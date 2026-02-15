Truyền thuyết phụ nữ tuổi Ngọ và hình tượng con ngựa ở Nhật Bản

Tranh vẽ thiếu nữ xinh đẹp Yaoya Oshichi sinh năm Bính Ngọ ẢNH CHỤP MÀN HÌNH TOKYO WEEKENDER

Năm mới Bính Ngọ 2026 là dịp tạm biệt nguồn năng lượng tĩnh lặng, hướng nội của năm Ất Tỵ 2025 - thời gian để suy ngẫm và rũ bỏ những điều cũ kỹ - để hướng đến động lực mạnh mẽ và sự tiến bộ vượt bậc.

Năm Bính Ngọ còn được cho là một năm tuyệt vời để hiện thực hóa những tham vọng lâu dài của bạn, dù là trong sự nghiệp, các mối quan hệ hay sự phát triển cá nhân, theo tạp chí Tokyo Weekender.

Tuy nhiên, sự mãnh liệt của năm Ngọ cũng mang theo một lời cảnh báo: Hãy cẩn thận đừng chạy quá nhanh trong việc theo đuổi những mục tiêu này, vì bạn có thể bị kiệt sức trước khi năm kết thúc.

Với những ý nghĩa đó, năm Bính Ngọ thường thu hút nhiều sự chú ý và tại Nhật, năm đặc biệt này gắn liền với một truyền thuyết ăn sâu vào suy nghĩ của nhiều người, trong khi hình tượng con ngựa có nhiều ý nghĩa trong nền văn hóa nước này.

Cầu nối tâm linh

Trong tín ngưỡng Thần đạo của Nhật, con ngựa từ lâu được xem là cầu nối tâm linh giữa cõi người và cõi thần linh, từng được tôn kính với tên gọi Shinme - linh thú cưỡi của các vị thần.

Ngựa trắng đặc biệt thiêng liêng, biểu trưng cho sự thanh khiết và thường xuất hiện bên cạnh nữ thần mặt trời Amaterasu.

Trong khi một số nền văn hóa phương Tây coi ngựa là biểu tượng của tự do đơn độc, thì ở Nhật, con ngựa còn gắn với trật tự và phẩm chất võ sĩ, do mối liên hệ chặt chẽ với tầng lớp samurai. Do đó, hình ảnh ngựa thường được khắc họa với dây cương và yên ngựa tinh xảo, thể hiện kỷ luật và mối gắn kết với con người.

Ngựa trắng linh thiêng xuất hiện trong tranh tại đền Ise ở Nhật ẢNH CHỤP MÀN HÌNH TOKYO WEEKENDER

Về mặt ngôn ngữ, con ngựa còn được cho là mang lại sự thịnh vượng và may mắn cho gia đình hoặc cơ sở kinh doanh. Lý do là vì từ ngựa trong tiếng Nhật, uma, khi đọc ngược lại thành mau, mang nghĩa là "nhảy múa." Cách chơi chữ này đã tạo ra hình tượng Hidari Uma ("ngựa quay mặt sang trái"), một dạng đảo ngược Hán tự thường thấy trên các tấm bùa với ý nghĩa thu hút tài lộc và vận may vào nhà ở và cửa hàng.

Những ngôi đền ở Tokyo có mối liên hệ thiêng liêng với ngựa

Tại Nhật, hình ảnh con ngựa xuất hiện tại nhiều ngôi đền Thần đạo và mang những ý nghĩa linh thiêng, may mắn và tốt lành.

Đền Kanda Myojin (quận Chiyoda)

Đền Kanda Myojin ẢNH CHỤP MÀN HÌNH TOKYO WEEKENDER

Nằm gần Akihabara, ngôi đền 1.300 năm tuổi này thường xuyên được các lãnh đạo doanh nghiệp lui tới, do trong lịch sử được tin là ban phúc may mắn cho các trận chiến. Nơi đây có một chú ngựa lùn linh thiêng với biệt danh Akari-chan, được cho là sẽ giúp sự nghiệp của bạn "phi nước đại" trong năm nay.

Đền Tateishi Kumano (quận Katsushika)

Đền Tateishi Kumano ẢNH CHỤP MÀN HÌNH TOKYO WEEKENDER

Được thành lập bởi một nhà chiêm tinh thời Heian (năm 794-1185), ngôi đền này hiện là nơi sinh sống của ba chú ngựa lùn nhỏ nhắn: Kirara, Choco và Vanilla. Đây là địa điểm yên bình để cầu nguyện sự che chở trước vận rủi và thiên tai.

Đền Yasaki Inari (quận Taito)

Đền Yasaki Inari ẢNH CHỤP MÀN HÌNH TOKYO WEEKENDER

Được cho là ban phúc về sự thịnh vượng và tài lộc, ngôi đền này nổi bật với trần nhà tuyệt đẹp gồm 100 bức tranh vẽ ngựa, phản ánh lịch sử lâu đời của việc cưỡi ngựa tại Nhật. Đền thờ thần Fukurokuju, nằm trong hành trình hành hương viếng bảy vị thần may mắn tại các đền ở Tokyo.