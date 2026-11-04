Hàng loạt thương hiệu smartphone Trung Quốc bị gỡ khỏi kệ hàng tại Việt Nam

Theo thông tin Thanh Niên tìm hiểu, các đại lý bán lẻ smartphone đã tiến hành gỡ bỏ hàng loạt smartphone đến từ các nhà sản xuất Trung Quốc (thường gọi C-brand) khỏi bàn trưng bày ở các cửa hàng ngay trong chiều 4.11.

Trong một thông báo nội bộ được đánh dấu "Khẩn" từ một đại lý rò rỉ ra ngoài, đội ngũ quản lý yêu cầu các nhân viên tại cửa hàng gỡ bỏ toàn bộ máy demo (thiết bị dùng để trải nghiệm) thuộc C-brand gồm các thương hiệu Oppo, Honor, Xiaomi, vivo, Tecno, Nubia, Meizu, Huawei... khỏi khu vực trưng bày đưa vào kho. Các sản phẩm thương mại, bao gồm đã bóc hộp cũng như còn nguyên, đều loại khỏi tủ hàng. Để lấp đầy không gian kinh doanh, sản phẩm đến từ các thương hiệu khác sẽ được trưng dụng.

Một gian hàng trưng bày smartphone Trung Quốc bị gỡ máy Ảnh: CTV

Nguyên nhân chính thức của hành động này tới nay chưa được công bố, nhưng thông tin từ người dùng cho biết liên quan đến vấn đề địa danh (bản đồ) được cài mặc định trên máy.

Anh N.T (TP.HCM) cho biết sau khi thấy mạng xã hội rộ lên thông tin điện thoại Trung Quốc bị tháo khỏi bàn trưng bày đã thử mở ứng dụng thời tiết để kiểm chứng đã xác nhận địa danh được mặc định trên các máy C-brand anh có trong tay đều sai thông tin về quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam).

Cùng lúc, người dùng Facebook cũng xác nhận với Thanh Niên chiếc máy Poco X8s (một thương hiệu con thuộc Xiaomi) của mình là model mua chính hãng tại Việt Nam cũng sai về mặt địa danh trên ứng dụng mặc định của máy.

Trao đổi với Thanh Niên, đại diện một số thương hiệu smartphone thuộc nhóm C-brand đều xác nhận đang có tình trạng thu hồi thiết bị trưng bày khỏi các khu vực trong cửa hàng thuộc đại lý. "Hiện nay chúng tôi đã nhận được thông tin và đang cho tiến hành kiểm tra, xử lý kỹ thuật cần thiết", đại diện một đơn vị cho biết.

Một mẫu điện thoại thuộc thương hiệu Trung Quốc hiển thị sai về chủ quyền Việt Nam Ảnh: Nguyễn Hiếu

"Đây là vấn đề phần mềm và chúng tôi đã khắc phục xong. Dự kiến ngay trong tuần này sẽ phát hành bản vá", người đứng đầu bộ phận marketing của một thương hiệu điện thoại Trung Quốc có tiếng ở thị trường Việt Nam khẳng định.

Lâu nay các thương hiệu Trung Quốc khi được phân phối chính hãng tại Việt Nam đều loại bỏ bản đồ nội địa để sử dụng dịch vụ Google Maps, do vậy người dùng gần như không để ý tới các phần mềm khác. Trên Google Maps tại Việt Nam, hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa được thể hiện theo đúng chủ quyền hợp pháp của Việt Nam.

Trước đây từng có một số trường hợp công ty nước ngoài cung cấp dịch vụ tại Việt Nam sử dụng bản đồ sai chủ quyền biển đảo đã phải lên tiếng xin lỗi, đồng thời sửa hoặc thay đổi dịch vụ bản đồ đang sử dụng.