Hàng ngàn nam giới Nhật Bản tham gia ‘lễ hội khỏa thân’, 6 người nhập viện

Đài NHK đưa tin lực lượng cứu hộ Nhật Bản vào tối 21.2 theo giờ địa phương đã nhận được báo cáo về trường hợp người bị thương tại đền Saidaiji, nơi diễn ra lễ hội truyền thống Hadaka Matsuri, hay “lễ hội khỏa thân”.

Cơ quan chức năng cho biết 6 người đã phải nhập viện, trong đó có 3 người bất tỉnh chưa rõ nguyên nhân. Các nạn nhân được đưa đến bệnh viện trong tình trạng không nguy hiểm đến tính mạng.

Nam giới chen chúc đợi tranh nhau những bùa may mắn tại "lễ hội khỏa thân" ở đền Saidaiji của Nhật Bản ngày 21.2

ẢNH: KYODO

“Lễ hội khỏa thân” là sự kiện thường niên diễn ra vào thứ 7, tuần thứ 3 của tháng 2, tại ngôi đền Saidaiji ở Okayama, miền tây Nhật Bản. Tại đây, hàng ngàn nam giới sẽ tắm bằng nước lạnh như một nghi thức làm sạch, sau đó chỉ mặc mỗi khố trắng, tiến vào đại sảnh và tranh nhau những que gỗ (shingi) được ném xuống, tượng trưng cho những tấm bùa may mắn.

Lễ hội này bắt nguồn từ thời Muromachi (1336 - 1573) và được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Theo website của Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản (JNTO), khi xưa các vị trụ trì tại đền đã tặng những lá bùa may mắn cho những người viếng thăm. Sau khi xuất hiện những lời đồn thổi về những ai nhận lá bùa đều gặp may mắn, lượng người đến thăm đền càng đông, buộc các trụ trì không thể trao từng người mà phải ném những tấm bùa may từ trên cao xuống.

Qua thời gian, những tấm bùa giấy được thay bằng que gỗ để tránh việc bị rách. Người tham dự cũng bắt đầu cởi bỏ quần áo để thoải mái di chuyển, trở thành truyền thống của lễ hội ngày nay.

Vào năm 2016, chính phủ Nhật Bản đã công nhận Hadaka Matsuri là di sản văn hóa phi vật thể, theo Mainichi.

Do có khoảng 10.000 người tham dự mỗi năm, chen chúc để tranh giành bùa may mắn, lễ hội thường ghi nhận một số trường hợp bị thương, trong đó vào năm 2007 đã có 1 người thiệt mạng.