến bay của họ, theo New York Post.

"Sự phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, giới tính, màu da, khuynh hướng tình dục hoặc nguồn gốc quốc gia đối với bất kỳ khách hàng hoặc thành viên nhóm nào là không thể chấp nhận được và sẽ không được dung thứ tại American Airlines", hãng bay viết thêm.

Các quy định cũng nêu rõ rằng cơ trưởng là người đưa ra quyết định cuối cùng về việc liệu một hành khách có nên bị trục xuất vì lo ngại về an ninh hay không và chỉ sau khi "đánh giá kỹ lưỡng" vấn đề.

Tóm lại, theo hợp đồng vận chuyển hiện tại của AA, hành khách vẫn có thể bị đuổi khỏi máy bay vì mùi cơ thể khó chịu, việc sửa đổi này chỉ khiến việc thực hiện của tiếp viên trở nên khó khăn hơn.

Sự thay đổi này cũng có nghĩa là việc loại bỏ trang phục "không phù hợp" cũng sẽ không còn tùy theo quyết định của một tiếp viên hàng không như trước. Trước đây, hãng hàng không này đã từng bị chỉ trích vì hành bị đuổi ra khỏi máy bay vì ăn mặc thiếu vải.