Hàng rong đã thôi hỗn loạn bến Bạch Đằng trung tâm TP.HCM

Sau bài Hàng rong hỗn loạn ngay bến Bạch Đằng trung tâm TP.HCM và bài Hàng rong hỗn loạn ngay trung tâm TP.HCM: Lãnh đạo P.Bến Nghé phải chịu trách nhiệm, trong nhiều ngày, PV Thanh Niên quay lại bến Bạch Đằng (P.Bến Nghé, Q.1) ghi nhận, các xe hàng rong đã biến mất, khuôn viên sạch đẹp, trật tự lòng lề đường được tuân thủ.

Cảnh hàng rong hỗn loạn đã biến mất trên bến Bạch Đằng

Không còn xe hàng rong ở bến Bạch Đằng

Theo ghi nhận, từ 18 giờ - 22 giờ ngày 24.3, đường Tôn Đức Thắng, đoạn từ cầu Khánh Hội đến công trường Mê Linh (trước công viên bến Bạch Đằng) thi thoảng có 1 - 2 xe hàng rong đậu lại, nhưng không tới 5 phút thì lập tức rời đi.

Trước đây, hàng rong hỗn loạn (ảnh bên trái, chụp lúc 21 giờ ngày 13.3). Sau khi Thanh Niên phản ánh, hàng rong đã 'biến mất' (ảnh bên phải, chụp lúc 21 giờ ngảy 24.3) TRẦN DUY KHÁNH

Nếu như trước đây (trước khi Báo Thanh Niên phản ánh), cứ cách 4 - 5 m là có 1 xe hàng rong chiếm đóng, những người bán hàng rong "bao" luôn dịch vụ giữ xe dưới lòng lề đường. Việc xe máy đậu kín lòng lề đường khiến tuyến đường Tôn Đức Thắng bị bóp nghẹt, hỗn loạn.

Sau 2 bài phản ánh của Báo Thanh Niên, các xe hàng rong đã "biến mất", đường sá trở nên thông thoáng, giao thông khu vực đã giảm ùn tắc và khuôn viên sạch đẹp.

Nhiều ngày qua, nhiều người dân đã không còn bức xúc khi cảnh hàng rong buôn bán gây bát nháo lòng lề đường đã giảm rõ rệt. Nhiều người cho hay "hơi bất ngờ nhưng lại cảm thấy an tâm" khi luôn có lực lượng công an phường phối hợp nhiều đơn vị liên quan được bố trí rộng khắp, túc trực bảo vệ an ninh trật tự tại công viên bến Bạch Đằng.

Ảnh trước (bên trái) và sau (bên phải) sau khi Thanh Niên phản ánh TRẦN DUY KHÁNH

Khoảng 18 giờ ngày 24.3, xe tuần tra giao thông liên tục tuần tra trên đường Tôn Đức Thắng, sau đó túc trực luôn tại công viên bến Bạch Đằng. Dọc khuôn viên, hàng chục cán bộ quản lý trật tự liên tục tuần tra, cấm không cho xe hàng rong đậu lại. Một số người dân vẫn theo thói quen cũ, đậu xe sai luật thì được lực lượng chức năng tới nhắc nhở, phổ biến luật, và họ vui vẻ chấp hành rời đi.

Tương tự, trong các ngày trước đó, PV Thanh Niên cũng ghi nhận khuôn viên công viên bến Bạch Đằng, lòng lề đường Tôn Đức Thắng ngăn nấp, trật tự.

Không còn sự hỗn loạn của hàng rong, đường sá cũng trở nên thông thoáng TRẦN DUY KHÁNH

"Tuyến đường này nối trung tâm thành phố với Q.4 và Q.7, buổi chiều tối, lượng xe lưu thông rất đông nên thường kẹt xe. Trước đây còn bị hàng rong chiếm hết một phần đường, tuyến đường bị bóp hẹp, bị chặn xe chèo kéo và tình trạng đẩy xe hàng giữa đường gây ùn tắc nghiêm trọng, có lúc xảy ra va chạm, loạn xạ. Giờ thì trật tự nề nếp, mừng quá", chị Phương Uyên (27 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp) chia sẻ.

Đậu xe sai quy định, coi chừng bị phạt

Trong đêm 24.3, Đội CSGT Bến Thành, thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08) Công an TP.HCM đã lập biên bản, xử phạt 15 trường hợp đậu xe máy sai quy định, lấn chiếm lòng lề đường Tôn Đức Thắng (đoạn qua công viên bến Bạch Đằng). Với lỗi này, người vi phạm bị xử phạt từ 300.000 - 400.000 đồng.

Lực lượng chức năng túc trực, bảo đảm an ninh trật tự khu vực bến Bạch Đằng TRẦN DUY KHÁNH

Đại diện Đội CSGT Bến Thành cho biết, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã xử phạt khoảng 1.200 trường hợp đậu xe lấn chiếm lòng lề đường trước công viên bến Bạch Đằng. Chỉ tính riêng từ đầu tháng 3.2023 đến nay, CSGT đã xử phạt gần 400 trường hợp.

Theo vị này, Đội CSGT Bến Thành đang phối hợp chính quyền địa phương trong việc xử lý buôn bán hàng rong và người dân đậu xe lấn chiếm lòng lề đường trước công viên bến Bạch Đằng. Việc tuần tra, xử lý diễn ra đồng bộ, thường xuyên và quyết liệt để đảm bảo không xảy ra tình trạng tái chiếm.

Một trường hợp đậu xe máy sai quy định trước công viên bến Bạch Đằng, bị CSGT Bến Thành xử phạt TRẦN DUY KHÁNH

Và trên thực tế, nỗ lực của lực lượng chức năng đang tạo ra những hiệu quả rõ rệt về đảm bảo mỹ quan đô thị khu vực trung tâm TP.HCM.

"Nhưng việc xử phạt chỉ là giải pháp phần ngọn, còn về căn cơ lâu dài, công viên cần có bãi giữ xe để người dân đến vui chơi có nơi đậu xe. Trước mắt để không bị xử phạt, mong người dân nâng cao ý thức chấp hành quy định về dừng đỗ xe", đại diện Đội CSGT Bến Thành chia sẻ.