Tân Sơn Nhất kích hoạt chế độ phòng chống dịch Ebola

Trước diễn biến đáng báo động, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất vừa công bố triển khai kế hoạch chủ động phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết do virus Ebola cho cán bộ hàng không và hành khách đi tàu bay.

Theo đó, Cảng yêu cầu các hãng hàng không phối hợp chặt chẽ với các đơn vị phục vụ mặt đất thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn của Bộ Y tế, Sở Y tế TP.HCM, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP (HCDC) cũng như các quy định về kiểm soát sức khỏe của hành khách đi tàu bay của các nước khi hành khách nhập cảnh vào TP.HCM.

Cụ thể, người nhập cảnh có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh sẽ được hướng dẫn đến khu vực cách ly y tế tạm thời để thu thập thông tin liên lạc, khai thác chi tiết các yếu tố dịch tễ và khám sàng lọc theo quy định. Trường hợp đáp ứng định nghĩa ca nghi ngờ theo Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh do vi rút Ebola của Bộ Y tế sẽ được HCDC áp dụng các biện pháp cách ly y tế, lấy mẫu xét nghiệm và xử lý theo quy định đối với bệnh truyền nhiễm nhóm A.

Các đơn vị phải thông báo ngay cho Bộ phận Kiểm dịch y tế quốc tế - HCDC tại sân bay hoặc cơ sở y tế gần nhất khi phát hiện hành khách có dấu hiệu nghi ngờ bệnh do vi rút Ebola như sốt, mệt mỏi, đau đầu, đau cơ, nôn, tiêu chảy hoặc xuất huyết sau khi trở về từ vùng có dịch.

Cảng khuyến cáo người dân không hoang mang, cần theo dõi cập nhật thông tin chính thức từ Bộ Y tế và Tổ chức Y tế thế giới. Người đi về từ khu vực đang có dịch cần chủ động theo dõi sức khỏe trong vòng 21 ngày. Đồng thời, không tiếp xúc trực tiếp với người có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh Ebola, máu, dịch cơ thể (mồ hôi, nước bọt, chất nôn, phân, nước tiểu) hoặc đồ dùng cá nhân của người bệnh.

Khi có các biểu hiện như sốt, mệt mỏi, đau đầu, đau cơ, nôn, tiêu chảy hoặc xuất huyết sau khi trở về từ vùng có dịch, hành khách cần đến ngay cơ sở y tế và thông báo đầy đủ lịch sử đi lại, tiếp xúc để được hướng dẫn và xử trí kịp thời.