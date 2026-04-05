Hàng ngàn người dân TP.HCM hào hứng đi khám sức khỏe miễn phí

Từ ngày 3 - 5.4, TP.HCM tổ chức đồng loạt 64 điểm khám sức khỏe miễn phí cho 16.000 người dân, với sự tham gia của 58 bệnh viện, bao gồm cả các bệnh viện thuộc bộ, ngành. Đây là hoạt động hưởng ứng ngày Sức khỏe toàn dân (7.4), hướng đến nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ngay từ tuyến cơ sở.

Người cao tuổi tranh thủ đi khám sức khỏe để phòng bệnh

Từ sáng sớm, tại Trạm y tế phường Tân Bình có hàng trăm người dân xếp hàng chờ khám sức khỏe. Bên trong, các khu khám được bố trí theo từng bàn chuyên môn, đo huyết áp, khai thác tiền sử bệnh, siêu âm, xét nghiệm máu…

Đội ngũ y, bác sĩ thuộc Bệnh viện Phục hồi chức năng - điều trị bệnh nghề nghiệp liên tục hướng dẫn người lớn tuổi điền thông tin, hỗ trợ di chuyển giữa các khu khám và tư vấn kỹ lưỡng từng trường hợp. Nội dung tầm soát tập trung vào bệnh lý tuyến giáp và các bệnh mạn tính không lây nhiễm thường gặp ở người cao tuổi.

Nhiều người lớn tuổi được con cháu đưa đến tầm soát ung thư tuyến giáp, ung thư vú và ung thư cổ tử cung tại phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM ẢNH: TRÚC QUỲNH

Không chỉ những người có giấy mời, nhiều người dân nghe thông tin cũng chủ động đến khám. Bà Nguyễn Thị Duyên (67 tuổi), mưu sinh bằng nghề bán vé số, tranh thủ đến kiểm tra sức khỏe sau nhiều năm không đi khám. Kết quả cho thấy sức khỏe nhìn chung ổn định, chỉ phát hiện rối loạn mỡ máu nhẹ. “Tôi đi khám để có gì còn biết bệnh sớm mà điều chỉnh ăn uống, sinh hoạt cho phù hợp, khám xong thấy yên tâm hẳn”, bà Duyên chia sẻ.

Trạm y tế phường Tăng Nhơn Phú cũng nhộn nhịp từ sáng sớm, đông đảo người dân đến tầm soát ung thư tuyến giáp, ung thư vú và ung thư cổ tử cung. Các bác sĩ từ Bệnh viện Ung bướu TP.HCM trực tiếp thăm khám, tư vấn cặn kẽ.

Sau khi nhận kết quả, bà Lê Thị Do (80 tuổi) xúc động: “36 năm rồi tôi mới đi khám lại, hôm nay kết quả tốt nên rất vui”.

Theo kế hoạch của UBND TP.HCM, Sở Y tế đã điều phối 58 bệnh viện đa khoa, chuyên khoa và trung tâm y tế triển khai khám sàng lọc tại 64 phường, xã, ưu tiên khu vực xa trung tâm. Nội dung tầm soát đa dạng, từ các bệnh không lây nhiễm như tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch đến các loại ung thư phổ biến như vú, cổ tử cung, tuyến giáp; đồng thời khám các chuyên khoa mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt, cơ xương khớp, tâm thần.

Trong lĩnh vực nhi khoa, Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Nhi đồng 2 và Bệnh viện Nhi đồng thành phố triển khai tầm soát tim bẩm sinh và béo phì ở trẻ em.

Không chỉ dừng ở khám bệnh, toàn bộ dữ liệu người dân được cập nhật vào hệ thống quản lý sức khỏe, từng bước xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử, phục vụ theo dõi lâu dài và liên thông giữa các tuyến.

Tiến đến khám sức khỏe toàn dân

Tại lễ mít tinh cấp thành phố phát động ngày Sức khỏe toàn dân với chủ đề “Chủ động phòng bệnh - vì một Việt Nam khỏe mạnh” sáng 5.4, PGS-TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết thành phố đang xây dựng đề án khám, tầm soát sức khỏe cho 15 triệu dân theo mô hình “kiềng ba chân”.

Theo đó, người dân có thể khám không phụ thuộc địa giới hành chính; y tế cơ sở đóng vai trò nền tảng trong quản lý sức khỏe cộng đồng; dữ liệu sức khỏe sẽ được chuẩn hóa, liên thông từ nhiều nguồn.

Cùng ngày, ngành y tế TP.HCM cũng tổ chức ra quân đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn dân cư, thí điểm tại 3 xã: Bắc Tân Uyên, Đất Đỏ và Hiệp Phước.

Một số hình ảnh trong ngày khám sức khỏe miễn phí tại trạm y tế trên địa bàn TP.HCM:

Viện Y dược học dân tộc TP.HCM phối hợp Trạm y tế phường Phú Nhuận, TP.HCM tổ chức khám tầm soát bệnh mãn tính không lây cho người cao tuổi miễn phí ẢNH: N.T

Bác sĩ Viện Y dược học dân tộc TP.HCM thăm khám cho người dân ẢNH: N.T

Sáng 5.4, tại Trường THCS Phước Vĩnh An (xã Củ Chi, TP.HCM), Bệnh viện Nhi đồng 1 phối hợp UBND xã Củ Chi tổ chức chương trình khám, tầm soát bệnh lý tim mạch ở trẻ em ẢNH: B.V