Hàng hóa từ Mỹ về Việt Nam tăng mạnh

Doanh nghiệp tăng tốc nhập nguyên liệu từ Mỹ

Bà Đàm Thu Vân, nhà nhập khẩu trái cây tại TP.HCM, cho hay các loại trái cây nhập khẩu phổ biến từ Mỹ như táo, nho, cherry, cam ruột đỏ… vẫn tăng đều đặn từ đầu năm đến nay. Đặc biệt khi vào mùa vụ táo, cam ở Mỹ, chi nhập khẩu các mặt hàng này của công ty tăng đến 50% dù nhập rau quả nói chung giảm đến 18%. "Rau quả, nông sản Mỹ nói chung luôn hấp dẫn người tiêu dùng Việt nhờ chất lượng và giá cả. Từ nay đến cuối năm Mỹ bước vào mùa nho không hạt, nhập khẩu của công ty tôi chắc chắn lại sẽ tăng mạnh", bà Vân cho hay.

Rau quả từ Mỹ nhập khẩu về Việt Nam tăng mạnh ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Tuy nhiên, nhóm hàng nguyên liệu nhập khẩu từ Mỹ mới là ngành đột phá. Mỹ liên tục duy trì vị trí là nhà cung cấp bông lớn nhất, chiếm 49% tổng lượng bông nhập khẩu của Việt Nam. Theo Cục Hải quan, chỉ riêng trong tháng 9, cả nước nhập khẩu hơn 102.000 tấn bông, trị giá 166 triệu USD, tính chung 9 tháng Việt Nam đã nhập khẩu hơn 1,3 triệu tấn bông các loại, trị giá 2,2 tỉ USD, tăng 19% về lượng và 3% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2024. Tương tự, nhập khẩu đậu tương từ Mỹ ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ. Hiện nước này là thị trường lớn thứ 2 (sau Brazil) cung cấp đậu tương cho Việt Nam. Chúng ta đã chi gần 301,5 triệu USD để mua 667.211 tấn đậu tương từ Mỹ, chiếm 33,3% tổng kim ngạch nhập khẩu đậu tương của cả nước, tăng 29,6% về lượng, tăng 9,4% về kim ngạch. Trước đó, hồi tháng 6, Bộ NN-MT Việt Nam đã ký kết 8 thỏa thuận ghi nhớ nhập khẩu hàng nông sản từ Mỹ với tổng trị giá gần 3 tỉ USD. Thỏa thuận lớn nhất là biên bản ghi nhớ được ký giữa Công ty CP Khai Anh Bình Thuận và Tập đoàn Cargill (Mỹ) với trị giá 380 triệu USD. Doanh nghiệp phía Việt Nam cam kết nhập khẩu 1,2 triệu tấn ngũ cốc làm thức ăn chăn nuôi, bao gồm ngô, lúa mì và bột đậu nành từ Mỹ.

Ông Trần Thanh Phong, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Thiên Bút, tham gia ký thỏa thuận giữa Thiên Bút với Công ty Lamex Food Group, Niceland Foods, cho hay: Từ sau khi Việt Nam ký biên bản ghi nhớ với Mỹ, sản lượng nhập khẩu hàng hóa nông sản từ nước này tăng mạnh. Lượng thịt bò, heo, gà đông lạnh, kim ngạch nhập từ Mỹ của công ty trong 9 tháng vừa qua tăng đến 30% so cùng kỳ năm ngoái. "Thuế nhập khẩu đùi gà đông lạnh từ Mỹ hiện khoảng 15%, trong khi nhập hàng cùng loại này ở Úc và Hàn Quốc là 0%. Trong tương lai, nếu thuế nhập khẩu đùi gà từ Mỹ về 5% thôi, chắc chắn nhiều doanh nghiệp chuyển hướng sang nhập từ thị trường Mỹ nhiều hơn. Còn từ nay đến cuối năm, công ty sẽ tập trung mua hàng đậu nành...", ông Phong nói.

Hướng đến hàng công nghệ cao của Mỹ

Số liệu của Cục Hải quan cho thấy, trong 9 tháng tính từ đầu năm, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ Mỹ về Việt Nam đạt 13,7 tỉ USD, tăng 23,6% so cùng kỳ năm trước. Ngoài nông sản, nhóm hàng máy móc, thiết bị y tế, công nghệ cao... đang được nhiều doanh nghiệp ở Việt Nam tăng tìm kiếm và nhập khẩu. Chuyên gia thương mại - logistics Nguyễn Lý Trường An, Phó giám đốc Công ty SeaAir Global, nhận xét, công nghệ logistics của Mỹ thuộc nhóm đứng đầu. Trong bối cảnh Việt Nam sẽ đẩy mạnh hiện đại hóa logistics, nâng cao năng lực logistics thì nhập khẩu các công nghệ mua từ Mỹ trong ngành này tăng là tất yếu. Ông Trường An cũng lưu ý, Mỹ là thị trường tiêu thụ hàng hóa lớn nhất của Việt Nam. Đó là thị trường xuất khẩu quan trọng, đa dạng và tiềm năng lớn. Thế nên, không lý do gì lại không tìm kiếm cơ hội tăng mua hàng từ đó để gia tăng sự kết nối thương mại chặt chẽ hơn, hiểu biết hơn.

Tại buổi tiếp Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper ngày 23.10 vừa qua, Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục tăng mua hàng hóa Mỹ, nhất là các mặt hàng công nghệ cao như máy bay, sản phẩm bán dẫn... mở rộng thị trường cho hàng hóa Mỹ và tạo điều kiện cho doanh nghiệp Mỹ hoạt động kinh doanh hiệu quả ở Việt Nam. Phó thủ tướng cũng đề nghị Mỹ tiếp tục cân nhắc các yếu tố đặc thù của nền kinh tế Việt Nam trong quá trình đàm phán hiệp định thuế đối ứng giữa hai nước. Đại sứ Knapper khẳng định phía Mỹ mong muốn hai bên sớm hoàn tất đàm phán để triển khai thỏa thuận thuế đối ứng; đặc biệt coi trọng việc thúc đẩy trao đổi đoàn và tiếp xúc ở các cấp, trong đó có cấp cao, nhằm duy trì đà phát triển thực chất, tốt đẹp quan hệ giữa hai nước.

Có chung quan điểm, GS-TS Võ Xuân Vinh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu kinh doanh, Đại học Kinh tế TP.HCM, nhận xét, các dữ liệu cho thấy hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ về Việt Nam đang ngày càng tăng rất tốt, đúng với kỳ vọng của 2 nước trong nỗ lực thu hẹp khoảng cách thương mại. Trong thực tế, lâu nay hàng hóa Việt Nam nhập khẩu từ Mỹ có 2 nhóm cơ bản, đó là nông sản và hàng tiêu dùng và nguyên liệu đầu vào phục vụ hoạt động sản xuất, chế biến - chế tạo. Tại 2 nhóm hàng hóa này, sản phẩm của Mỹ có chất lượng tốt và tiêu chuẩn an toàn cao. Đặc biệt, giá cả hàng hóa Mỹ đang ngày càng rẻ hơn nhờ các hàng rào thuế quan được hạ thấp hoặc về 0%. Sản lượng nông sản nhập từ Mỹ tăng mạnh trong thời gian qua là kết quả từ việc thuế giảm, giá cả tốt hơn. Tuy nhiên, với sản phẩm công nghệ cao, nhu cầu tại thị trường Việt Nam rất lớn, có thể thời gian tìm hiểu còn ít nên chưa có sự tăng tốc đột biến từ khu vực hàng hóa này.

GS Vinh nói: "Trước nhu cầu cấp bách để tăng trưởng, đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, khu vực tư nhân tham gia mạnh mẽ... hy vọng kim ngạch nhập khẩu từ Mỹ các loại nguyên liệu đầu vào, các sản phẩm máy móc, khoa học - công nghệ, đặc biệt là bán dẫn để phục vụ sản xuất, phát triển của Việt Nam sẽ tăng mạnh. Theo tôi, nếu biết khéo léo tận dụng những công nghệ tốt, quá trình chuyển đổi công nghệ, cải tiến quy trình sản xuất... của doanh nghiệp Việt sẽ diễn ra nhanh và hiệu quả hơn nhờ công nghệ cao từ Mỹ. Qua đó, góp phần giúp thu hẹp cán cân thương mại song phương và hướng đến sự phát triển bền vững theo phương châm đôi bên cùng có lợi", GS-TS Võ Xuân Vinh chia sẻ.