Hàng nhái, giả, lậu tràn ngập sàn thương mại điện tử

Trong 6 tháng đầu năm 2023, có 66.049 vụ việc vi phạm, tăng 22,1% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, có 2.219 vụ mua bán, vận chuyển hàng cấm, hàng lậu, giảm 9,72% so với cùng kỳ; 61.057 vụ gian lận thương mại, gian lận về thuế, tăng 20,55% so với cùng kỳ; đáng chú ý là có 2.773 vụ hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ, tăng 174,01% so với cùng kỳ.

Dù vậy, kết quả này vẫn chưa phản ánh hết tình hình thực tế. Ban chỉ đạo 389 Quốc gia nhấn mạnh tình trạng kinh doanh hàng giả, hàng nhái, xâm phạm sở hữu trí tuệ… trên nền tảng thương mại điện tử còn tiềm ẩn phức tạp.