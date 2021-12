Hàng không thế giới lao đao vì Omicron

AFP ngày 27.12 đưa tin khoảng 10.300 chuyến bay bị hủy và thêm hàng chục ngàn chuyến bay bị hoãn trên toàn cầu từ ngày 24 - 27.12. Tình trạng này có thể kéo dài thêm vài ngày, với hơn 700 chuyến bay có nguy cơ bị hủy trong ngày 28.12, theo chuyên trang FlightAware. Nhiều hãng hàng không cho hay số ca nhiễm biến thể Omicron tăng cao đã dẫn tới tình trạng thiếu hụt nhân viên.

Chuyến bay ở Mỹ bị ảnh hưởng nặng

Số chuyến bay nội địa ở Mỹ, đến và đi từ nước này chiếm hơn 1/4 tổng số chuyến bay trên toàn cầu bị hủy trong thời gian nói trên, theo FlightAware. Chỉ trong ngày 26.12, các hãng hàng không Mỹ đã hủy tổng cộng 1.300 chuyến bay.

Trước đó 2 ngày, United Airlines và Delta Airlines đã hủy tổng cộng hơn 300 chuyến bay, viện dẫn tình trạng thiếu hụt nhân viên do số ca nhiễm Covid-19 gia tăng. “Số ca nhiễm Omicron trên toàn quốc tăng vọt trong tuần này đã ảnh hưởng trực tiếp tới phi hành đoàn và những người điều hành hoạt động của chúng tôi”, theo United Airlines thông báo tối 23.12.

Covid-19 cũng đang tấn công hàng chục tàu du lịch ở Mỹ, khiến một số tàu bị từ chối cập cảng tại địa điểm đã được lên kế hoạch. Chẳng hạn, tàu du lịch thuộc Công ty Royal Caribbean Cruises bị từ chối cập cảng ở một số đảo quốc thuộc vùng Caribe và phải trở về cảng ở TP.Fort Lauderdale (bang Florida) vào ngày 26.12, sau khi có 55 người trên tàu nhiễm Covid-19, theo AFP. Ngoài ra, một tàu du lịch thuộc Công ty Carnival đã phải trở về TP.Miami, cũng thuộc Florida, vào ngày 26.12, sau khi có ca nhiễm Covid-19 được phát hiện trên tàu. Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ cho hay hơn 60 tàu du lịch được đặt trong tình trạng theo dõi sau khi có người trên tàu nhiễm Covid-19.





Tác động lan rộng, kéo dài ?

Ngoài Mỹ, dịch Covid-19 cũng đang gây tác động tới một số hãng hàng không cũng như kế hoạch đi lại ở nước khác. Chẳng hạn, hai hãng hàng không China Eastern và Air China hủy hàng ngàn chuyến bay trong cuối tuần trước, trong đó có nhiều chuyến đến và đi từ TP.Tây An, thủ phủ tỉnh Thiểm Tây, hiện là điểm bùng phát dịch Covid-19 mới ở Trung Quốc, theo AFP. Tương tự, Hãng Jetstar (Úc) cho hay buộc phải hủy và hoãn một số chuyến bay vào phút chót do nhiều nhân viên trải qua xét nghiệm và cách ly do số ca nhiễm Covid-19 tăng.

Trong khi đó, Hãng hàng không Korean Air ngày 27.12 cho hay chính quyền Hồng Kông tạm thời cấm các chuyến bay của hãng cho đến ngày 8.1.2022, sau khi một số hành khách trên chuyến bay từ Hàn Quốc đến Hồng Kông hồi tuần trước nhiễm Covid-19, theo Reuters. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh Hàn Quốc đã ghi nhận 264 ca nhiễm Omicron lây lan trong cộng đồng, theo Yonhap.

Ngoài ra, truyền hình Iran ngày 26.12 đưa tin nước này cấm nhập cảnh đối với những người đến từ Anh, Pháp, Đan Mạch và Na Uy trong 15 ngày tới nhằm ngăn chặn sự lây lan của biến thể Omicron, theo Reuters. Iran cũng gia hạn lệnh cấm tương tự đã được áp dụng vào cuối tháng 11 đối với 8 nước thuộc phía nam châu Phi thêm 15 ngày và cấm việc đi lại bằng đường bộ đến Thổ Nhĩ Kỳ. Tính đến nay, giới chức Iran chỉ ghi nhận 14 ca nhiễm Omicron, nhưng cảnh báo số ca nhiễm có thể tăng nhanh trong vài tuần.