Hàng loạt ô tô bị đập kính khi đỗ trong khu đô thị

Trưa 17.6, lãnh đạo Công an Q.Hà Đông (Hà Nội) cho biết, cơ quan này đang phối hợp với các bên liên quan làm rõ việc nhiều xe ô tô bị đập phá kính.

Hàng loạt ô tô bị đập vỡ kính M.Đ

Trước đó, sáng cùng ngày, nhiều người dân sống tại khu đô thị Văn Quán (Q.Hà Đông) xuống lấy xe đi làm thì phát hiện xe của mình bị đập vỡ kính, cùng nhiều xe khác bên cạnh.

Theo ghi nhận, có 9 xe ô tô bị đập phá kính. Các phương tiện này đỗ tại khu vực đường 19/5, khuôn viên chung cư CT8A, CT8B thuộc khu đô thị Văn Quán. Dù các phương tiện bị đập vỡ kính nhưng chưa ghi nhận trường hợp nào mất tài sản bên trong.

Công an đã có mặt để tổ chức điều tra M.Đ

Một số chủ xe cho hay, họ đỗ xe vào khoảng 23 giờ ngày 16.6. Khoảng 6 giờ 30 ngày 17.6 thì nhận thông tin từ bảo vệ về việc xe của mình bị đập phá kính. Có người xuống lấy xe thì mới phát hiện.

Sáng 17.6, Công an Q.Hà Đông đã cử lực lượng tới hiện trường xác minh, làm việc với các chủ xe bị đập kính để vào cuộc điều tra.

Công an Q.Hà Đông đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội truy xét các đối tượng liên quan. Lãnh đạo Công an Q.Hà Đông cho biết sẽ thông tin khi có kết quả điều tra, xác minh.