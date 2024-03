Hàng không rơi vào cảnh thiếu hụt máy bay trầm trọng

Cục Hàng không Việt Nam vừa rà soát biến động đội máy bay của các hãng để lên kế hoạch khai thác trong điều kiện thiếu hụt đội máy bay diện rộng. Việc thiếu máy bay có nguy cơ khiến vé máy bay cao điểm hè sẽ càng khan hiếm và đắt đỏ hơn.

Các hãng hàng không đang thiếu hụt lớn đội máy bay khai thác do nhiều yếu tố CAA

Trước đó, tháng 9.2023, nhà sản xuất động cơ Pratt&Whitney (PW) đã thông báo về việc Pratt&Whitney phải thực hiện việc triệu hồi động cơ PW1100, để thực hiện việc kiểm tra và sửa chữa chuyên sâu nhằm khắc phục lỗi sản xuất. Ước tính có thể ảnh hưởng đến 600 - 700 động cơ PW1100 đang khai thác trên các đội bay hoạt động trên toàn thế giới.

Tại Việt Nam, các động cơ này đang được sử dụng trên một số tàu bay A321NEO do Vietnam Airlines và VietJet Air khai thác. Việc triệu hồi động cơ sẽ làm các tàu bay trên phải dừng khai thác trong năm 2024 và năm 2025 (thời điểm dừng máy bay bắt đầu từ tháng 1.2024).

Ông Lê Hồng Hà, Tổng giám đốc Vietnam Airlines, cho biết hãng này phải tạm dừng khai thác 24 động cơ liên quan, tương ứng 12 chiếc A321. Vietjet Air cũng bị ảnh hưởng tương tự song chưa công bố con số chi tiết.

Bên cạnh đó, Bamboo Airways cũng dừng khai thác 3 máy bay Embraer E190. Kéo theo đó, hãng phải dừng khai thác các đường bay sử dụng loại máy bay này (Hà Nội - Huế, Đồng Hới, Côn Đảo và TP.HCM - Đồng Hới, Côn Đảo) để thực hiện tái cơ cấu, cắt giảm chi phí. Đường bay thẳng Hà Nội - Côn Đảo sẽ dừng khai thác từ ngày 1.4.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, các nguyên nhân nêu trên sẽ tác động trực tiếp đến lực lượng vận tải, quy mô đội máy bay và tải cung ứng trên các đường bay nội địa, quốc tế trong năm 2024, 2025.

Để giải quyết tình trạng trên, cục đã yêu cầu các hãng hàng không Việt Nam chủ động kế hoạch khai thác và có phương án dự phòng bổ sung số lượng máy bay bị thiếu hụt do dừng bay.

Trong giai đoạn cao điểm tết Nguyên đán, các hãng đã bổ sung 15 tàu bay thuê có tổ bay, trong đó có 4 tàu bay có thời hạn thuê đến tháng 5.2024 nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách. Đồng thời, bổ sung tải cung ứng trên các đường bay nội địa để đáp ứng nhu cầu của hành khách trong giai đoạn tết Nguyên đán và giai đoạn cao điểm hè.

Tải cung ứng trong giai đoạn cao điểm tết Nguyên đán năm 2024 đạt 7,2 triệu ghế, tăng 16% so với cùng kỳ tết năm 2023 và 26% so với lịch bay thường lệ hiện tại, trong đó tải cung ứng nội địa đạt hơn 5 triệu hành khách, tăng 4% so với cùng kỳ và 34% so với lịch bay nội địa bình thường đang khai thác.

Ngoài ra, do khả năng về hạ tầng của sân bay Côn Đảo chưa tiếp nhận được các loại tàu bay lớn như A320, A321, hiện chỉ chủ yếu tiếp nhận các loại tàu bay như ATR72, Embraer E190 và tương đương.

Vì thế, Cục Hàng không Việt Nam đã chỉ đạo các hãng rà soát kế hoạch, nghiên cứu việc bổ sung tải cung ứng trên các đường bay đi, đến Côn Đảo cũng như loại tàu bay phù hợp để có thể khai thác đường bay đi, đến Côn Đảo nói chung và đường bay thẳng Hà Nội - Côn Đảo nói riêng.

Trong giai đoạn ngành hàng không bị ảnh hưởng bởi sự biến động đội máy bay, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng công bố hàng ngày trên trang thông tin điện tử của hãng hoặc các phương tiện thông tin khác danh sách các chuyến bay thay đổi giờ khai thác để hành khách có thông tin bố trí hành trình đi lại cho phù hợp.

Thực hiện nghiêm túc các nghĩa vụ của người vận chuyển đối với hành khách theo quy định của pháp luật và thực hiện đúng quy định kê khai, niêm yết, công khai thông tin về giá, không để xảy ra tình trạng tăng giá vé trái quy định.