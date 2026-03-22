Hàng nghìn người tham gia Ngày chạy Olympic sức khỏe toàn dân tại TP.HCM

Lạc Xuân
22/03/2026 15:23 GMT+7

Sáng 22.3 tại khu vực đường Lê Duẩn, UBND TP.HCM, Sở VH-TT TP.HCM phối hợp cùng Nhà hát ca múa nhạc Bông Sen tổ chức 'Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, vì an ninh Tổ quốc năm 2026'.

Sự kiện Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, vì an ninh Tổ quốc năm 2026 diễn ra sáng 22.3 tại TP.HCM

Khoảng 6.000 người tham gia Ngày chạy Olympic 2026 ở TP.HCM

Hòa trong không khí thi đua sôi nổi của cả nước hướng tới kỷ niệm 80 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh có Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục thể thao; chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao Việt Nam, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân, UBND TP.HCM, Sở VH-TT TP.HCM phối hợp cùng Nhà hát ca múa nhạc Bông Sen tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, vì an ninh Tổ quốc năm 2026.

Sự kiện diễn ra tại TP.HCM với sự tham gia của đại diện lãnh đạo các sở ban ngành thành phố cùng khoảng 6.000 vận động viên là sinh viên, học sinh, thanh niên, vận động viên thể thao, cán bộ chiến sĩ công an và các tầng lớp nhân dân thành phố. Ngay từ sáng sớm, hàng nghìn người đã có mặt tại khu vực tổ chức, tạo nên bầu không khí sôi nổi, hào hứng.

Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, vì an ninh Tổ quốc năm 2026 nhằm lan tỏa thông điệp rèn luyện thân thể, xây dựng lối sống khỏe mạnh và phát huy sức mạnh đoàn kết vì một Việt Nam phát triển bền vững, đồng thời là hình ảnh đẹp của sự gắn bó chặt chẽ giữa lực lượng Công an và nhân dân; giữa tinh thần rèn luyện thể chất với ý thức trách nhiệm trong xây dựng, bảo vệ cuộc sống bình yên của Tổ quốc.

Giám đốc Sở VH-TT TP.HCM Trần Thế Thuận phát biểu khai mạc Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, vì an ninh Tổ quốc 2026 tại TP.HCM

Phát biểu khai mạc, Giám đốc Sở VH-TT TP.HCM Trần Thế Thuận nhấn mạnh ý nghĩa thiết thực của Ngày chạy. Ông cho rằng đây là hoạt động nhằm hưởng ứng lời kêu gọi tập thể dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời góp phần xây dựng cộng đồng khỏe mạnh, văn minh.

"Trong những năm qua, phong trào thể dục thể thao ở TP.HCM luôn được duy trì, phát triển, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Tôi tin tưởng rằng từ khí thế của ngày hội hôm nay, phong trào rèn luyện thân thể sẽ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ đến từng cơ quan, đơn vị, trường học, khu dân cư và từng gia đình để tập luyện thể dục thể thao thật sự trở thành thói quen hằng ngày, góp phần xây dựng cộng đồng khỏe mạnh, văn minh", ông Trần Thế Thuận chia sẻ. 

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, các hoa hậu, á hậu Quế Anh, Yến Nhi, Ngọc Hằng... cùng dàn thí sinh hoa hậu, các vận động viên trình diễn các tiết mục sôi động trước khi khai mạc sự kiện

Đại diện lãnh đạo TP.HCM tham gia chạy hưởng ứng, cổ vũ phong trào tập luyện thể thao

Sự kiện mang ý nghĩa sâu sắc nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của thể dục, thể thao trong đời sống, vì một cộng đồng khỏe mạnh, một đất nước cường tráng

Nhiều gia đình cùng nhau sải bước, thể hiện tinh thần gắn kết và chung tay xây dựng cộng đồng khỏe mạnh

Sau lễ khai mạc được kết nối trực tiếp từ điểm cầu Hà Nội, các vận động viên nhanh chóng bước vào phần thi với hai cự ly chính là 2km và 5km. Tất cả đều xuất phát từ Công viên 30.4 trên đường Lê Duẩn, đi qua các tuyến đường trung tâm thành phố như quảng trường Công xã Paris, Đồng Khởi, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Huệ, Pasteur... và kết thúc tại quảng trường trước Dinh Độc Lập.

