Hàng loạt doanh nghiệp xin giảm chỉ tiêu lợi nhuận

Một số doanh nghiệp đã và đang xin ý kiến cổ đông để giảm kế hoạch kinh doanh năm 2023 khi tình hình hoạt động khó khăn. Chẳng hạn, Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - Công ty CP (mã chứng khoán PLC) vừa công bố nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh năm 2023. Theo đó, kế hoạch doanh thu tiêu thụ năm nay còn gần 8.396 tỉ đồng, giảm 5,7% so với chỉ tiêu ban đầu và lợi nhuận sau thuế dự kiến giảm 30% so với ban đầu, xuống còn 112 tỉ đồng.

PLC cho biết trong năm nay, dưới tác động của các yếu tố liên quan đến tình hình kinh tế, chính sách lãi suất và tỷ giá đã làm cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty bị ảnh hưởng trực tiếp và trọng yếu. Từ tháng 8, tỷ giá có xu hướng biến động tăng, do đó đã ảnh hưởng, làm gia tăng chi phí tài chính của PLC. Mặt khác, chi phí đầu vào luôn ở mức cao trong khi giá bán bình quân của các mặt hàng trong năm có xu hướng giảm.

Một số doanh nghiệp xin giảm mạnh chỉ tiêu lợi nhuận năm 2023 NGỌC THẮNG

Tương tự, Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex, mã chứng khoán VGT) cũng đang lấy ý kiến cổ đông về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. Cụ thể, Vinatex dự kiến hạ mục tiêu doanh thu năm 2023 từ mức 17.500 tỉ đồng theo kế hoạch cũ xuống 16.500 tỉ đồng, giảm 6%. Đồng thời, điều chỉnh mục tiêu lợi nhuận trước thuế từ 610 tỉ đồng kế hoạch cũ xuống còn 370 tỉ đồng, giảm 39%. Sau 9 tháng năm 2023, Vinatex đạt doanh thu thuần gần 12.187 tỉ đồng và lãi trước thuế hơn 288 tỉ đồng, giảm lần lượt 14% và 76% so với cùng kỳ.

Một "ông lớn" khác là Tổng công ty Thép Việt Nam - Công ty CP (mã chứng khoán TVN) cũng xin ý kiến cổ đông giảm mạnh kế hoạch kinh doanh năm 2023. Trong đó giảm mục tiêu lợi nhuận công ty mẹ trước thuế từ 52 tỉ đồng xuống còn 1 tỉ đồng. Tương ứng giảm hơn 98% chỉ tiêu lợi nhuận trong khi các chỉ tiêu khác như doanh thu công ty mẹ và lợi nhuận trước thuế hợp nhất vẫn giữ nguyên. Báo cáo quý 3/2023, TNV đạt doanh thu thuần 7.947 tỉ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ 2022 và báo lỗ sau thuế 172 tỉ đồng, đưa khoản lỗ trước thuế sau 9 tháng lên hơn 431 tỉ đồng.

Thậm chí, Tổng Công ty CP Y tế Danameco (mã chứng khoán DNM) giảm mục tiêu doanh thu 23% so với kế hoạch cũ, từ 350 tỉ đồng xuống 269 tỉ đồng. Công ty dự báo lỗ trước thuế gần 42 tỉ đồng, trong khi kế hoạch trước đó là lãi 17,5 tỉ đồng. HĐQT Công ty cho biết sẽ báo cáo việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2023 và xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2024 tại kỳ họp Đại hội cổ đông gần nhất.

Hay Công ty CP Thực phẩm Sao Ta (mã chứng khoán FMC) đã quyết định giảm chỉ tiêu tổng doanh thu 25% xuống còn 4.870 tỉ đồng so với mức kế hoạch cũ (5.900 tỉ đồng). Tương ứng, lợi nhuận trước thuế giảm 25% so với mục tiêu 400 tỉ đồng ban đầu xuống 300 tỉ đồng. Luỹ kế 9 tháng năm 2023, công ty đạt doanh thu 3.835 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 213 tỉ đồng, giảm 11 - 15% so với cùng kỳ năm trước...