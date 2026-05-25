Hàng nghìn doanh nghiệp nợ tiền thuế, nhiều đơn vị nợ 1 đồng

Thuế cơ sở 1 công bố danh sách 462 đơn vị chi trả thu nhập đang còn nợ tiền thuế thu nhập cá nhân từ tiền công, tiền lương tính đến thời điểm tháng 30.4.2026 số tiền hơn 121 tỉ đồng. Trong đó, đứng đầu là Công ty CP Danh Khôi Miền Nam nợ hơn 14,69 tỉ đồng; Công ty CP Đầu tư bất động sản DKRE nợ 5,67 tỉ đồng; Công ty CP Trải nghiệm Toàn cầu nợ 5,64 tỉ đồng…

Nhiều doanh nghiệp không nộp thuế thu nhập cá nhân ẢNH: NGỌC THẮNG

Thuế cơ sở 2 công khai danh sách 973 doanh nghiệp chưa nộp tiền thuế thu nhập cá nhân tháng 4 với số tiền hơn 27,4 tỉ đồng. Doanh nghiệp nợ cao nhất trong danh sách này là Công ty TNHH Abevn nợ hơn 1,079 tỉ đồng; Công ty TNHH Makhan Bhog nợ hơn 396,5 triệu đồng; Công ty CP Orange Film nợ hơn 316,7 triệu đồng… Điểm đặc biệt, trong danh sách này có nhiều công ty nợ thuế 1 đồng như Công ty TNHH Dịch vụ kỹ thuật Dh Automation; Chi nhánh tại quận 2 Công ty TNHH Nghiên cứu và Đào tạo Kvstar; Công ty TNHH thương mại quốc tế Bibi; Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn Thịnh Phát; Công ty TNHH Quảng cáo An Lộc Phát. Ngoài ra, còn có những doanh nghiệp có số nợ thuế thấp như Công ty CP thiết kế và xây dựng Ap nợ 2 đồng; Công ty TNHH thương mại xây dựng Thanh Liêm nợ 4 đồng; Công ty TNHH Premium Olaben nợ 4 đồng; Công ty CP Xây dựng Cát Thành nợ 7 đồng…

Thuế cơ sở 3 hiện có 738 doanh nghiệp nợ thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công với số tiền 81,88 tỉ đồng. Đứng đầu danh sách là Chi nhánh Công ty CP Anh Ngữ Apax nợ hơn 12,1 tỉ đồng; Công ty CP Bóng đá TP.HCM nợ hơn 8,7 tỉ đồng; Công ty CP Tập đoàn Hưng Thịnh nợ gần 4 tỉ đồng… Thế nhưng cũng xuất hiện vài doanh nghiệp có số nợ thuế 1 đồng.

Ngoài ra, một số cơ sở thuế khác công bố danh sách doanh nghiệp còn nợ tiền thuế thu nhập cá nhân như Thuế cơ sở 4 có 164 doanh nghiệp nợ 12,8 tỉ đồng; Thuế cơ sở 6 có 95 doanh nghiệp nợ 5,98 tỉ đồng tiền thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công; Thuế cơ sở 9 có 283 doanh nghiệp nợ hơn 7,3 tỉ đồng