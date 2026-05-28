Những đôi giày công sở trước thiền đường: Người trẻ tìm gì ở cửa chùa?

Những ngày Phật đản, tu viện Khánh An (phường An Phú Đông, TP.HCM) đông hơn thường lệ. Trong đó, rất nhiều người trẻ cũng tìm đến chùa từ sớm để nghe pháp thoại, ngồi thiền hoặc đơn giản chỉ để tìm một khoảng yên giữa cuộc sống quá nhiều áp lực.



Dưới những dãy cờ ngũ sắc và tiếng chuông chùa vang chậm trong mùa Phật đản, có người ngồi rất lâu dưới hàng hiên sau khóa tu mà chưa muốn về.

Người trẻ đang sống giữa nhiều áp lực của cuộc sống hiện đại ẢNH: TUỆ TÂM

Có người vừa trải qua thời gian mất ngủ vì áp lực công việc. Có người cảm thấy mệt mỏi vì lúc nào cũng phải cố tỏ ra ổn trên mạng xã hội. Cũng có người chỉ muốn tìm một nơi để tâm mình được nghỉ ngơi sau nhiều ngày sống quá vội.

Nhiều khóa tu ngắn ngày gần đây ở TP.HCM thu hút rất đông người trẻ tìm đến. Nhưng giữa không gian thiền đường yên tĩnh, không phải ai cũng dễ dàng buông được chiếc điện thoại trên tay. Có người ngồi nghe pháp thoại chăm chú suốt nhiều giờ, nhưng cũng có người vừa nghe vừa lén nhìn màn hình điện thoại sáng lên trong lòng bàn tay.

Thỉnh thoảng, một tiếng rung khe khẽ vang lên rồi tắt vội giữa không gian im lặng. Trước cửa thiền đường, những đôi giày công sở đặt nối dài. Có những người cúi đầu im lặng hay cả thói quen liên tục kiểm tra điện thoại đôi khi cho thấy người trẻ hôm nay không chỉ thiếu thời gian nghỉ ngơi, mà còn rất khó để thật sự cho tâm trí mình được nghỉ.

Theo thượng tọa Thích Trí Chơn, Trưởng ban Văn hóa - Nghi lễ, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM; viện chủ tu viện Khánh An, nhiều người bây giờ sống rất mệt vì luôn lo người khác nghĩ gì về mình.

Thượng tọa Thích Trí Chơn, viện chủ tu viện Khánh An ẢNH: TUỆ TÂM

Theo vị sư thầy, áp lực của con người ngày nay đôi khi không đến từ cơm áo gạo tiền, mà đến từ cảm giác lúc nào cũng phải cố trở thành một phiên bản hoàn hảo trong mắt người khác.

"Có người nhìn bên ngoài lúc nào cũng vui vẻ, hình nào đăng lên mạng cũng đẹp nhưng bên trong lại rất cô đơn và áp lực. Có người được nhiều người chú ý nhưng tối về vẫn thấy mình không đủ tốt", sư thầy nói.

Đạo Phật nằm trong cách sống mỗi ngày

Theo thượng tọa Thích Trí Chơn, ý nghĩa lớn nhất của mùa Phật đản không nằm ở cờ hoa hay nghi lễ, mà là nhắc con người quay về nhìn lại chính mình bằng sự tỉnh thức và yêu thương. Sư thầy chia sẻ, đạo Phật không chỉ nằm trong kinh sách hay những nghi lễ trang nghiêm trong chùa, mà nằm trong chính cách con người sống với nhau mỗi ngày.

Đó có thể là biết nói lời xin lỗi khi mình sai, biết gọi điện hỏi thăm cha mẹ, biết kiềm chế cơn nóng giận hay biết dừng lại trước khi nói một câu làm người khác tổn thương.

"Mỗi ngày mình bớt nóng một chút, bớt hơn thua một chút, biết thương người khác nhiều hơn một chút là đã tu rồi", thượng tọa chia sẻ.

Vị sư thầy cho rằng nhiều người tìm đến chùa trong mùa Phật đản hôm nay không hẳn để cầu xin điều gì lớn lao. Có người chỉ muốn được ngồi yên, nghe một bài giảng, thắp một nén nhang hay tìm lại cảm giác bình an đã mất từ lâu giữa nhịp sống quá nhanh.

Nhiều người trẻ đến chùa chỉ để tìm lại cảm giác bình an ẢNH: TUỆ TÂM

Theo sư thầy, giữa một xã hội nhiều biến động, người trẻ hôm nay đang cần một điểm tựa tinh thần để giữ tâm mình không bị cuốn đi giữa quá nhiều áp lực và bất an. "Cuộc sống lúc nào cũng có khó khăn. Nhưng nếu tâm mình đủ vững thì sau mưa bão trời sẽ lại sáng", sư thầy nói.

Thượng tọa Thích Trí Chơn nhắn nhủ người trẻ rằng học Phật không phải để trốn khỏi cuộc đời, mà để sống tốt hơn giữa cuộc đời này.

Theo sư thầy, điều còn lại sau mỗi lần đến chùa nghe pháp thoại hay các khóa tu không phải là mình nhớ được bao nhiêu bài giảng, mà là tâm mình có bình an và tử tế hơn hay không. "Sau một bữa cơm, cái còn lại không phải rau củ hay đậu hũ, mà là chất dinh dưỡng nuôi cơ thể. Sau một khóa tu cũng vậy, điều còn lại phải là sự bình an và lòng yêu thương ở trong tâm mình", sư thầy nói.

Vị thượng tọa cũng động viên người trẻ đừng quá bi quan trước những khó khăn trong cuộc sống. Theo thượng tọa, cũng như sau cơn mưa trời sẽ sáng, sau những thất bại hay nỗi buồn rồi con người cũng sẽ vượt qua nếu biết cố gắng và giữ tâm mình vững vàng.

Đức tin không phải để tin mù quáng

Theo thượng tọa Thích Trí Chơn, đạo Phật không cổ vũ việc tin theo một cách mù quáng hay chạy theo các hình thức mê tín. "Nếu chỉ có niềm tin mà thiếu trí tuệ thì rất dễ rơi vào mê tín hoặc cuồng tín", vị sư thầy nói.

Thượng tọa cho rằng cuộc sống hôm nay không thiếu những người tin theo đám đông, nghe gì cũng tin hoặc thấy nhiều người làm thì mình cũng làm theo.

"Đừng tin chỉ vì điều đó được nhiều người nói tới. Đừng tin chỉ vì người có uy tín nói. Đức Phật không dạy con người nhắm mắt để tin", sư thầy chia sẻ.

Theo viện chủ tu viện Khánh An, đức tin trong đạo Phật phải đi cùng trải nghiệm, suy nghiệm và trí tuệ. "Phải trải nghiệm, suy nghiệm rồi mới chứng nghiệm. Đến với đạo Phật là đến để thấy chứ không phải chỉ để tin", sư thầy nói.

Phật đản là dịp để mỗi người quay về trải nghiệm sự bình an và hạnh phúc từ bên trong chính mình ẢNH: TUỆ TÂM

Sư thầy ví điều đó giống như người bệnh uống thuốc. Chỉ khi tự mình uống và cảm nhận cơ thể thay đổi thế nào thì mới biết thuốc có phù hợp hay không.

Theo thượng tọa Thích Trí Chơn, nhiều người hiện nay đi chùa rất nhiều nhưng vẫn xem việc lễ bái như cách để "xin" bình an, tài lộc hay may mắn, trong khi điều quan trọng nhất của việc học Phật là nhìn lại và chuyển hóa chính mình.

"Nhiều người sẵn sàng bỏ tiền làm lễ cầu may, nhưng lại không đủ kiên nhẫn để sửa một lời nói nóng giận hay học cách sống tử tế hơn với người thân", sư thầy nói.

Vị thượng tọa cho rằng đi chùa không phải chỉ để lạy Phật hay thực hiện nghi lễ, mà quan trọng nhất là sau khi bước ra khỏi cổng chùa, mình sống với người khác như thế nào. "Nếu đi chùa rất nhiều mà về nhà vẫn làm cha mẹ buồn, vẫn nói lời làm tổn thương người khác thì việc tu tập vẫn chưa đi vào cuộc sống", vị sư thầy nói.

Thượng tọa Thích Trí Chơn cho rằng mùa Phật đản là dịp để mỗi người quay về trải nghiệm sự bình an và hạnh phúc từ bên trong chính mình.

"Không phải chỉ tháng tư Đức Phật mới ra đời, mà ngày nào Đức Phật cũng có mặt trong mỗi người chúng ta. Người học Phật hãy nuôi dưỡng đức tin bằng sự thực tập và tỉnh thức trong đời sống hằng ngày để có thể mỉm cười bằng chính nụ cười của Đức Phật. Không gian có thể đổi thay, thời gian có thể trôi qua, nhưng chân lý thì không thay đổi", viện chủ tu viện Khánh An nói.

Có lẽ vì vậy mà mỗi mùa Phật đản, giữa những dòng người tìm về cửa chùa, nhiều người không đến để xin phép màu, mà chỉ để được ngồi yên một buổi chiều, nghe tiếng chuông vang chậm và học lại cách sống bình an.