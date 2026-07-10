Hàng quán TP.HCM 'chuyển mình' cùng kinh tế đêm

18 giờ, khi nhiều du khách quốc tế bắt đầu đổ về phố Tây Bùi Viện, quán phở nằm ở góc đường Trần Hưng Đạo - Đề Thám (phường Bến Thành) cũng bước vào "ca làm" hoàn toàn khác.

Nếu trước đây, quán chủ yếu bán phở vào buổi sáng và buổi trưa thì nay, sau khi cải tạo lại không gian bếp, thực đơn buổi tối đã được mở rộng với hàng chục món ăn đường phố và đặc sản Hà Nội. Bên cạnh tô phở quen thuộc là chả tôm, ốc nhồi thịt, ếch chiên mắm tỏi, dồi trường, lòng gà cháy tỏi, gỏi gà xé, gỏi xoài khô cá lóc, lẩu bò viên, bánh mì... Đặc biệt, quán còn đưa bia hơi Hà Nội vào thực đơn nhằm tái hiện không khí quán bia vỉa hè của thủ đô ngay giữa trung tâm TP.HCM.

Theo chủ quán, sự thay đổi xuất phát từ chính nhu cầu của du khách quốc tế. "Khách nước ngoài thường không chỉ muốn ăn một tô phở rồi rời đi. Họ thích gọi nhiều món để cùng thưởng thức, uống bia, trò chuyện và trải nghiệm nhiều hương vị Việt Nam hơn. Vì vậy, chúng tôi quyết định mở rộng thực đơn, kéo dài thời gian phục vụ đến khuya để giới thiệu ẩm thực Việt một cách trọn vẹn hơn", chủ quán chia sẻ.

Quán phở trên đường Trần Hưng Đạo mở rộng thực đơn với nhiều món đặc sản Việt để phục vụ khách về đêm ẢNH: LÊ NAM

Các nhà hàng gần phố Tây Bùi Viện chuyển đổi mô hình, kéo dài thời gian phục vụ ẢNH: LÊ NAM

Sáu tháng đầu năm 2026, TP.HCM tiếp tục giữ vai trò đầu tàu du lịch cả nước khi đón khoảng 6,4 triệu lượt khách quốc tế, tăng gần 50% so với cùng kỳ; tổng thu du lịch đạt khoảng 214.000 tỉ đồng, tăng hơn 60%.

Theo Sở Du lịch TP.HCM, cơ cấu khách đang chuyển dịch theo hướng tăng tỉ trọng khách có mức chi tiêu cao và thời gian lưu trú dài hơn, qua đó tạo nguồn thu lớn cho các lĩnh vực lưu trú, thương mại, vận tải và dịch vụ. Trong bức tranh đó, kinh tế đêm ngày càng khẳng định vai trò quan trọng. Các hoạt động ban đêm hiện đóng góp khoảng 30% doanh thu toàn ngành, với nhiều sản phẩm đặc trưng như tour "Sài Gòn - Sắc màu đêm", "Trăng chiến khu", các chương trình nghệ thuật, không gian văn hóa và du lịch đường thủy ban đêm.

Không chỉ các điểm tham quan, nhiều hàng quán cũng nhanh chóng bắt nhịp xu hướng mới. Thay vì chỉ phục vụ bữa tối, nhiều nhà hàng đầu tư thêm không gian trải nghiệm, thực đơn theo nhóm, menu đa ngôn ngữ, kéo dài thời gian mở cửa, tổ chức biểu diễn âm nhạc hoặc giới thiệu đặc sản vùng miền nhằm giữ chân du khách lâu hơn. Xu hướng của khách quốc tế hiện nay không còn đơn thuần là tham quan mà là trải nghiệm đời sống địa phương. Một bữa tối kéo dài với nhiều món ăn, ly bia mát lạnh và không khí nhộn nhịp của phố xá về đêm đang trở thành một phần đáng nhớ trong hành trình khám phá TP.HCM.

Phố Tây Bùi Viện là một trong những không gian kinh tế đêm sôi động nhất TP.HCM, thu hút đông đảo du khách quốc tế ẢNH: LÊ NAM

Ông Trịnh Nguyễn Hùng Dũng, Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP.HCM cho biết, để kinh tế đêm thực sự trở thành động lực tăng trưởng mới, ẩm thực ban đêm cần được xem là một trong những sản phẩm mũi nhọn của du lịch thành phố. TP.HCM có lợi thế đặc biệt khi hội tụ hệ thống ẩm thực phong phú, từ món ăn truyền thống đến ẩm thực quốc tế, đủ sức đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách. Ở một thành phố có môi trường an ninh tốt như TP.HCM, việc ngồi thư giãn, thưởng thức bữa tối, nhâm nhi một ly bia và ngắm nhịp sống sôi động trên các tuyến phố vào ban đêm là trải nghiệm rất thú vị mà không phải điểm đến nào cũng có. Đây là lợi thế lớn để phát triển kinh tế đêm và nâng cao sức cạnh tranh của du lịch thành phố.

Nếu tiếp tục kiểm soát tốt an toàn thực phẩm, bảo đảm chất lượng dịch vụ, giữ gìn môi trường an ninh, văn minh thì ẩm thực đêm, đặc biệt là ẩm thực đường phố, không chỉ giúp tăng doanh thu cho ngành du lịch mà còn trở thành dấu ấn khó quên, góp phần khuyến khích du khách quay trở lại và lưu trú lâu hơn.