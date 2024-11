Hàng loạt dự án bỏ hoang trên 'tuyến đường tỉ USD'

Ô M "ĐẤT VÀNG" RỒI BỎ HOANG

Nằm ở vị trí "đất vàng" trên trục đường ven biển thuộc P.Điện Ngọc (TX.Điện Bàn, Quảng Nam), dự án khu du lịch Trung Kỳ - Viêm Đông do Công ty CP kinh doanh quản lý bất động sản Trung Kỳ Viêm Đông làm chủ đầu tư (CĐT), được cấp chủ trương xây dựng từ năm 2014, trên phần diện tích gần 18.500 m2. Tiến độ thực hiện dự án đến tháng 6.2016 sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng, tuy nhiên toàn dự án mới xây dở phần khung 2 dãy nhà rồi bỏ hoang đến nay. Điều đáng nói, dự án này cũng được UBND tỉnh Quảng Nam điều chỉnh, gia hạn tiến độ nhiều lần nhưng vẫn giậm chân tại chỗ.

Một tòa nhà nằm trong dự án khu nghỉ dưỡng Hội An Golden Sea ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Tương tự, dự án khu nghỉ dưỡng Hội An Golden Sea nằm ở P.Cẩm An (TP.Hội An), tọa lạc tại vị trí "đất vàng" ven biển An Bàng, do Tập đoàn Hòa Bình làm chủ đầu tư. "Siêu dự án" nghỉ dưỡng này có diện tích khoảng 70.000 m2, tổng mức đầu tư khoảng 2.000 tỉ đồng. Dự án gồm tổ hợp căn hộ khách sạn và biệt thự cao cấp, xây dựng theo tiêu chuẩn 7 sao với khoảng 800 căn hộ. Dự án được triển khai thực hiện vào năm 2019 và dự kiến bàn giao vào năm 2021. Tuy nhiên, dù đã nhiều lần được UBND tỉnh Quảng Nam điều chỉnh, gia hạn tiến độ, nhưng dự án vẫn chưa hoàn thành.

Theo ghi nhận, đến nay công trình chỉ xây dựng dang dở phần thô 2 tòa nhà và 1 "tòa lâu đài" ở sát bãi biển cùng tường bao, cổng chính và một số công trình phụ trợ, còn lại đã dừng triển khai từ năm 2019 đến nay. Lý do dừng thi công vì CĐT gặp khó khăn về tài chính.

Ông Nguyễn Văn Chín (61 tuổi, ở khối phố Tân Thành, P.Cẩm An) cho hay hàng loạt dự án trên tuyến đường ven biển nối TP.Hội An - TX.Điện Bàn luôn nằm trong tình trạng bỏ hoang, gây lãng phí khiến bà con ngán ngẩm. "Đầu tư hàng loạt dự án trên đất vàng rồi đắp chiếu thời gian dài khiến cuộc sống xung quanh dự án cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Vì nằm trong vùng quy hoạch dự án nên nhiều người dân "đi không được, ở không xong"", ông Chín nói.

Tuyến đường ven biển nối TX.Điện Bàn với TP.Hội An được ví như "tuyến đường tỉ USD" của tỉnh Quảng Nam. Thế nhưng hàng loạt dự án khu du lịch, nghỉ dưỡng bị bỏ hoang, chậm triển khai đang gây lãng phí đất và ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, các dự án này đã biến thành những "khu nhà ma" gây mất mỹ quan, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân xung quanh dự án.

Dự án khu du lịch Trung Kỳ - Viêm Đông hiện mới xây dở phần khung 2 dãy nhà rồi bỏ hoang ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Những dãy khung bê tông cốt thép của dự án khu du lịch Trung Kỳ - Viêm Đông ẢNH: MẠNH CƯỜNG

K HÓ THU HỒI DỰ ÁN ĐÃ CÓ TÀI SẢN TRÊN ĐẤT ?

Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND TP.Hội An, cho biết dự án khu nghỉ dưỡng Hội An Golden Sea trở thành nỗi lo đối với địa phương khi dự án kéo dài đã gây mất mỹ quan. "UBND tỉnh Quảng Nam đã cho gia hạn tiến độ dự án thêm 24 tháng, trong khoảng thời gian gia hạn mà CĐT không triển khai thi công, sẽ kiến nghị tỉnh thu hồi dự án. Tuy nhiên việc thu hồi đối với dự án chưa triển khai thì dễ, nhưng dự án này đã có tài sản trên đất rồi thì rất khó. Về dự án này TP.Hội An sẽ kiến nghị với tỉnh để có khảo sát, đánh giá cụ thể toàn bộ dự án", ông Sơn nói.

Sở KH-ĐT tỉnh Quảng Nam cho biết, dự án khu du lịch Trung Kỳ - Viêm Đông có quy mô sử dụng đất không lớn, được UBND tỉnh cho phép điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án nhiều lần nhưng vẫn chưa hoàn thành để đưa vào hoạt động theo đúng tiến độ điều chỉnh. Ngoài ra, về thực hiện nghĩa vụ ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án, mặc dù Sở đã có nhiều văn bản đề nghị CĐT thực hiện nghĩa vụ ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án, nhưng đến nay doanh nghiệp vẫn chưa ký quỹ với số tiền ký quỹ hoặc bảo lãnh là hơn 9,2 tỉ đồng.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Hưng, Phó giám đốc Sở KH-ĐT tỉnh Quảng Nam, cho biết đối với những dự án lớn bỏ hoang dọc tuyến đường ven biển nối TX.Điện Bàn với TP.Hội An thì có nhiều nhóm giải pháp. Trong đó, nhóm nào không thực hiện sẽ kiến nghị thu hồi; riêng nhóm thực hiện nhưng nằm trong trường hợp "bất khả kháng" vì bị ảnh hưởng bởi điều chỉnh quy hoạch chung của nhà nước thì được xem xét gia hạn tiến độ dự án.

"Sở KH-ĐT đang tổng hợp các dự án theo từng nhóm để báo cáo, làm cơ sở để UBND tỉnh Quảng Nam xem xét thu hồi hay tiếp tục điều chỉnh tiến độ thực hiện", ông Hưng nói. (còn tiếp)