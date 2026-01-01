Những thói quen đơn giản có thể khiến cơ thể 'lột xác' trong năm 2026

Bước qua năm mới 2026, nhiều người muốn tìm đến những phương pháp đơn giản nhưng hiệu quả để cải thiện sức khỏe. Ngay cả những thay đổi nhỏ nhưng thực hiện đều đặn cũng có thể mang lại hiệu quả đáng kể cho sức khỏe. Dưới đây là 5 thói quen được khoa học chứng minh mà mỗi người có thể thực hiện trong năm 2026 để nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần và cảm xúc, theo Forbes.

Uống nhiều nước hơn

Giữ đủ nước cho cơ thể là một trong những cách dễ dàng nhất để cải thiện sức khỏe tổng thể. Cơ thể người trưởng thành chứa khoảng 60% trọng lượng là nước, biến nước thành yếu tố không thể thiếu trong chế độ ăn uống.

Nước đóng vai trò then chốt trong tiêu hóa, hấp thụ chất dinh dưỡng, duy trì năng lượng, điều hòa thân nhiệt và có thể cải thiện khả năng học tập, tư duy.

Giữ cho cơ thể đủ nước, đặc biệt trong những ngày nắng nóng, là điều cần thiết ẢNH: AFP

Theo khuyến nghị của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Mỹ, phụ nữ nên nạp khoảng 2,7 lít nước mỗi ngày và nam giới là 3,7 lít. Lượng nước này bao gồm tất cả các loại đồ uống và thực phẩm tiêu thụ trong ngày.

Việc giữ cho cơ thể đủ nước cũng góp phần tránh các nguy cơ sức khỏe. Theo đó, tình trạng mất nước dù nhẹ cũng có thể khiến chúng ta giảm tập trung, ảnh hưởng đến tâm trạng và sức bền thể chất.

Uống nước cũng giúp kiểm soát cân nặng, do nước sẽ làm giảm cảm giác thèm ăn và tăng trao đổi chất. Ngoài ra, uống nước thay vì đồ uống có đường có thể làm giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh mãn tính như tiểu đường và bệnh tim mạch, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC).

Nâng cấp sức khỏe trong năm 2026 từ những thói quen đơn giản

Hạn chế rượu bia

Đặt mục tiêu hạn chế tiêu thụ rượu bia trong năm mới có thể mang lại những lợi ích sức khỏe. Theo Hiệp hội Y tế Công cộng Mỹ, ngay cả hàm lượng nhỏ rượu bia cũng có thể làm tăng nguy cơ mắc nhiều loại ung thư khác nhau như ung thư miệng, họng và đại tràng. Ngoài ra, đồ uống có cồn còn làm suy giảm sự minh mẫn và khả năng đưa ra phán đoán.

Vận động cơ thể, dù là nhỏ nhất

Vận động vẫn được xem là một trong những biện pháp can thiệp hiệu quả nhất nhằm duy trì sức khỏe lâu dài. Theo Hướng dẫn hoạt động thể chất tại Mỹ năm 2025, do Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ ban hành, việc vận động dù chỉ là cường độ nhỏ mang đến nhiều kết quả tốt hơn là không vận động.

Vận động nhẹ tại nhà thường xuyên cũng mang đến những thay đổi sức khỏe tích cực ẢNH: AP

Một số người mang tâm lý phải đến phòng gym hay vận động trong 30 - 60 phút mới có hiệu quả. Thế nhưng, những hoạt động thường nhật như làm việc nhà, chăm cây cối, yoga nhẹ hay giãn cơ đều có tác động tích cực. Một nghiên cứu được đăng trên tạp chí Sports Medicine năm 2022 chỉ ra đi bộ 2 phút sau bữa ăn có thể giúp giảm đường huyết.

Dành thời gian “đăng xuất” khỏi mạng xã hội

Quá tải thông tin kỹ thuật số có thể là một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với sức khỏe tâm thần vào năm 2026. Nghiên cứu được đăng trên thư viện Y khoa quốc gia Mỹ năm 2019 cho kết quả rằng việc tăng thời gian sử dụng mạng xã hội có thể gây các mức độ trầm cảm, căng thẳng và lo âu nhiều hơn, đặc biệt ở thanh thiếu niên.

Việc tạm ngừng mạng xã hội theo giai đoạn hoặc quy định những khung thời gian không sử dụng, chẳng hạn giờ ăn, có thể mang lại những tác động tích cực đến sức khỏe tinh thần nói chung. Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Tâm lý Xã hội và Lâm sàng năm 2018 cho thấy việc giảm thời gian sử dụng mạng xã hội xuống còn 30 phút mỗi ngày đã cải thiện đáng kể sức khỏe tinh thần và giảm cảm giác cô đơn ở sinh viên đại học.

Phòng bệnh từ sớm

Lời khuyên "phòng bệnh hơn chữa bệnh" luôn có giá trị dù ở bất kỳ độ tuổi hay mốc thời gian nào. Việc có các hoạt động phòng ngừa, chẳng hạn tiêm phòng các bệnh truyền nhiễm phổ biến ở trẻ, khám sức khỏe định kỳ và xét nghiệm tổng quát là cách mỗi gia đình đảm bảo luôn khỏe mạnh, phát hiện sớm và điều trị các vấn đề nếu có.

Chẳng hạn, gần đây việc tầm soát ung thư đại tràng bằng nội soi đại tràng được khuyến nghị thực hiện với người từ 45 tuổi, so với trước đây là từ 50 tuổi. Điều này xảy ra khi tỷ lệ mắc ung thư đại trực tràng ở người trẻ tuổi tăng. Nếu phát hiện sớm ở giai đoạn đầu, tỷ lệ hồi phục hoàn toàn ít nhất là 90%, nhưng tỷ lệ này có thể giảm xuống còn 14% nếu ung thư đại tràng đã ở giai đoạn cuối.

Các biện pháp phòng ngừa có thể làm giảm tỷ lệ tử vong sớm, cải thiện chất lượng cuộc sống và ngăn ngừa các biến chứng từ bệnh mãn tính.

Tập trung vào sự kiên trì

Các chuyên gia lưu ý chúng ta sẽ dễ bỏ cuộc nếu đặt ra nhiều mục tiêu quá sức hay muốn có kết quả tức thời. Thói quen không thể hình thành trong chỉ ngày một ngày hai. Healthline dẫn một số nghiên cứu chỉ ra mỗi người cần trung bình 66 ngày thực hiện một chế độ sinh hoạt hay ăn uống mới để nó trở thành thói quen.

Do đó, làm những công việc đơn giản nhưng liên tục và tạo thành thói quen sẽ mang hiệu quả lâu dài hơn mục tiêu quá sức. Theo Healthline, não bộ ưa thích sự hiệu quả và quen thuộc. Khi làm một thói quen mà mang lại niềm vui và hiệu quả, não bộ sẽ giải phóng dopamine, khiến cơ thể hưng phấn và muốn lặp lại thói quen đó.

Dù vậy, giai đoạn đầu để hình thành thói quen luôn khó khăn và phải cần lên kế hoạch cụ thể, thay vì hành động "tùy hứng". Chẳng hạn, đặt bình nước ở nơi dễ nhìn thấy, như bàn làm việc, và luôn để bình đầy nước. Hay nếu là người thường xuyên ăn vặt, ngừng ăn đột ngột sẽ rất khó do cơ thể đã vô thức quen với hành động này. Chuyển sang những đồ ăn vặt lành mạnh (tốt hơn nếu tự chế biến), sẽ giúp cơ thể từng bước cải thiện thói quen ăn uống.