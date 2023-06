Hàng loạt lãnh đạo phòng khám đa khoa bị khởi tố trong vụ trục lợi bảo hiểm ở Đồng Nai

Trong số 19 bị can bị khởi tố, có 5 bác sĩ gồm: Ngô Chí Luận (Trưởng phòng khám đa khoa Tân Long); Đỗ Vũ Tân (Trưởng phòng khám đa khoa Long Bình Tân); Phạm Nguyễn Xuân Giang (Trưởng phòng khám đa khoa Hiền Phước); Võ Khánh Hòa (Phó phòng khám đa khoa Tam Đức) và Trần Văn Duẩn (bác sĩ tại Phòng khám đa khoa Mỹ Đức; tất cả đều đóng trên địa bàn TP.Biên Hòa); cùng 12 dược sĩ, nhân viên y tế và 2 "cò" mua bán giấy tờ giả.



Lực lượng công an khám xét nhiều phòng khám ở TP.Biên Hòa để điều tra về hành vi trục lợi bảo hiểm xã hội Lê Lâm

Theo điều tra ban đầu, Cơ quan CSĐT Công an TP.Biên Hòa xác định các bị can trên đã làm khống hơn 130.000 giấy chứng nhận nghỉ bệnh để hưởng bảo hiểm xã hội và hơn 400 giấy khám sức khỏe (để bán cho người lao động, chủ yếu là công nhân trong các công ty). Ngoài ra, các phòng khám còn lập hồ sơ để được quyết toán tiền bảo hiểm y tế.

Trước đó, vào ngày 30.5, Công an TP.Biên Hòa và Viện KSND cùng cấp đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an Đồng Nai đồng loạt khám xét 6 phòng khám đa khoa tư nhân trên địa bàn để điều tra về việc làm giả giấy chứng nhận nghỉ bệnh nhằm trục lợi bảo hiểm diễn ra tại các phòng khám này. Hiện vụ án được Bộ Công an chỉ đạo Công an Đồng Nai tiếp tục mở rộng điều tra, và làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của các đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật.