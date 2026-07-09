Doanh thu du lịch của TP.HCM tăng mạnh nhờ đâu?

Doanh thu tăng nhanh hơn số lượng khách

Trong bối cảnh du lịch thế giới tiếp tục chịu tác động từ những biến động địa chính trị, giá nhiên liệu và chi phí vận tải hàng không gia tăng, ngành du lịch TP.HCM vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực, khẳng định vai trò đầu tàu của cả nước cả về lượng khách lẫn doanh thu.

Theo Sở Du lịch TP.HCM, trong 6 tháng đầu năm 2026, thành phố ước đón 6,396 triệu lượt khách quốc tế, đạt 58,1% kế hoạch năm; 27,315 triệu lượt khách nội địa, đạt 54,6% kế hoạch. Đáng chú ý, tổng thu du lịch ước đạt 213.980 tỉ đồng, hoàn thành 64,8% mục tiêu cả năm là 330.000 tỉ đồng. Đây tiếp tục là mức doanh thu cao nhất cả nước, giúp TP.HCM giữ vững vị trí đầu tàu của ngành du lịch Việt Nam. Nếu duy trì tốc độ hiện tại, thành phố nhiều khả năng sẽ vượt mục tiêu doanh thu trong năm 2026.

Điểm đáng chú ý là tốc độ tăng doanh thu đang cao hơn tốc độ tăng lượng khách. Trong khi lượng khách mới hoàn thành khoảng 55-58% kế hoạch năm thì doanh thu đã tiến gần mốc 65%, cho thấy hiệu quả của việc chuyển dịch từ phát triển du lịch theo số lượng sang nâng cao chất lượng, gia tăng mức chi tiêu và kéo dài thời gian lưu trú của du khách. Theo Sở Du lịch TP.HCM, kết quả này đến từ việc thành phố liên tục làm mới sản phẩm, mở rộng không gian phát triển và khai thác hiệu quả các phân khúc khách có khả năng chi tiêu cao.

Du khách chịu chi hơn, du lịch TP.HCM bứt phá ẢNH: LÊ NAM

Sau khi mở rộng không gian phát triển theo Nghị quyết số 202/2025/QH15 của Quốc hội, TP.HCM từng bước hình thành hệ sinh thái du lịch đa dạng hơn, kết hợp giữa du lịch đô thị, biển, nghỉ dưỡng, sinh thái, cộng đồng và kinh tế đêm. Đây được xem là nền tảng quan trọng để thành phố mở rộng thị trường, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng giá trị chi tiêu của du khách.

Du lịch MICE, kinh tế đêm đóng góp lớn

Nổi bật trong 6 tháng đầu năm là sự phát triển của nhiều sản phẩm du lịch đặc trưng. Phân khúc du lịch MICE tiếp tục khẳng định vị thế khi TP.HCM đón thành công đoàn gần 900 khách từ Indonesia. Kinh tế đêm tiếp tục phát huy hiệu quả, hiện đóng góp khoảng 30% tổng doanh thu du lịch thông qua các sản phẩm như: Sài Gòn - Sắc màu đêm, tour đường thủy, phố đi bộ, chương trình nghệ thuật và không gian văn hóa về đêm. Bên cạnh đó, du lịch đường thủy được xác định là sản phẩm chiến lược trong không gian phát triển mới. Thành phố đang khảo sát hạ tầng, phát triển hệ thống cảng bến và làm việc với các tập đoàn khai thác tàu biển quốc tế nhằm mở rộng thị trường khách tàu biển. Du lịch cộng đồng tại xã Long Sơn, các chương trình chuyên đề về ẩm thực cùng sản phẩm trực thăng ngắm TP.HCM từ trên cao cũng góp phần đa dạng hóa trải nghiệm, hướng đến phân khúc khách cao cấp.

Hoạt động kích cầu tiếp tục được triển khai đồng bộ thông qua Ngày hội Du lịch TP.HCM lần thứ 22, Lễ hội Áo dài và hàng loạt chương trình ưu đãi dịp lễ, tết, mùa hè. Khác với trước đây, các chương trình kích cầu không chỉ tập trung vào giảm giá mà chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng không gian tiêu dùng và gia tăng trải nghiệm cho du khách.

Trung tâm TP.HCM tấp nập khách du lịch ẢNH: LÊ NAM

Ngành du lịch thành phố đang chuyển từ tư duy tổ chức sự kiện sang phát triển kinh tế sự kiện, lấy trải nghiệm của du khách, chất lượng dịch vụ và năng lực cạnh tranh điểm đến làm trọng tâm. Không gian công cộng như phố đi bộ, công viên, tuyến ven sông và các khu sinh hoạt cộng đồng tiếp tục được khai thác hiệu quả, góp phần hình thành mô hình đô thị trải nghiệm hiện đại.