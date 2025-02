Hàng loạt dự án tỉ đô đổ về tỉnh lân cận TP.HCM

Công bố các dự án tỉ USD

Mới đây, tập đoàn sáng lập khu đô thị Eco Park (từ Hà Nội vào) đã tổ chức lễ ra quân, chào bán sản phẩm Eco Retreat ở tỉnh Long An. Dù mới công bố, dự án đã tạo hiệu ứng mạnh trên thị trường có sự tham gia của rất nhiều sàn môi giới, với hàng ngàn sale.

Dự án khu đô thị sinh thái, thương mại du lịch Eco Retreat nằm ở huyện Bến Lức, tỉnh Long An có quy mô trên 220 ha, với tổng mức đầu tư gần 17.000 tỉ đồng, do liên doanh Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển DB - Công ty cổ phần Tập đoàn Ecopark làm chủ đầu tư. Hiện dự án trong giai đoạn san lấp, thi công hạ tầng nhưng đã được nhiều khách hàng chờ đợi sau thành công tại dự án Eco Park Hưng Yên và đặc biệt là khi hệ thống hạ tầng khu vực phía tây TP.HCM được đầu tư mạnh mẽ. Trong đó có việc mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận lên 8 - 12 làn và cao tốc Bến Lức - Long Thành đã bắt đầu đưa vào vận hành.

Dự án bất động sản Eco Retreat ở tỉnh Long An đang thi công hạ tầng, trồng cây xanh ẢNH: ĐÌNH SƠN

Tại Bình Dương, Tập đoàn Capitaland cũng đã ra mắt thêm phân khu mới cho dự án Sycamore là phân khu Orchard Heights. Dự án có diện tích 18,9 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 18.000 tỉ đồng. Đây là dự án có quy mô lớn nhất của Tập đoàn Capitaland tại Việt Nam. Để phát triển dự án này, Capitaland đã hợp tác cùng Tập đoàn UOA (Malaysia), trong đó UOA Việt Nam sẽ nắm giữ 30% cổ phần, còn thành viên của CapitaLand nắm giữ phần vốn góp còn lại là 70%.

Trước đó, lô đất 18,9 ha này thuộc sở hữu của Tập đoàn Becamex IDC. Sau nhiều lần thương thảo, hồi cuối tháng 11.2023, UBND tỉnh Bình Dương đã chấp thuận cho phép Becamex IDC chuyển nhượng cho Công ty TNHH Sycamore, công ty con thuộc CapitaLand, với giá trị chuyển nhượng quyền sử dụng đất 5.085 tỉ đồng.

Ông trùm bất động sản, Tập đoàn Vingroup cũng triển khai dự án khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây, tổng vốn hơn 3 tỉ USD. Dự án nằm ở huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An và cũng là cửa ngõ phía tây TP.HCM, có quy mô sử dụng đất dự kiến hơn 1.000 ha. Dự án gồm các sản phẩm như nhà ở thương mại với hơn 15.200 lô đất, trong đó 7.050 căn liền kề, gần 8.200 biệt thự, 13.440 căn nhà ở xã hội và 2.370 căn nhà ở tái định cư thấp tầng...

Trước dự án này, công ty con Vinhomes cũng được UBND tỉnh Long An chấp thuận làm chủ đầu tư một dự án có vốn đầu tư hơn 1 tỉ USD hồi tháng 10.2023. Đó là khu đô thị mới Đức Hòa - Hậu Nghĩa có quy mô gần 200 ha và tổng mức đầu tư hơn 28.000 tỉ đồng.

Ở khu vực phía bắc, không như trước đây, các doanh nghiệp chỉ quẩn quanh ở Hà Nội thì nay đã mở rộng danh mục đầu tư ra các tỉnh lân cận bằng các đại đô thị như: Hưng Yên, Hà Nam, Bắc Ninh, Nam Định, Hải Phòng, Quảng Ninh...

Hạ tầng rút ngắn thời gian vào trung tâm, vùng ven lên ngôi

Theo ông Nguyễn Văn Đính, Phó chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, hiện nay tại các đô thị lớn như ở Hà Nội hay TP.HCM quỹ đất, đặc biệt là quỹ đất lớn đã không còn nhiều và rất đắt đỏ. Do vậy, các doanh nghiệp đã về các tỉnh lân cận để tìm kiếm cơ hội đầu tư.Không chỉ vậy, các yếu tố khách quan như chính sách quy hoạch, hạ tầng giao thông và sự thay đổi trong nhu cầu của người mua đã thúc đẩy quá trình này diễn ra nhanh chóng hơn.

Ở phía cầu, thay vì tập trung vào lướt sóng ngắn hạn, nhiều nhà đầu tư cá nhân đang lựa chọn chiến lược tích lũy quỹ đất ở vùng ven, đón đầu sự phát triển trong tương lai khi hạ tầng được hoàn thiện. Ngoài nhà ở, các mô hình như second home, farmstay hay khu nghỉ dưỡng ven đô cũng thu hút sự quan tâm của giới đầu tư nhờ khả năng khai thác cho thuê, đặc biệt sau đại dịch Covid-19 thúc đẩy sống xanh và làm việc từ xa. Xu hướng này cũng là cơ hội cho các doanh nghiệp bất động sản phát triển dự án, với quy mô lớn, các đại đô thị với đầy đủ tiện ích và hạ tầng được kết nối.

"Xu hướng dịch chuyển ra khu vực ngoài trung tâm sẽ ngày càng được định hình rõ nét. Bởi việc đầu tư bất động sản tại khu vực trung tâm hiện chỉ phù hợp với các nhà đầu tư có tiềm lực tài chính mạnh, có nhu cầu tích lũy tài sản trong dài hạn. Trong khi đó, giá bất động sản tại một số khu vực có quy hoạch tốt, hạ tầng phát triển còn tương đối rẻ, có biên độ tăng giá lớn trong tương lai trong bối cảnh nhu cầu về nhà ở tại các khu vực ngoài trung tâm sẽ tiếp tục tăng. Các chính sách ưu đãi và khuyến khích phát triển đô thị vùng ven, cũng tạo động lực cho các nhà đầu tư", ông Đính phân tích.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đi qua huyện Bình Chánh (TP.HCM) đã đưa vào khai thác ẢNH: ĐÌNH SƠN

Thực tế, xu hướng các doanh nghiệp bất động sản đổ về các tỉnh đầu tư ngày càng mạnh mẽ hơn bởi Chính phủ và các địa phương đang đẩy mạnh quy hoạch phát triển đô thị vệ tinh, mở rộng không gian đô thị để giảm tải áp lực dân số và hạ tầng tại trung tâm.

Song song đó, việc đầu tư vào hạ tầng giao thông, bao gồm các tuyến đường cao tốc, vành đai hay hệ thống giao thông công cộng như metro, rút ngắn thời gian kết nối các khu vực vệ tinh với trung tâm thành phố, không chỉ tạo ra giá trị gia tăng cho bất động sản mà còn thu hút lượng lớn nhu cầu mua nhà đất của người dân.

Các dự án, đại đô thị theo kiểu "all in one" tại các khu vực vùng ven, không chỉ thúc đẩy hạ tầng và thương mại phát triển mạnh mẽ, mà còn kéo theo giá trị bất động sản khu vực xung quanh tăng lên, thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư đổ về.