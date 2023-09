Nắng nóng bất thường trong mùa xuân ở Úc

Dữ liệu của Cục Khí tượng Úc cho thấy, vào một thời điểm trong ngày 16.9, nhiệt độ lên tới 34,2 độ C tại sân bay Kingsford Smith ở Sydney, thủ phủ của bang New South Wales đông dân nhất nước Úc, theo Reuters. Mức nhiệt này cao hơn 12 độ C so với mức trung bình tháng 9. Tại Úc, mùa xuân là giai đoạn 3 tháng 9, 10 và 11.

Đợt nắng nóng xảy ra sau khi Cục Khí tượng Úc trong tuần này cho biết các dấu hiệu về hiện tượng thời tiết El Nino đã mạnh lên và hiện tượng này có thể sẽ phát triển từ tháng 9 đến tháng 11, mang đến thời tiết nóng hơn, khô hơn cho Úc.

Một bãi biển ở Sydney ngày 16.9 SYDNEY MORNING HERALD

Theo cơ quan thời tiết Úc, tình trạng "nắng nóng sớm" ở nhiều nơi trên cả nước là "rất hiếm gặp trong tháng 9".

"Nhiệt độ sẽ gia tăng từ ngày 17.9 đến ngày 19.9", Cục Khí tượng Úc cho biết trên Facebook, dự báo nền nhiệt sẽ cao hơn mức trung bình từ 8 đến 16 độ C.

"Nhiệt độ ban ngày và ban đêm kỷ lục trong tháng 9 dự kiến sẽ được ghi nhận từ ngày 17.9 đến ngày 21.9 trên khắp các khu vực nội địa của bang Nam Úc, bang New South Wales và đông bắc bang Victoria", theo Cục Khí tượng Úc.

El Nino có thể gây ra các hiện tượng thời tiết cực đoan từ cháy rừng đến lốc xoáy và hạn hán kéo dài, khiến cơ quan chức năng Úc ban hành cảnh báo về nguy cơ cháy rừng gia tăng trong mùa hè này.

Một làn khói dày đặc đã bao phủ Sydney trong vài ngày của tuần này khi lực lượng cứu hỏa tiến hành đốt cháy để giảm thiểu nguy cơ cháy rừng, chuẩn bị cho mùa cháy rừng sắp đến.

Hai mùa cháy rừng vừa qua ở Úc bình yên hơn so với thảm họa "Mùa hè đen" 2019-2020 với các vụ cháy rừng tàn phá một khu vực có diện tích bằng Thổ Nhĩ Kỳ và khiến 33 người thiệt mạng.