Hàng ngàn người đổ về chùa Pháp Hoa: 6.000 đóa hoa đăng sáng rực mừng Phật đản

Đêm hội hoa đăng tại chùa Pháp Hoa bên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè nhiều năm qua đã trở thành hoạt động quen thuộc mỗi mùa Phật đản của người dân TP.HCM. Trong ánh sáng lung linh của những chiếc hoa đăng, người dân và phật tử cùng gửi gắm những lời nguyện cầu bình an cho người thân, gia đình.

Mỗi dịp Phật đản, chùa Pháp Hoa lại được trang hoàng rực rỡ với cờ hoa, đèn lồng sáng lung linh, nổi bật cả một góc kênh Nhiêu Lộc về đêm ẢNH: NHẬT THỊNH

Dòng người tập trung trước chùa Pháp Hoa để chờ tham dự buổi lễ. Dọc bờ kè kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, người dân và phật tử người xếp hàng kín lối ẢNH: NHẬT THỊNH

Giữa dòng người thả hoa đăng cầu an, bạn Tân Thạnh (áo đen) cùng bạn gái cẩn thận viết những lời cầu bình an cho gia đình ẢNH: NHẬT THỊNH

Năm nay, chùa Pháp Hoa chuẩn bị khoảng 6.000 hoa đăng phát miễn phí cho người dân, phật tử tham dự lễ hội ẢNH: NHẬT THỊNH

Mỗi người khi đến chùa được nhận một hoa đăng để ghi điều ước và thả xuống kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè ẢNH: NHẬT THỊNH

Người dân kiên nhẫn xếp hàng chờ đến lượt nhận và thả hoa đăng ẢNH: NHẬT THỊNH

Khu vực sân chùa Pháp Hoa hướng ra kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè chật kín người dân, phật tử tham dự lễ hoa đăng ẢNH: NHẬT THỊNH

Phật đản là kỷ niệm ngày ra đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vào năm 623 trước Công nguyên ẢNH: NHẬT THỊNH

Để bảo đảm an toàn, người tham dự gửi hoa đăng cho lực lượng tình nguyện viên thả xuống kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè ẢNH: NHẬT THỊNH

Những tình nguyện viên túc trực trên ghe liên tục nhận hoa đăng từ tay người dân rồi thả xuống dòng kênh, góp phần giữ cho đêm hoa đăng diễn ra trật tự và an toàn ẢNH: NHẬT THỊNH

Mỗi chiếc hoa đăng đều mang theo những lời nguyện cầu bình an, hạnh phúc được người dân, phật tử gửi gắm ẢNH: NHẬT THỊNH

Sau chương trình, ban tổ chức cũng bố trí nhân sự thu gom hoa đăng nhằm giữ gìn vệ sinh môi trường ẢNH: NHẬT THỊNH

Lực lượng CSGT túc trực điều phối giao thông, hỗ trợ người dân di chuyển trong đêm thả hoa đăng ẢNH: NHẬT THỊNH

Đến khoảng 19 giờ 30, nhiều tuyến đường quanh chùa Pháp Hoa xảy ra ùn tắc cục bộ do lượng người đổ về tham dự lễ hội ngày càng đông ẢNH: NHẬT THỊNH

Năm nay, đại lễ Phật đản diễn ra trong không khí hân hoan khi cả nước hướng đến nhiều dấu mốc lớn như 51 năm ngày đất nước thống nhất, 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X nhiệm kỳ 2026 - 2031 ẢNH: NHẬT THỊNH



