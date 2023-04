Hàng trăm hộ dân thiếu nước sạch

K ÉO DÀI HÀNG CHỤC NĂM

Hàng chục năm nay, người dân ở xã Nghĩa Phú (TP.Quảng Ngãi) phải sống trong cảnh dùng nước nhiễm mặn, nhiễm phèn để ăn uống và sinh hoạt. Gia đình 8 người của ông Trần Nhì (78 tuổi, trú thôn Cổ Lũy - Làng Cá, xã Nghĩa Phú) phải mua nước về nấu ăn và uống, còn nước sinh hoạt ông dùng máy bơm trực tiếp lên bồn rồi lọc lại để sử dụng. Mỗi tháng, gia đình ông mất khoảng hơn 500.000 đồng tiền mua nước sạch.

Hệ thống cấp nước sạch xã Nghĩa Phú

Ông Trần Nhì cho biết cứ đến mùa mưa gia đình ông dùng lu, chậu hứng nước mưa để dùng, còn mùa nắng nước bị nhiễm mặn, nhiễm phèn nên phải mua nước sạch rất tốn kém. Không chỉ riêng ông, mà nhiều người dân ở đây cũng phải sống trong tình trạng này suốt hàng chục năm nay nên rất lo lắng, sợ ảnh hưởng đến sức khỏe. "Mong các cấp chính quyền quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ cho người dân có nước sạch để sử dụng, chứ người dân ở đây khổ quá", ông Nhì nói.

Tương tự, tại thôn Cổ Lũy Nam, xã Nghĩa Phú có hàng trăm hộ dân đang sử dụng nguồn nước do Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Quảng Ngãi cấp nhưng nguồn nước này cũng không đảm bảo, bị nhiễm phèn và thiếu nước vào mùa nắng nóng. Vừa sử dụng nguồn nước không đảm bảo chất lượng vừa phải đóng tiền phí sử dụng nước nên người dân rất bức xúc.

Ông Võ Văn Chớ (55 tuổi, trú thôn Cổ Lũy Nam) nói: "Cứ đến mùa nắng nóng, sẽ bị mất nguồn nước vài lần. Khi có lại thì nước có màu đỏ, đôi lúc có màu đen, rất khổ".

M ONG CÓ NƯỚC SẠCH ĐỂ SỬ DỤNG

Liên quan vấn đề này, bà Võ Thị Lệ Thu, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Phú, cho biết hằng năm cứ đến mùa nắng nóng thì nguồn nước ở xã Nghĩa Phú lại khan hiếm, người dân phải đi mua nước sạch về sử dụng rất tốn kém. Địa phương đã nhiều lần kiến nghị lên UBND TP.Quảng Ngãi, Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Quảng Ngãi về tình trạng thiếu nước sạch và nước máy bị nhiễm phèn để trung tâm có hướng giải quyết và khắc phục. "Địa phương mong muốn chính quyền các cấp tạo điều kiện cho bà con nhân dân xã Nghĩa Phú có nguồn nước sạch để sử dụng trong thời gian sớm nhất", bà Thu bày tỏ.

Nước vừa được bơm từ máy lên có màu vàng và có cặn dưới đáy

Theo UBND TP.Quảng Ngãi, hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Nghĩa Phú do Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Quảng Ngãi quản lý, vận hành và cung cấp nước cho gần 400 hộ dân ở 3 thôn Thanh An - Phú Thọ, thôn Cổ Lũy Nam và thôn Cổ Lũy - Làng Cá. Tuy nhiên, nguồn nước cung cấp lại không đảm bảo do bị nhiễm mặn, nhiễm phèn và thiếu nước vào mùa nắng nóng.

"Việc người dân sử dụng nước bị nhiễm phèn, do nguồn nước lấy tại trạm cấp nước sạch xã Nghĩa Phú không đảm bảo, phèn quá nhiều. Chúng tôi phải xử lý rất nhiều lần rồi mới cung cấp cho người dân sử dụng, nhưng cứ đến mùa nắng nóng nước ở đây lại bị tình trạng như thế này nặng hơn", ông Lê Văn Minh, Giám đốc Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Quảng Ngãi, giải thích.

Theo ông Minh, hiện trung tâm đang chờ Công ty CP cấp thoát nước và xây dựng Quảng Ngãi xây dựng phương án giá và giá bán nước sạch để trình UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt. Sau đó, trung tâm sẽ mua lại và cấp nước cho người dân sử dụng.