Hãng hàng không lớn hàng đầu nước Mỹ sụp đổ, bỏ rơi hàng ngàn hành khách

Spirit Airlines, hãng hàng không giá rẻ hoạt động trong 34 năm, thông báo bắt đầu "quá trình ngừng hoạt động có trật tự, có hiệu lực ngay lập tức" sau khi thỏa thuận cứu trợ do Tổng thống Donald Trump cân nhắc thất bại.

"Tất cả các chuyến bay của Spirit đã bị hủy và hành khách của Spirit không nên đến sân bay", hãng hàng không cho biết vào hôm qua 3.5. Hành khách của Spirit đã đến các sân bay trên khắp nước Mỹ và thấy các quầy làm thủ tục trống rỗng cùng các biển báo thông báo các chuyến bay đã bị hủy và dịch vụ khách hàng không hoạt động. Sự sụp đổ này khiến 14.000 nhân viên của Spirit mất việc.

Hãng hàng không đổ lỗi cho chi phí nhiên liệu máy bay tăng vọt - đã tăng gấp đôi kể từ khi bắt đầu cuộc chiến Mỹ-Iran và "những áp lực khác đối với hoạt động kinh doanh" là nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của mình.

Tuy nhiên, hãng đã phải đối mặt với các vấn đề trước khi xung đột xảy ra sau khi chật vật để phục hồi từ đại dịch Covid-19. "Vào tháng 3 năm 2026, chúng tôi đã đạt được thỏa thuận với các chủ sở hữu trái phiếu về một kế hoạch tái cấu trúc cho phép chúng tôi tiếp tục hoạt động kinh doanh", Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Spirit, Dave Davis, cho biết.

"Thế nhưng, việc giá nhiên liệu tăng đột ngột và kéo dài trong những tuần gần đây cuối cùng đã khiến chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiến hành giải thể công ty một cách có trật tự", ông nói và cho hay công ty không có và không thể huy động hàng trăm triệu đô la cần thiết để duy trì hoạt động.

Chính phủ Mỹ trước đó cân nhắc gói cứu trợ 500 triệu đô la cho hãng hàng không Spirit Airlines nhưng kế hoạch đã thất bại trong tuần qua. Các hãng hàng không khác đã tuyên bố họ sẵn sàng giúp đỡ giải cứu hành khách của Spirit bị bỏ rơi sau sự sụp đổ của hãng.

Hãng hàng không này, với màu sơn vàng đặc trưng, là hãng hàng không lớn thứ sáu của Mỹ về số lượng hành khách. Đây là một trong những hãng tiên phong trong lĩnh vực du lịch giá siêu rẻ, với quy mô đội bay với gần 100 chiếc, được thành lập năm 1992.

Hãng hàng không Spirit đã phải vật lộn với nhiều vấn đề trong nhiều năm. Giống như tất cả các hãng hàng không khác, đại dịch đã dẫn đến những khó khăn tài chính lớn. Lần cuối cùng Spirit có lãi là vào năm 2019, trước khi Covid-19 bùng phát. Kể từ đó, thị trường hàng không giá rẻ của Mỹ, vốn từng bùng nổ, đã bị ảnh hưởng khi các hãng hàng không lớn hơn, như Delta và United, bắt đầu cung cấp các hạng vé "hạng phổ thông cơ bản" được cắt giảm, thu hút những hành khách nhạy cảm về giá rời bỏ các hãng như Spirit.

Trong những năm gần đây, hãng đã phải ngừng hoạt động một số máy bay, tập trung vào ít sân bay trung chuyển hơn và giảm số chuyến bay xuống còn khoảng một nửa. Điều đó giúp cắt giảm chi phí nhưng cũng khiến giảm doanh thu. Một vụ sáp nhập với đối thủ JetBlue - bản thân JetBlue cũng không có tình hình tài chính tốt - đã bị chính quyền cựu Tổng thống Biden ngăn chặn vì lo ngại sẽ làm giảm cạnh tranh. Spirit đã trải qua hơn một năm trong tình trạng bảo hộ phá sản để đưa ra kế hoạch phục hồi. Hãng đã hy vọng thoát khỏi tình trạng phá sản vào tháng 3 nhưng điều đó đã phải hủy bỏ khi Mỹ bắt đầu ném bom Iran. Triển vọng của Spirit càng trở nên khó khăn hơn do giá nhiên liệu máy bay tăng cao vì xung đột ở Trung Đông.

Ông Trump từng gợi ý rằng một gói cứu trợ sẽ cho phép chính phủ liên bang sở hữu 90% cổ phần của Spirit, sau đó sẽ bán lại để thu lợi nhuận. Hôm thứ sáu, theo giờ Mỹ, ông Trump được hỏi liệu ông đã quay lưng lại với Spirit sau sự nhiệt tình ban đầu của mình hay chưa. Ông nói không muốn dính líu đến việc này, nhưng nếu có thể, đó là 14.000 việc làm. Tuy nhiên, cuối cùng, Spirit cũng bị xóa tên trên bản đồ hàng không thế giới.