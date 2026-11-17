Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên
Google tìm kiếm. Xem hướng
dẫn.
Sau màn pháo hoa quen thuộc vào lúc 21 giờ 30, đêm qua (16.11), hàng nghìn du khách tại Thị trấn Hoàng Hôn (Sunset Town), Phú Quốc đã cùng nhau nán lại để chiêm ngưỡng khoảnh khắc thắp sáng cây thông Noel khổng lồ cao 15m và "săn" loạt ưu đãi mua 1 tặng 1 tại khu phố mua sắm, ẩm thực Kiss Bazaar.
Đài phun nước King of the Sun tại quảng trường Apollo Square vốn là tọa độ lọt vào ống kính du khách nhiều nhất. Thế nhưng hôm nay, mọi ống kính máy ảnh và điện thoại lại đồng loạt hướng về các vũ công trong giai điệu Kpop vui nhộn Soda Pop.
Tại đây, du khách như lạc vào bữa tiệc nghệ thuật đa sắc màu với những vũ điệu ballet cổ tích từ Ballet Music Box với ballet truyền thống kết hợp với nhạc EDM, màn trình diễn K-pop trẻ trung của Fusion Dance Crew, hay điệu nhảy Malambo mạnh mẽ, cuồng nhiệt đến từ Argentina. Xen lẫn vào đó là những giai điệu Giáng sinh bất hủ như Last Christmas được ngân lên sống động qua tiếng đàn, nhịp trống của ban nhạc sống.
Bầu trời Thị trấn Hoàng Hôn một lần nữa bừng sáng với show diễn Symphony of the Sea và Kiss of the Sea. Tuy nhiên, khác với mọi ngày, khi show diễn kết thúc, dòng khách không vội trở về khách sạn. Họ đồng loạt ở lại quảng trường Kiss Square để hoà mình vào khoảnh khắc chỉ diễn ra duy nhất một lần trong năm.
Với sự ra mắt của Kiss Bazaar, buổi tối tại Thị trấn Hoàng Hôn có thêm nhiều trải nghiệm sau những màn pháo hoa bên biển. Ngay khi bước ra khỏi cổng nhà hát Kiss of the Sea, du khách chỉ cần đi thêm vài bước để thưởng thức món ngon, mua sắm và hòa mình vào âm nhạc đến 23 giờ đêm.
Bình luận (0)