Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Hàng nghìn doanh nghiệp nợ tiền thuế, nhiều đơn vị nợ 1 đồng

Thanh Xuân
Thanh Xuân
25/05/2026 17:29 GMT+7

Các thuế cơ sở tại TP.HCM công bố hàng loạt danh sách các doanh nghiệp còn nợ thuế thu nhập cá nhân từ tiền công, tiền lương với số tiền khoảng 276 tỉ đồng. Trong danh sách này, nhiều doanh nghiệp nợ thuế 1 đồng.

Thuế cơ sở 1 công bố danh sách 462 đơn vị chi trả thu nhập đang còn nợ tiền thuế thu nhập cá nhân từ tiền công, tiền lương tính đến thời điểm tháng 30.4.2026 số tiền hơn 121 tỉ đồng. Trong đó, đứng đầu là Công ty CP Danh Khôi Miền Nam nợ hơn 14,69 tỉ đồng; Công ty CP Đầu tư bất động sản DKRE nợ 5,67 tỉ đồng; Công ty CP Trải nghiệm Toàn cầu nợ 5,64 tỉ đồng…

Hàng nghìn doanh nghiệp nợ tiền thuế thu nhập cá nhân, nhiều đơn vị nợ 1 đồng- Ảnh 1.

Nhiều doanh nghiệp không nộp thuế thu nhập cá nhân

ẢNH: NGỌC THẮNG

Thuế cơ sở 2 công khai danh sách 973 doanh nghiệp chưa nộp tiền thuế thu nhập cá nhân tháng 4 với số tiền hơn 27,4 tỉ đồng. Doanh nghiệp nợ cao nhất trong danh sách này là Công ty TNHH Abevn nợ hơn 1,079 tỉ đồng; Công ty TNHH Makhan Bhog nợ hơn 396,5 triệu đồng; Công ty CP Orange Film nợ hơn 316,7 triệu đồng… Điểm đặc biệt, trong danh sách này có nhiều công ty nợ thuế 1 đồng như Công ty TNHH Dịch vụ kỹ thuật Dh Automation; Chi nhánh tại quận 2 Công ty TNHH Nghiên cứu và Đào tạo Kvstar; Công ty TNHH thương mại quốc tế Bibi; Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn Thịnh Phát; Công ty TNHH Quảng cáo An Lộc Phát. Ngoài ra, còn có những doanh nghiệp có số nợ thuế thấp như Công ty CP thiết kế và xây dựng Ap nợ 2 đồng; Công ty TNHH thương mại xây dựng Thanh Liêm nợ 4 đồng; Công ty TNHH Premium Olaben nợ 4 đồng; Công ty CP Xây dựng Cát Thành nợ 7 đồng…

Thuế cơ sở 3 hiện có 738 doanh nghiệp nợ thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công với số tiền 81,88 tỉ đồng. Đứng đầu danh sách là Chi nhánh Công ty CP Anh Ngữ Apax nợ hơn 12,1 tỉ đồng; Công ty CP Bóng đá TP.HCM nợ hơn 8,7 tỉ đồng; Công ty CP Tập đoàn Hưng Thịnh nợ gần 4 tỉ đồng… Thế nhưng cũng xuất hiện vài doanh nghiệp có số nợ thuế 1 đồng.

Ngoài ra, một số cơ sở thuế khác công bố danh sách doanh nghiệp còn nợ tiền thuế thu nhập cá nhân như Thuế cơ sở 4 có 164 doanh nghiệp nợ 12,8 tỉ đồng; Thuế cơ sở 6 có 95 doanh nghiệp nợ 5,98 tỉ đồng tiền thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công; Thuế cơ sở 9 có 283 doanh nghiệp nợ hơn 7,3 tỉ đồng

Tin liên quan

Nâng ngưỡng thu nhập vãng lai tính thuế lên 5 triệu đồng đã đủ chưa?

Nâng ngưỡng thu nhập vãng lai tính thuế lên 5 triệu đồng đã đủ chưa?

Bộ Tài chính đề xuất tăng mức thu nhập vãng lai tính thuế thu nhập cá nhân từ 2 triệu đồng/lần lên 5 triệu đồng/lần. Tuy nhiên theo các chuyên gia, về lâu dài cần bỏ quy định này.

Khám phá thêm chủ đề

doanh nghiệp nợ thuế thu nhập cá nhân tiền lương tiền công
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận