Thế giới

Vì sao WHO kêu gọi tập trung khẩn cấp vào sức khỏe não bộ?

Văn Khoa
Văn Khoa
15/10/2025 10:25 GMT+7

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 14.10 kêu gọi khẩn trương tăng cường chăm sóc các bệnh lý thần kinh, khẳng định nhiều bệnh có thể được phòng ngừa hoặc điều trị bằng các dịch vụ phù hợp.

WHO cho biết các bệnh lý thần kinh ảnh hưởng đến hơn 40% dân số toàn cầu, trong khi các bệnh rối loạn thần kinh cướp đi sinh mạng của hơn 11 triệu người mỗi năm, theo AFP.

Vì sao WHO kêu gọi tập trung khẩn cấp vào sức khỏe não bộ?- Ảnh 1.

Các bệnh rối loạn thần kinh cướp đi sinh mạng của hơn 11 triệu người mỗi năm, theo WHO

Ảnh: Reuters

Theo số liệu mới nhất, 10 bệnh lý thần kinh hàng đầu gây tử vong và tàn tật bao gồm đột quỵ, đau nửa đầu, bệnh Alzheimer và các chứng mất trí nhớ khác, viêm màng não và động kinh vô căn.

Tuy nhiên, WHO cảnh báo rằng các rào cản về cơ cấu, tài chính và xã hội đang cản trở tiến trình chống lại các bệnh lý này, trong khi định kiến và quan niệm sai lầm lan rộng đang ngăn cản mọi người tìm kiếm phương pháp điều trị.

"WHO đang kêu gọi hành động toàn cầu khẩn cấp, dựa trên bằng chứng và phối hợp để ưu tiên sức khỏe não bộ và mở rộng chăm sóc thần kinh", WHO nhấn mạnh.

"Với hơn một phần ba dân số thế giới đang sống chung với những bệnh lý ảnh hưởng đến não bộ, chúng ta phải làm tất cả những gì có thể để cải thiện dịch vụ chăm sóc sức khỏe mà họ cần", Phó tổng giám đốc WHO Jeremy Farrar kêu gọi.

"Nhiều bệnh lý thần kinh này có thể được phòng ngừa hoặc điều trị hiệu quả, nhưng các dịch vụ vẫn nằm ngoài tầm với của hầu hết mọi người, đặc biệt là ở các vùng nông thôn và vùng sâu vùng xa, nơi người dân thường xuyên phải đối mặt với sự kỳ thị, xa lánh của xã hội và khó khăn về tài chính", ông Farrar nói.

Báo cáo của WHO cho thấy các quốc gia có thu nhập thấp có số lượng bác sĩ thần kinh ít hơn 80 lần so với các quốc gia có thu nhập cao. "Sự thiếu hụt này đồng nghĩa với việc nhiều bệnh nhân không được chẩn đoán, điều trị kịp thời và chăm sóc liên tục", báo cáo cảnh báo.

WHO cho biết tình trạng thiếu kinh phí nghiên cứu kéo dài, đặc biệt là ở các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình, đang cản trở việc xây dựng các chính sách hiệu quả về rối loạn thần kinh.

Tổ chức có trụ sở tại Geneva này cho biết chỉ có 46 quốc gia cung cấp dịch vụ chăm sóc và chỉ 44 quốc gia có sự bảo vệ pháp lý cho người chăm sóc, dẫn đến việc những người chăm sóc không chính thức không được công nhận hoặc không có phương tiện hỗ trợ. "Nếu không hành động, gánh nặng của các rối loạn thần kinh sẽ tiếp tục gia tăng", WHO cảnh báo.

WHO kêu gọi các quốc gia ưu tiên vấn đề này thông qua đầu tư bền vững, mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc, thúc đẩy sức khỏe não bộ và tăng cường giám sát để giúp cải thiện việc ra quyết định, theo AFP.

