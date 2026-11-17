Lần đầu tổ chức tại Phú Quốc, Liên hoan Múa rối quốc tế 2026 diễn ra từ 25.1 - 5.12. Sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, với sự đồng hành tài trợ của Tập đoàn Sun Group. Với tinh thần “Múa rối kết nối văn hóa”, liên hoan là dịp để nghệ sĩ Việt Nam giới thiệu tác phẩm, trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp quốc tế và đưa nghệ thuật múa rối đến gần hơn với người dân, du khách.

Liên hoan Múa rối Quốc tế 2026 do Sun Group đồng hành tổ chức, mang thông điệp "Tài hoa kết nối năm châu" quy tụ 16 đoàn nghệ thuật từ Việt Nam và thế giới

Từ các show diễn đẳng cấp trên biển đến những kỳ liên hoan quốc tế

Tại Thị trấn Hoàng Hôn, Sun Group đã cùng các tên tuổi nổi tiếng thế giới sáng tạo ra Kiss of the Sea và Symphony of the Sea đã đưa mặt biển trở thành sân khấu, cho du khách thêm lý do chi tiêu tại Phú Quốc sau khi mặt trời lặn. Ở mùa 3, Symphony of the Sea mở rộng không gian trình diễn trên biển lên 56.000 m², với đội hình 12 jetski và lượng pháo hoa gấp ba mùa trước.

Show diễn Symphony of the Sea mùa 3 mở rộng không gian trình diễn trên biển lên 56.000 m² với lượng pháo hoa tăng gấp ba lần mùa trước

Nếu các show diễn thường kỳ giúp du khách dễ dàng sắp xếp một buổi tối ở Nam đảo, những kỳ liên hoan có thể trở thành lý do để họ chọn ngày đến Phú Quốc. Lễ hội và Cuộc thi Sáo quốc tế (Vietnam International Flute Festival, VIFF 2026) là một ví dụ.

Tháng 7 vừa qua, sự kiện lần đầu tổ chức tại Việt Nam với sự đồng hành của Sun Group, tại New World Phu Quoc Resort bên Bãi Kem. Sự kiện quy tụ hơn 40 tài năng sáo từ 12 quốc gia và vùng lãnh thổ, với sự tham gia của đồng sáng lập lễ hội Erin Bouriakov, nghệ sĩ Sébastian Jacot, từng giữ vị trí sáo chính tại Berliner Philharmoniker, và Viviana Guzmán, nghệ sĩ từng được đề cử Grammy.

Từ phòng hòa nhạc bên Bãi Kem đến Nhà hát À Ơi tại Thị trấn Hoàng Hôn, hai sự kiện cho thấy những không gian du lịch trên đảo có thể đón các sự kiện và cộng đồng nghệ thuật khác nhau. Qua từng sự kiện, Sun Group hướng tới xây dựng một lịch hẹn văn hóa để du khách có thêm lý do trở lại đảo Ngọc vào những thời điểm khác nhau trong năm.

Các nghệ sĩ biểu diễn tại VIFF 2026 - một trong những sự kiện mở màn cho chuỗi "lịch hẹn văn hóa" quốc tế được Sun Group đồng hành đưa về Phú Quốc

Tinh hoa múa rối từ 5 châu lục hội tụ tại Phú Quốc

Điểm đáng chú ý của Liên hoan Múa rối quốc tế 2026 là việc lựa chọn Nhà hát À Ơi, thuộc quần thể Thị trấn Hoàng Hôn tại Phú Quốc, làm địa điểm tổ chức. Đây là cơ hội để nghệ thuật truyền thống tiếp cận đông đảo công chúng, đặc biệt là du khách trong nước và quốc tế đang nghỉ dưỡng tại đảo Ngọc trong mùa du lịch cuối năm.

Không gian sân khấu mở bên bờ biển của Nhà hát À Ơi (Thị trấn Hoàng Hôn), nơi diễn ra Liên hoan Múa rối quốc tế 2026

Liên hoan múa rối quốc tế năm nay quy tụ 16 đoàn nghệ thuật, gồm 4 đơn vị của Việt Nam và 12 đoàn quốc tế đến từ Anh, Peru, Philippines, Myanmar, Úc, Indonesia, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore, Malaysia, Ai Cập và Lào.

Khán giả sẽ có cơ hội khám phá thế giới múa rối phong phú, từ rối nước truyền thống Việt Nam đến rối dây, rối que, rối tay, rối bóng, rối gỗ và rối biểu diễn trên bàn. Nhiều tác phẩm còn kết hợp múa rối với kể chuyện, kịch câm, âm nhạc trực tiếp, múa truyền thống và nghệ thuật hình thể, mang đến những trải nghiệm sân khấu đa dạng.

Đáng chú ý, mỗi đoàn nghệ thuật mang đến một nét văn hóa riêng: nghệ thuật rối dây Myanmar với kỹ thuật điều khiển tinh xảo; múa rối kết hợp múa kéo độc đáo của Peru; rối gỗ cùng âm nhạc truyền thống Hàn Quốc; hay kỹ thuật ba nghệ sĩ cùng điều khiển một con rối của Thái Lan. Trong khi đó, Singapore giới thiệu rối tay kết hợp kể chuyện, Malaysia mang đến nghệ thuật rối bóng gắn với văn hóa đa sắc tộc.

Đại diện Việt Nam tham dự liên hoan gồm Nhà hát Múa rối Việt Nam, Nhà hát Múa rối Thăng Long, Nhà hát Sân khấu truyền thống Hải Phòng và Trung tâm Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Các đơn vị sẽ giới thiệu những giá trị đặc sắc của múa rối dân tộc, từ rối nước, rối cạn, các tích trò truyền thống đến những sáng tạo kết hợp âm nhạc, nghệ thuật hình thể và công nghệ sân khấu.

Không chỉ dừng lại ở các chương trình biểu diễn, tranh tài, liên hoan còn mang đến chuỗi hoạt động giao lưu, workshop, lớp học chuyên sâu (masterclass) và trưng bày con rối, giúp công chúng trực tiếp khám phá những kỹ thuật biểu diễn độc đáo.

Du khách có thể thử làm rối bóng giấy Wayang Kulit cùng nghệ sĩ Malaysia, tìm hiểu kỹ thuật điều khiển rối dây Myanmar, trải nghiệm múa kéo truyền thống Peru hay khám phá nghệ thuật rối Aragoz của Ai Cập. Những hoạt động tương tác này được kỳ vọng mang đến trải nghiệm mới mẻ cho các gia đình, trẻ em và du khách, đưa nghệ thuật múa rối vượt ra khỏi khuôn khổ sân khấu.

Thị trấn Hoàng Hôn (Phú Quốc) là địa điểm đăng cai Liên hoan Múa rối quốc tế lần thứ 4 từ ngày 26.11 - 4.12

Theo kế hoạch, lễ khai mạc diễn ra lúc 19 giờ ngày 26.11, các chương trình biểu diễn dự thi từ 27.11 - 2.12 và lễ bế mạc, vinh danh, trao giải được tổ chức lúc 19 giờ ngày 4.12 tại Nhà hát À Ơi, Thị trấn Hoàng Hôn.

Sau những buổi hòa nhạc bên Bãi Kem hồi tháng 7, lễ hội múa rối tại Nhà hát À Ơi mang đến một lý do khác để du khách đến Phú Quốc vào cuối năm. Với Sun Group, những kỳ liên hoan như vậy giúp mở rộng trải nghiệm nghệ thuật trên đảo, từ các show diễn thường kỳ đến những cuộc hẹn mà du khách có thể lên lịch chuyến đi để tham dự.