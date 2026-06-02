Hàng không quốc tế báo động khẩn về dịch Ebola

Công tác ứng phó đang gặp nhiều khó khăn

Theo ICAO, đợt bùng phát bệnh Ebola do virus Bundibugyo hiện đang ảnh hưởng đến Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC) và Uganda. Virus lây truyền qua tiếp xúc trực tiếp với dịch cơ thể của người nhiễm bệnh hoặc các dụng cụ nhiễm khuẩn.

Tính đến 26.5, WHO đánh giá nguy cơ lây truyền của bệnh BVD ở mức rất cao tại DRC, mức cao ở cấp độ khu vực và thấp ở cấp độ toàn cầu. Hiện WHO không khuyến nghị áp dụng các biện pháp hạn chế giao thông quốc tế, bao gồm đình chỉ các chuyến bay, đóng cửa biên giới, cấm đi lại hoặc triển khai kiểm dịch y tế tại cửa khẩu.

Ebola đang bùng dịch quá nhanh, vượt khả năng ứng phó ở Congo Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, công tác ứng phó tại các khu vực bị ảnh hưởng đang gặp nhiều khó khăn do bất ổn về an ninh, tình trạng di cư của người dân và năng lực hạn chế trong việc truy vết tiếp xúc, cách ly và chuyển tuyến điều trị. Nguy cơ lây truyền bệnh qua biên giới vẫn ở mức cao do có sự dịch chuyển lớn của dân cư và hệ thống biên giới mở.

Mặt khác, việc di chuyển bằng đường hàng không của người nhiễm bệnh hoặc những người có tiếp xúc gần có thể làm gia tăng nguy cơ lây lan quốc tế nếu không được quản lý phù hợp thông qua sự phối hợp chặt chẽ giữa các Cơ quan Hàng không dân dụng (CAA) và các Cơ quan Y tế Công cộng (PHA).

Trong bối cảnh đó, ICAO đề nghị các quốc gia thành viên tăng cường giám sát và công tác chuẩn bị tại cửa khẩu, bao gồm các quy trình phát hiện, đánh giá và xử lý hành khách có biểu hiện bệnh; tăng cường cơ chế phối hợp giữa các cơ quan y tế công cộng, các nhà chức trách hàng không, đơnvị khai thác cảng hàng không và hãng hàng không.

Đồng thời, triển khai các biện pháp sàng lọc và y tế công cộng phù hợp tại cửa khẩu theo hướng dẫn của WHO; bảo đảm sẵn có các quy trình cách ly, chuyển tuyến và xử lý đối với các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh; cung cấp thông tin chính xác, kịp thời cho hành khách, các bên liên quan tại cảng hàng không và đơn vị khai thác tàu bay...

Các quốc gia cũng được khuyến khích phối hợp với cơ quan y tế công cộng và các bên liên quan trong ngành hàng không theo các Phụ ước và tài liệu hướng dẫn liên quan của ICAO, hướng dẫn của WHO và các tài liệu hướng dẫn chuyên ngành khác.

Tân Sơn Nhất chủ động phòng chống

Trước đó - hôm 28.5, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất cũng đã công bố triển khai kế hoạch chủ động phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết do virus Ebola cho cán bộ hàng không và hành khách đi tàu bay.

Cụ thể, người nhập cảnh có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh sẽ được hướng dẫn đến khu vực cách ly y tế tạm thời để thu thập thông tin liên lạc, khai thác chi tiết các yếu tố dịch tễ và khám sàng lọc theo quy định. Trường hợp đáp ứng định nghĩa ca nghi ngờ theo Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh do vi rút Ebola của Bộ Y tế sẽ được HCDC áp dụng các biện pháp cách ly y tế, lấy mẫu xét nghiệm và xử lý theo quy định đối với bệnh truyền nhiễm nhóm A.

Các đơn vị phải thông báo ngay cho Bộ phận Kiểm dịch y tế quốc tế - HCDC tại sân bay hoặc cơ sở y tế gần nhất khi phát hiện hành khách có dấu hiệu nghi ngờ bệnh do vi rút Ebola như sốt, mệt mỏi, đau đầu, đau cơ, nôn, tiêu chảy hoặc xuất huyết sau khi trở về từ vùng có dịch.

Cảng khuyến cáo người dân không hoang mang, cần theo dõi cập nhật thông tin chính thức từ Bộ Y tế và Tổ chức Y tế thế giới. Người đi về từ khu vực đang có dịch cần chủ động theo dõi sức khỏe trong vòng 21 ngày. Đồng thời, không tiếp xúc trực tiếp với người có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh Ebola, máu, dịch cơ thể (mồ hôi, nước bọt, chất nôn, phân, nước tiểu) hoặc đồ dùng cá nhân của người bệnh.

Khi có các biểu hiện như sốt, mệt mỏi, đau đầu, đau cơ, nôn, tiêu chảy hoặc xuất huyết sau khi trở về từ vùng có dịch, hành khách cần đến ngay cơ sở y tế và thông báo đầy đủ lịch sử đi lại, tiếp xúc để được hướng dẫn và xử trí kịp thời.