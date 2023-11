Người dân giảm mua điện thoại, doanh nghiệp 'mất' hàng ngàn tỉ lợi nhuận

Chẳng hạn, Công ty CP Đầu tư Thế giới Di động (mã chứng khoán MWG) ghi nhận doanh thu đạt 30.287,7 tỉ đồng, giảm 5,4% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận sau thuế đạt 38,82 tỉ đồng, giảm 95,7% so với quý 3/2023. Giải trình việc lợi nhuận suy giảm, Thế giới Di động cho biết sức mua điện thoại di động và điện máy nhìn chung vẫn còn yếu và chưa có dấu hiệu hồi phục đáng kể (ngoại trừ một số sản phẩm do yếu tố mùa vụ). Doanh nghiệp thông tin khách hàng vẫn có nhu cầu mua sắm, thay thế sản phẩm hư hỏng nhưng dè dặt, cẩn trọng hơn trong các quyết định chi tiết khi tình hình kinh tế còn nhiều biến động.

Luỹ kế trong 9 tháng, Thế giới Di động đạt doanh thu hơn 86.858 tỉ đồng, giảm 15,5% so với cùng kỳ nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 77,5 tỉ đồng, giảm 97,8% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận các đơn vị bán lẻ điện thoại di động, máy tính lao dốc NGỌC DƯƠNG

Một ông lớn bán lẻ thiết bị công nghệ khác là FPT Retail vẫn ghi nhận mức lỗ. Cụ thể, trong quý 3/2023, doanh thu chuỗi FPT Shop của Công ty CP FPT Retail (mã chứng khoán FRT) giảm gần 21% so với cùng kỳ năm trước xuống còn khoảng 4.100 tỉ đồng. Tuy nhiên, nhờ chuỗi nhà thuốc FPT Long Châu nên FPT Retail vẫn ghi nhận doanh thu tăng trưởng dương so với cùng kỳ với gần 8.236 tỉ đồng. Dù vậy, quý 3/2023 công ty vẫn ghi nhận số lỗ sau thuế hơn 13 tỉ đồng trong khi cùng kỳ năm trước có lãi hơn 84,5 tỉ đồng. Tính chung cả 9 tháng, FPT Retail bị lỗ sau thuế hơn 225,7 tỉ đồng trong khi 9 tháng năm 2022 có lãi hơn 301,4 tỉ đồng.

Cũng nằm trong ngành kinh doanh sản phẩm thiết bị công nghệ nhưng ở phân khúc phân phối, Công ty CP Thế Giới Số (Digiworld - mã chứng khoán DGW) đạt doanh thu quý 3/2023 5.412 tỉ đồng, giảm 10,7% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả, Digiworld đạt lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 102,4 tỉ đồng, giảm 43% so với quý 3/2022. Digiworld cho biết, mảng máy tính xách tay và máy tính bảng ghi nhận doanh thu 2.398 tỉ đồng, giảm 2% so với cùng kỳ năm trước nhưng tăng trưởng 79% so với quý 2/2023. Nguyên nhân do quý 3/2023 là mùa cao điểm của máy tính xách tay khi học sinh sinh viên chuẩn bị cho năm học mới.

Trái ngược, quý 3 là quý thấp điểm của mảng điện thoại di động khi người tiêu dùng giảm chi tiêu để chuẩn bị cho sự ra mắt của sản phẩm iPhone. Doanh thu quý 3/2023 của mảng điện thoại di động đạt 1.774 tỉ đồng, giảm 26% so với cùng kỳ và giảm 19% so với quý 2/2023... Lũy kế 9 tháng, công ty đạt doanh thu thuần 13.968 tỉ đồng và lợi nhuận ròng đạt 265 tỉ đồng giảm lần lượt 22% và 50% so với cùng kỳ năm trước...

Theo thống kê từ Wichart, tính đến ngày 1.11, thị trường có trên 1.000 doanh nghiệp báo cáo kết quả kinh doanh quý 3/2023. Trong đó có 196 đơn vị báo cáo thua lỗ với tổng mức lỗ trên 6.900 tỉ đồng. Số lỗ nhiều nhất đến từ 35 doanh nghiệp đang niêm yết trên HOSE với tổng lỗ trên 4.400 tỉ đồng.