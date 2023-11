Hàng loạt kỷ lục về nắng nóng và lượng mưa xuất hiện trong tháng 10

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, từ ngày 4 - 5.10, nước ta đã xuất hiện 1 đợt nắng nóng tại khu vực đồng bằng Bắc bộ, với nhiệt độ cao nhất phổ biến ở mức từ 35 - 36 độ C; các khu vực khác tại Bắc bộ và Bắc Trung bộ có nắng nóng cục bộ.

Lực lượng chức năng sơ tán người dân bị ngập lụt tại TP.Đà Nẵng HUY ĐẠT

Trong đợt nắng nóng này, một số nơi đã quan trắc được giá trị nhiệt độ cao nhất ngày vượt giá trị lịch sử cùng thời kỳ tháng 10.

Theo đó, tại H.Sông Mã (tỉnh Sơn La) đã ghi nhận nhiệt độ cao nhất trong ngày 5.10 là 37,1 độ C, vượt giá trị lịch sử nhiệt độ xuất hiện vào tháng 10.1966 là 36,5 độ C; tại tỉnh Thái Bình, nhiệt độ cao nhất trong ngày 4.10 là 34,5 độ C, vượt giá trị lịch sử tháng 10.1976 là 33,9 độ C; tại H.Bắc Sơn (Lạng Sơn) xuất hiện nhiệt độ cao nhất trong ngày 5.10 là 33,3 độ C, vượt giá trị lịch sử tháng 10.1980 là 33,1 độ C.

Các địa phương có nhiệt độ cao nhất trong ngày vượt giá trị lịch sử trong tháng 10 CHỤP MÀN HÌNH

Ngoài ra, tại nhiều tỉnh thành của miền Bắc là Nam Định, Hà Nam, Bắc Kạn, Bắc Giang, Hải Phòng, Hà Nội... cũng có nhiệt độ cao nhất ngày vượt giá trị lịch sử trong tháng 10.

Cơ quan khí tượng cho biết thêm, trong tháng 10, cả nước đã xuất hiện các đợt mưa lớn diện rộng, tập trung chủ yếu tại khu vực Trung bộ. Cụ thể, từ ngày 7 - 18.10, từ Nghệ An đến Quảng Ngãi đã có mưa to đến rất to, có nơi có mưa đặc biệt to; đợt mưa từ ngày 21 - 26.10 tại khu vực Trung Trung bộ, sau lan rộng ra các tỉnh phía Bắc Trung bộ và đợt mưa từ đêm 29 - 31.10 tại Bắc và Trung Trung bộ.

Ngoài ra, tại khu vực Tây nguyên và Nam bộ trong tháng 10.2023 có nhiều ngày mưa rào và giông diện rộng.

Trong các đợt mưa kể trên, một số nơi có lượng mưa ngày vượt giá trị lịch sử trong cùng kỳ tháng 10 như Đà Nẵng, Sơn La, Cà Mau...

Cụ thể, trong ngày 13.10, tại Đà Nẵng đã ghi nhận lượng mưa 408,6 mm, vượt giá trị lịch sử về lượng mưa ngày xuất hiện vào tháng 10.1982 là 143,9 mm, tại tỉnh Cà Mau ngày 2.10 có lượng mưa 182,8 mm, vượt giá trị lịch sử năm 1962; tại TX.La Gi (Bình Thuận) ngày 10.10 có lượng mưa 151 mm, vượt giá trị lịch sử năm 1982; tại Phiêng Lanh (Sơn La) ngày 6.10 có lượng mưa 86,9 mm, vượt giá trị lịch sử năm 1966.

Lượng mưa ngày trong tháng 10 ở các địa phương vượt giá trị lịch sử CHỤP MÀN HÌNH

Dự báo, trong tháng 11, tổng lượng mưa trên khu vực phía tây Bắc bộ và khu vực Thanh Hóa đến phía bắc Nghệ An phổ biến ở mức thấp hơn 10 - 20% so với trung bình nhiều năm (TBNN), riêng khu vực Đông Bắc bộ thấp hơn từ 15 - 30%.

Khu vực từ phía nam Nghệ An đến Quảng Trị phổ biến cao hơn TBNN 5 - 15%; các nơi khác thuộc khu vực Trung bộ và bắc Tây nguyên phổ biến ở mức thấp hơn TBNN; khu vực nam Tây nguyên và Đông Nam bộ cao hơn 10 - 20% TBNN, riêng khu vực Tây Nam bộ cao hơn từ 20 - 30%.