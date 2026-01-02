Hàng nghìn vệ tinh Starlink phải hạ thấp quỹ đạo để tránh va chạm

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Nicolls cho biết Starlink đang "bắt đầu một quá trình cấu hình lại đáng kể hệ thống vệ tinh của mình". Cụ thể, tất cả vệ tinh hiện quay quanh quỹ đạo ở độ cao khoảng 550 km sẽ được hạ xuống còn khoảng 480 km.

Hàng nghìn vệ tinh Starlink sẽ rời quỹ đạo 550 km trong năm nay ẢNH: SPACEX

Động thái này nhằm giảm nguy cơ va chạm, đưa các vệ tinh vào khu vực ít bị nhiễu loạn hơn và cho phép chúng thoát khỏi quỹ đạo nhanh hơn trong trường hợp xảy ra sự cố. Nicolls nhấn mạnh: "Việc hạ thấp các vệ tinh sẽ làm thu hẹp quỹ đạo của Starlink và tăng cường an toàn không gian theo nhiều cách".

Ông Nicolls cũng chỉ ra rằng chu kỳ cực tiểu mặt trời sắp tới (giai đoạn hoạt động mặt trời giảm trong chu kỳ khoảng 11 năm) là một trong những lý do cho quyết định này. Chu kỳ cực tiểu mặt trời tiếp theo dự kiến sẽ xảy ra vào đầu những năm 2030.

Thông báo này được đưa ra chỉ vài tuần sau khi Starlink xác nhận một trong những vệ tinh của họ đã gặp sự cố, tạo ra mảnh vỡ và khiến nó rơi tự do. Trước đó, Nicolls cũng đã cảnh báo về một sự cố suýt xảy ra với một loạt vệ tinh mà ông cho rằng được phóng từ Trung Quốc mà không có sự phối hợp với các nhà khai thác vệ tinh hiện có.



Nicolls khẳng định trong thông báo rằng việc hạ thấp các vệ tinh của Starlink "sẽ cải thiện hơn nữa sự an toàn của 'chòm sao' vệ tinh, đặc biệt là trước những rủi ro khó kiểm soát như các thao tác và vụ phóng không phối hợp của các nhà khai thác vệ tinh khác".