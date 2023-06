Liên quan vụ trục lợi bảo hiểm ở Đồng Nai: Bắt người giả công an lừa ‘chạy án’

Sáng 5.6, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa bắt khẩn cấp Hứa Nghiệp Thắng (49 tuổi, ngụ TP.HCM) để điều tra về hành vi lừa đảo. Thắng đã giả danh cán bộ Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) để lừa chạy án cho một phòng khám đang bị Công an TP.Biên Hòa điều tra trong vụ trục lợi bảo hiểm. Số tiền mà Thắng đã lừa của chủ phòng khám này hơn 500 triệu đồng.

Hứa Nghiệp Thắng (trái) tại cơ quan điều tra CÔNG AN TỈNH ĐỒNG NAI CUNG CẤP

Theo điều tra ban đầu, sáng 30.5, qua thông tin trên mạng xã hội, Thắng biết Công an TP.Biên Hòa đang phối hợp với các đơn vị liên quan khám xét nhiều phòng khám đa khoa tư nhân trên địa bàn TP.Biên Hòa để làm rõ hành vi làm giả các loại giấy tờ như giấy khám sức khỏe, chứng nhận bệnh án cho công nhân có nhu cầu nghỉ bệnh được quyết toán tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Trong số phòng khám bị kiểm tra có phòng khám T.Đ. (P.Tân Hiệp, TP.Biên Hòa) nên Thắng nảy sinh ý định lừa đảo. Thắng tìm được số điện thoại ông B.V.X. (người đại diện theo pháp luật của phòng khám), tối 30.5, Thắng gọi điện giả danh là cán bộ Công an TP.Biên Hòa, yêu cầu ông B.V.X. phải giao số tiền 500 triệu đồng để "chạy án", ngoài ra còn đe dọa khi ông X. trị bệnh xong sẽ bắt giữ.

Ông X. tưởng thật, đồng thời lo sợ nên đồng ý chi 300 triệu đồng nhưng Thắng chê ít, đề nghị phải đưa đủ 500 triệu đồng. Sau khi thống nhất, Thắng yêu cầu ông B.V.X. mua một sim điện thoại rác, một điện thoại Nokia đời cũ để liên lạc và cử người giao tiền cho mình.

Sáng sớm 31.5, Thắng đi xe máy từ TP.HCM xuống TP.Biên Hòa nhận tiền. Người nhà của ông B.V.X đã mang 500 triệu đồng bỏ vào bọc đen và để trên bãi cỏ dải phân cách đường Nguyễn Ái Quốc (đoạn đối diện Công an TP.Biên Hòa) theo yêu cầu của Thắng. Lấy được tiền, Thắng mang trả nợ vay mượn nóng để cá độ bóng đá và tiêu xài cá nhân.

Về phía người nhà ông B.V.X., sau khi giao tiền xong thì nghi ngờ bị lừa liền gọi điện cho Thắng nhưng thuê bao không liên lạc được nên trình báo công an.

Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã vào cuộc điều tra và truy bắt được Thắng khi đang lẩn trốn tại TP.HCM. Làm việc với công an, Thắng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.