Hàng ngàn hộ dân mòn mỏi chờ sổ hồng

H ƠN 3 NĂM CHƯA ĐƯỢC cấp sổ hồng

Bà Trần Nguyễn Quỳnh Chi, hiện sống tại Block A chung cư Kingdom 101, cho biết gia đình bà mua căn hộ này từ chủ đầu tư là Công ty cổ phần Kingdom Đông Dương và dọn về ở từ tháng 6.2020 đến nay. Từ khi sinh sống tại đây, gia đình bà đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính với chủ đầu tư, thanh toán đúng hạn, nộp phí quản lý và cũng mong muốn được nhận lại các quyền lợi chính đáng.

"Thế nhưng gia đình chúng tôi và các cư dân sinh sống tại đây, hơn 3 năm qua, đã nộp đầy đủ hồ sơ giấy tờ nhưng vẫn chưa được cấp sổ hồng. Việc sinh sống tại một nơi không có giấy tờ hợp pháp đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến cư dân khi đa phần đều phải vay ngân hàng thanh toán cho các khoản chi phí mua nhà với mức lãi suất cao. Cư dân Kingdom 101 hiện đang rất hoang mang lo lắng vì không biết đến bao giờ mới được cấp sổ hồng cho căn hộ của mình", bà Quỳnh Chi nói.

Hàng ngàn cư dân và cả chủ đầu tư ngày đêm mong ngóng được cấp sổ hồng ĐÌNH SƠN

Liên quan đến việc chậm được cấp sổ hồng, bà Trang Nguyễn Thiên Thanh, chủ căn hộ A23.03, bức xúc cho biết theo quy định của pháp luật, trong 12 tháng kể từ ngày bàn giao, chủ đầu tư có trách nhiệm phải làm sổ hồng cho cư dân.

"Chủ đầu tư đã 2 lần yêu cầu chúng tôi nộp hồ sơ. Lần 1 không biết lý do gì, không ra được sổ và yêu cầu cư dân nộp lại một số hồ sơ do hết hạn theo quy định. Lần 2 cư dân nộp lại hồ sơ kèm theo cái trưng cầu thay đổi công năng của tầng trệt (nhà sinh hoạt cộng đồng) với lầu 4 mà không có một sự thông báo trước nào đến cư dân và giờ đây chúng tôi không biết thông tin về việc cấp sổ như thế nào. Chúng tôi cũng từng ký các đơn tập thể để gửi đến các cơ quan đoàn thể và chính quyền các cấp. Nhưng đến nay vẫn chưa có gì tiến triển còn cư dân chúng tôi thì mỗi ngày đều sống trong sự hoang mang, lo sợ, bất an. Điều mong mỏi nhất của cư dân lúc này là được cầm trên tay cuốn sổ hồng để an cư lạc nghiệp", bà Thiên Thanh nói.

Liên quan đến khu trung tâm thương mại đến nay công ty cũng đã bỏ ra số tiền gần 400 tỉ đồng. Công ty xin TP được đóng tiền thuê đất một lần để làm thủ tục đầu tư dự án nhưng không được dù dự án đã được giao đất và được công nhận và chấp thuận đầu tư. Lãnh đạo Công ty cổ phần Kingdom Đông Dương

Bà Nguyễn Thị Huệ, chủ căn hộ M25.11, phản ánh chủ đầu tư lúc bán nhà thì quảng cáo nào là phía trước xây trung tâm thương mại nhưng sau 3 năm nhận nhà chỉ có mỗi cái hồ bơi và phòng tập gym, còn trung tâm thương mại vẫn nằm trên giấy.

Trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Công ty cổ phần Kingdom Đông Dương, cho biết công ty đã nộp hồ sơ làm sổ hồng cho cư dân từ mấy năm nay. Hồ sơ pháp lý đã đầy đủ và đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên tình hình chung của TP hiện nay là rất chậm, bởi ngoài dự án này TP còn hàng trăm dự án khác với khoảng 81.000 căn nhà đủ điều kiện cấp sổ hồng nhưng vẫn chưa được cấp sổ.

"Người của công ty gần như ăn dầm nằm dề ở Sở TN-MT để làm hồ sơ xin cấp sổ hồng cho cư dân. Chúng tôi cũng muốn cấp sổ hồng sớm để thu 5% số tiền bán căn hộ còn lại. Ngoài ra, hầm giữ ô tô, trung tâm thương mại cũng trị giá lên đến hàng ngàn tỉ đồng. Nên không chỉ cư dân mà chủ đầu tư cũng muốn nhà nước cấp sổ hồng sớm", vị này nói.

K IẾN NGHỊ SỚM cấp sổ hồng CHO NGƯỜI MUA NHÀ

Một lãnh đạo của Sở TN-MT xác nhận, dự án đã hoàn tất đầy đủ các cơ sở pháp lý để được cấp sổ hồng. Chủ đầu tư đã nộp hồ sơ đề nghị Sở cấp sổ hồng cho người mua nhà ở. Tuy nhiên, do trước đây đoàn thanh tra theo Quyết định số 662 của Thanh tra Chính phủ về thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ Tài chính có Văn bản số 75 yêu cầu Sở TN-MT cung cấp hồ sơ khu đất thực hiện dự án nêu trên. Sở đã cung cấp toàn bộ hồ sơ dự án nhưng đến nay vẫn chưa nhận được kết luận thanh tra. UBND TP.HCM đã có Văn bản số 911 kiến nghị Thanh tra Chính phủ sớm thông tin kết quả thanh tra dự án. Tuy nhiên, đến nay, Sở chưa nhận được thông tin như UBND TP đã kiến nghị.

"Hiện nay, người mua nhà tại dự án rất bức xúc về việc chưa được giải quyết cấp sổ hồng và gây áp lực rất lớn, khả năng tạo điểm nóng cho TP. Do vậy, Sở TN-MT kiến nghị Thanh tra Chính phủ sớm có thông tin như UBND TP.HCM đã kiến nghị để giải quyết cấp sổ hồng cho người mua nhà ở tại dự án này. Trường hợp sau 15 ngày kể từ ngày phát hành văn bản này (tháng 6.2023 - PV) mà Thanh tra Chính phủ chưa có ý kiến thì Sở TN-MT, Văn phòng Đăng ký đất đai TP.HCM sẽ giải quyết cấp sổ hồng cho người mua nhà dự án theo quy định pháp luật về đất đai, vì pháp lý thực hiện dự án đã phù hợp và cũng đã có văn bản đề nghị cơ quan thanh tra có ý kiến.

Mặt khác, theo quy định tại Nghị định số 10 của Chính phủ thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ chịu trách nhiệm kiểm tra tính đầy đủ của thành phần hồ sơ; cơ quan giải quyết thủ tục hành chính về đất đai chịu trách nhiệm thực hiện đúng thẩm quyền và thời gian theo quy định của pháp luật, không chịu trách nhiệm về những nội dung trong các văn bản, giấy tờ có trong hồ sơ đã được cơ quan, người có thẩm quyền khác chấp thuận, thẩm định, phê duyệt hoặc giải quyết trước đó", vị này nói.

UBND TP.HCM cũng kiến nghị cơ quan chức năng xem xét, giải quyết các đề nghị cấp sổ hồng cho người mua nhà của Công ty cổ phần phát triển đô thị Đông Dương (nay là Công ty cổ phần Kingdom Đông Dương) theo đúng quy định pháp luật và tránh phát sinh điểm khiếu nại đông người của người dân đang sinh sống ổn định tại dự án.