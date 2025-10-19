Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Hàng nghìn người chen nhau 'săn' cá khủng dưới chân đập thủy điện Trị An
Video Thời sự

Nguyễn Anh
19/10/2025 14:31 GMT+7

Ngày 19.10, sau khi thủy điện trị an đóng cửa xả lũ, hàng nghìn người dân từ khắp nơi đã đổ xuống khu vực chân đập để tận hưởng "lộc trời". Cá lớn, cá nhỏ, đủ loại ùn ứ sau nhiều ngày bơi ngược dòng nước, tạo nên một khung cảnh săn cá sôi động.

Sáng 19.10, ngay sau khi thủy điện Trị An (Đồng Nai) ngừng xả nước qua đập tràn, hàng nghìn người dân đã đổ về khu vực chân đập để “săn cá khủng”, tạo nên khung cảnh náo nhiệt chưa từng có.

Trước đó, việc xả lũ được thực hiện nhằm điều tiết hồ chứa, đảm bảo an toàn cho vùng hạ lưu. Khi dòng nước vừa rút, hàng trăm người đã nhanh chóng lội xuống vùng nước nông, tay cầm lưới, vợt, xỉa, ráo riết tìm bắt những con cá mắc cạn. Chỉ trong ít phút, tiếng hò reo, tiếng nước bì bõm vang khắp mặt đập, biến khu vực này thành một “lễ hội bắt cá” giữa trời nắng.

Hàng nghìn người chen nhau 'săn' cá khủng dưới chân đập thủy điện Trị An - Ảnh 1.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, hầu hết mọi người đến bắt cá vì... ham vui, giải trí là chính, ít người đem cá đi bán

Ảnh: Nguyễn Anh

Anh Trần Như Đệ (ngụ Đồng Nai) cho biết: “Biết hôm nay đóng đập, tụi tôi chuẩn bị từ sớm. Đi bắt cá mà thấy cá là sung sướng nhất rồi, bắt được con nào là mừng lắm”. Còn anh Nguyễn Văn Dũng cho hay, năm nào đến mùa nước rút người dân quanh vùng cũng tập trung chài lưới, xỉa cá. “Năm nay trúng ngay ngày chủ nhật nên đông vui lắm. Từ sáng đến giờ tôi bắt được chừng chục ký, có con nặng tới 2 kg”, anh nói.

Hàng nghìn người chen nhau 'săn' cá khủng dưới chân đập thủy điện Trị An - Ảnh 2.

Bắt được con cá mè nặng hơn 10 kg

Ảnh: Nguyễn Anh

Theo ghi nhận, cá lớn cá nhỏ đủ loại tụ lại khu vực chân đập sau nhiều ngày bơi ngược dòng, tạo nên “mẻ cá lộc trời” hiếm có. Nhiều thương lái đã có mặt từ sớm để thu mua cá tươi ngay khi người dân vừa bắt được. Cá sông tự nhiên ở đây có giá cao hơn nhiều so với cá nuôi bán tại chợ. Tuy nhiên, không ít người vẫn giữ lại những con cá to hàng chục ký để mang về làm quà hoặc nấu ăn cho gia đình.

Các ngư dân lý giải, cá thường có tập tính bơi ngược dòng để tìm thức ăn. Khi thủy điện xả lũ, cá từ hạ nguồn theo dòng nước bơi lên, nhưng khi gặp đập chắn sẽ dồn lại ở chân đập. Thời điểm vừa đóng đập vì vậy trở thành “khoảnh khắc vàng” để người dân kéo đến bắt cá.

Xem thêm bình luận