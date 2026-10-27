Cận cảnh siêu công trình đón sự kiện VIP bậc nhất hành tinh tại Phú Quốc

Cuối tháng 10, nhìn từ trên cao, Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC nổi bật bên bờ biển phía nam Phú Quốc với hệ mái uốn lượn quy mô lớn.
Từ khu vực Cầu Hôn tại Thị trấn Hoàng Hôn, những lớp sóng khổng lồ trên mái Trung tâm Hội nghị và Triển lãm đang dần thành hình, nổi bật giữa biển trời Phú Quốc.
Đặt cạnh phối cảnh thiết kế, công trình thực tế cho thấy những đường cong đặc trưng của mái đã hoàn thiện. Hệ kết cấu thép đồ sộ, các lớp mái uốn lượn và mặt dựng hình thành theo ý tưởng ban đầu.
Một trong những dấu mốc quan trọng của dự án là hoàn thành lắp dựng 13/13 nhịp mái thép, với tổng khối lượng kết cấu khoảng 12.000 tấn. Hệ mái khổng lồ tạo nên những đường cong liên hoàn, đồng thời cho phép bố trí các không gian rộng lớn bên trong.
Theo báo cáo tiến độ đến ngày 23.10, Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC đã hoàn thành 98% kết cấu, 100% kết cấu thép và toàn bộ phần tôn của mái. Nhiều mũi thi công đang đồng thời triển khai hoàn thiện hệ mái, mặt dựng và các hạng mục bao che, hướng tới mục tiêu hoàn thành toàn bộ mặt ngoài trong quý 4.
Không gian đại sảnh tầng 2 đang từng bước hiện thực hóa ý tưởng thiết kế, với các mảng ốp mặt ngoài được triển khai hoàn thiện, dần định hình diện mạo kiến trúc. So với phối cảnh, hệ kết cấu và những mảng kiến trúc chủ đạo đã hiện rõ.
Điểm nhấn được ví như "trái tim" của Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC là ballroom rộng 11.050 m², với kết cấu vượt nhịp 81 m không bố trí cột giữa. Theo định hướng thiết kế, đây sẽ là một trong những không gian ballroom không cột lớn nhất thế giới khi hoàn thành.
Liền kề Trung tâm Hội nghị và Triển lãm là Nhà biểu diễn đa năng APEC có sức chứa 4.030 chỗ, tạo thành tổ hợp kiến trúc quy mô lớn bên bờ biển. Nếu Trung tâm Hội nghị gợi hình ảnh sóng nước và làng chài, Nhà biểu diễn đa năng mang cảm hứng từ truyền thuyết Con Rồng cháu Tiên, với 50 cột trụ mang ý nghĩa biểu tượng cho 50 người con theo cha Rồng xuống biển.
Báo cáo tại cuộc làm việc ngày 25.10 với đoàn công tác do Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu, với sự tham dự của Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cùng nhiều lãnh đạo Đảng và Nhà nước, ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, cho biết 21 công trình, dự án phục vụ APEC 2027 đang bám sát các mục tiêu đề ra, nhiều hạng mục kết cấu quan trọng đã hoàn thành.
Ghi nhận nỗ lực của địa phương, Tập đoàn Sun Group và các nhà thầu, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu đẩy nhanh tiến độ nhưng không đánh đổi chất lượng, an toàn và mỹ thuật. Riêng Trung tâm Hội nghị và Triển lãm đặt mục tiêu hoàn thiện nội thất trước ngày 31.3.2027, dành thời gian nghiệm thu, vận hành thử.
Sau APEC, công trình được kỳ vọng góp phần đưa Phú Quốc trở thành điểm đến hội nghị, triển lãm và sự kiện quốc tế tầm cỡ thế giới.
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