Hàng loạt công trình trường học dở dang vì chủ thầu lĩnh án

X UẤT HIỆN NHIỀU VẾT NỨT

Dù đã đầu tư hàng chục tỉ đồng từ ngân sách để xây mới nhiều trường học, nhưng nhiều năm qua, hàng ngàn học sinh (HS) trên địa bàn H.Thăng Bình (Quảng Nam) vẫn phải học tại những cơ sở cũ đã xuống cấp. Nguyên nhân là do các trường học đang thi công dở thì buộc phải dừng trong trường hợp bất khả kháng, bởi chủ thầu lĩnh án tù vì vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Điều đáng nói, các hạng mục trường học do "đứng bánh" thời gian dài giờ chẳng khác nào một đống ngổn ngang…

Trường THCS Phan Châu Trinh dang dở sau khi chủ thầu lĩnh án tù MẠNH CƯỜNG

Trường tiểu học Nguyễn Chí Thanh (xã Bình Lãnh, H.Thăng Bình) là một trong 3 công trình trường học tiền tỉ bị chậm tiến độ, dang dở thời gian dài. Dự án có quy mô 12 phòng học, 7 phòng chức năng và 1 bếp ăn bán trú với tổng mức đầu tư hơn 8,3 tỉ đồng. Công trình khởi công cuối tháng 6.2021, dự kiến tháng 1.2022 sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng, nhưng thi công đến đầu năm 2022 thì buộc phải dừng vì chủ thầu bị công an điều tra về sai phạm trong công tác đấu thầu khiến công trình "trễ hẹn" hơn 1,5 năm.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, tất cả công trình của Trường tiểu học Nguyễn Chí Thanh đã được tô tường, lát gạch nền, nhưng chưa được sơn và lắp đặt cửa, thiết bị điện trong phòng. Đáng chú ý, hầu hết các phòng học trên tường xuất hiện nhiều vết nứt kéo dài.

Bà Lê Thị Thanh Nga, Phó hiệu trưởng phụ trách Trường tiểu học Nguyễn Chí Thanh, cho biết toàn trường có hơn 400 HS, nhưng hiện chỉ có một dãy nhà với 7 phòng học. Do HS đông nên trường phải chia ca học buổi sáng và chiều. Dù trường đã cố gắng tăng tiết, nhưng chỉ đạt 30 tiết/tuần, không đảm bảo số tiết dạy theo quy định là 32 - 33 tiết/tuần nên ảnh hưởng lớn đến chất lượng dạy và học. "Với tình trạng này, năm học mới đến khó mà có đủ phòng để dạy và học. Việc thiếu phòng học gây khó khăn đủ thứ. Ngoài ra, kế hoạch phát triển giáo dục là đến năm 2022 sẽ xóa hết điểm trường tập trung nhưng chưa thể thực hiện vì không có phòng học", bà Nga nói.

Theo bà Nga, hiện công trình đã hoàn thành được khoảng 90%, nhưng bất đắc dĩ buộc phải dừng thi công vì chủ thầu bị bắt để điều tra do sai phạm trong đấu thầu. Điều đáng nói, công trình chưa hoàn thành đã xuất hiện nhiều vết nứt kéo dài. Nhà trường cũng đặt nhiều nghi vấn về chất lượng của công trình này.

Trường tiểu học Nguyễn Chí Thanh ngừng thi công thời gian dài

Ả NH HƯỞNG LỚN ĐẾN CHẤT LƯỢNG DẠY VÀ HỌC

Trường THCS Phan Châu Trinh (xã Bình An, H.Thăng Bình) được đầu tư hơn 4 tỉ đồng để xây dựng thêm 4 phòng học và 6 phòng chức năng, đáp ứng nhu cầu của hơn 730 HS. Dự kiến, công trình sẽ đưa vào sử dụng từ đầu năm học 2022 - 2023, nhưng mới thi công hơn 50% khối lượng thì "đứng bánh". Lo sợ công trình sẽ gây nguy hiểm cho HS, chủ đầu tư buộc phải rào chắn tôn xung quanh.

Ông Võ Ngọc Sơn, Phó hiệu trưởng Trường THCS Phan Châu Trinh, cho hay công trình thi công vào đầu năm học 2021 - 2022, đến tháng 5.2022 thì dừng và bỏ dang dở đến nay. Nhà trường chỉ có 19 lớp học đủ giảng dạy cho 738 HS, không có phòng học chức năng giảng dạy thí nghiệm, thực hành. Giáo viên chỉ dạy thực hành tại lớp nên ảnh hưởng đến chất lượng học tập của HS. Do đó, việc sớm hoàn thiện công trình đưa vào phục vụ giảng dạy cho HS là rất cần thiết. "Công trình này dở dang đã ảnh hưởng rất lớn chất lượng dạy học của nhà trường và tiến độ xây dựng trường chuẩn quốc gia. Mong mỏi của thầy trò nhà trường và phụ huynh là ngôi trường sớm được hoàn thiện đưa vào sử dụng", ông Ngọc Sơn chia sẻ.

Tương tự, công trình xây dựng thêm 6 phòng làm việc và 1 hội trường cho Trường THCS Lê Quý Đôn (TT.Hà Lam, H.Thăng Bình) hiện đã hoàn thiện hơn 90%, chỉ còn sơn tường, lắp đặt thiết bị điện, công trình vệ sinh là xong, nhưng rồi cũng đành bỏ dang dở suốt 17 tháng qua. Ông Hồ Quang Tiến, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết công trình này có tổng kinh phí hơn 3,9 tỉ đồng. Việc công trình chậm hoàn thành đã ảnh hưởng rất lớn đến việc dạy và học. Nhiều bộ phận sử dụng chung một phòng làm việc nên rất chật chội và bất tiện.

Chưa hoàn thành nhưng Trường tiểu học Nguyễn Chí Thanh xuất hiện nhiều vết nứt kéo dài MẠNH CƯỜNG





D ỪNG VÌ CHỦ THẦU LĨNH ÁN

Điều đáng nói, cả ba công trình trường học nói trên đều do Ban Quản lý dự án đô thị H.Thăng Bình làm chủ đầu tư và Công ty CP tư vấn và kỹ thuật xây dựng Đại Bình An (viết tắt Công ty Đại Bình An) thi công.

Gây thiệt hại cho nhà nước hàng trăm triệu đồng Ngày 31.5, TAND tỉnh Quảng Nam đã đưa vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng ra xét xử sơ thẩm. Đây là vụ án liên quan đến 3 công trình khác nhau ở H.Thăng Bình và TP.Hội An (Quảng Nam). Trong đó, Trần Thanh Dũng, Phó giám đốc Công ty Đại Bình An, có vai trò chủ chốt, được xác định đã gây thiệt hại của nhà nước hơn 365 triệu đồng, bị phạt 27 tháng tù; Tô Văn Thanh, Giám đốc Công ty Đại Bình An, gây thiệt hại hơn 244 triệu đồng, bị xử phạt 10 tháng 16 ngày tù; Lê Hữu Vũ, Giám đốc Ban Quản lý dự án đô thị H.Thăng Bình, bị phạt 20 tháng tù.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Lê Cao Lan, Trưởng phòng GD-ĐT H.Thăng Bình, cho hay 3 công trình trường học đang thi công thì buộc phải dừng "đột xuất" là do đơn vị thi công vướng sai phạm. Vì đây là vật chứng của vụ án nên buộc phải dừng để công an điều tra, và vụ việc cũng đã xét xử xong. Hiện UBND huyện đang cho xác định công trình để thanh lý giai đoạn đầu. Đồng thời, tổ chức đấu thầu, tìm đơn vị thi công mới để thi công trở lại nhằm sớm đưa các công trình này vào sử dụng. "Việc công trình chậm lại ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến việc tổ chức dạy và học. Tại các cuộc họp, chúng tôi cũng kiến nghị nhiều về vấn đề này, UBND huyện cũng đã hứa sẽ sớm cho đẩy nhanh tiến độ dự án. Tuy nhiên, vì thuộc phạm vi vụ án nên huyện muốn đẩy nhanh tiến độ thì cũng phải chờ kết quả xử lý vụ án của công an mới tính được bước tiếp theo. Các trường đều có mong muốn công trình sớm hoàn thiện đưa vào sử dụng", ông Lan thông tin.

Ông Trương Công Sơn, Phó chủ tịch UBND H.Thăng Bình, thông tin đối với các dự án do Công ty Đại Bình An thi công trên địa bàn huyện, hiện huyện đã giao cho Ban Quản lý dự án đô thị H.Thăng Bình hoàn tất các thủ tục chấm dứt hợp đồng với đơn vị thi công. "Huyện đã đề nghị chủ đầu tư tổ chức đấu thầu lại, chọn nhà thầu khác thi công phần còn lại của 3 công trình nói trên để sớm đưa các công trình vào khai thác", ông Công Sơn nói.