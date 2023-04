Sốt ruột chờ hỗ trợ nền tái định cư

Nhiều năm qua, hàng chục hộ dân sống dọc kênh xáng Nàng Mau (đoạn thuộc xã Tân Long) luôn nơm nớp nỗi lo sạt lở. Tuy chưa có thiệt hại về người nhưng nhiều căn nhà đã bị sạt xuống nước.



Cụ thể, một nửa căn nhà của hộ ông Đào Văn Tụy (53 tuổi, ở ấp Thạnh Lợi A2) bị sạt xuống kênh xáng Nàng Mau. Ông Tụy kể, ngày 5.4, cả nhà nghe tiếng răng rắc trên mái tôn, sau đó nền nhà xuất hiện nhiều khe nứt. Sáng hôm sau, một phần căn nhà bị sụt lún gần 1 m, vách tường có nhiều khe hở lớn khiến mái nhà sau xiêu vẹo. Để cứu vãn phần còn lại, ông Tụy đành cắt bỏ gian bếp, phòng tắm cho đổ ụp xuống nước.

Ông Đào Văn Tụy sửa lại nền nhà sau vụ sạt lở hồi đầu tháng 4 THANH DUY

Đối diện nhà ông Tụy, bên kia kênh xáng là hộ gia đình bà Nguyễn Thị Xuân Hoa (60 tuổi, ngụ ấp Thạnh Lợi A1). Sạt lở đã gây "chia cắt" các thành viên gia đình bà. Theo bà Hoa, khoảng 7 năm trước, 6 người trong gia đình sống cùng nhau. Song một trận sạt lở đã phá hỏng 4 căn nhà, trong đó có phần đất của gia đình bà. Diện tích nhà ở bị thu hẹp, người con trai, con dâu và đứa cháu nội phải dắt díu ra ngoài thuê trọ. "Tôi hy vọng nhà nước nhanh chóng hỗ trợ nền tái định cư để mọi người an tâm sinh sống. Trong nhà ai cũng mong đợi ngày mẹ con, bà cháu được sum vầy cùng nhau", bà Hoa bày tỏ.

Ông Trần Quang Trạng, cán bộ địa chính - xây dựng xã Tân Long, cho biết các ấp Thạnh Lợi A1, Thạnh Lợi A2, Thạnh Lợi C được khoanh vùng có nguy cơ sạt lở cao. Nhiều năm qua, không ít gia đình phải đóng cửa nhà, dời đi sống tạm nơi khác vì không có kinh phí khắc phục tình trạng nhà ở xuống cấp do sạt lở. Dù vậy, họ vẫn thường xuyên liên hệ hỏi thăm chính quyền về việc hỗ trợ nền tái định cư, mong muốn được an cư lạc nghiệp.

C HỜ TỈNH PHÊ DUYỆT

Ông Lê Văn Hổ, Bí thư kiêm Chủ tịch HĐND xã Tân Long, cho biết tình trạng sạt lở đã kéo dài nhiều năm. Qua khảo sát, xã có 86 hộ thuộc diện bị ảnh hưởng. "Hiện người dân sống dọc kênh xáng Nàng Mau phải sống trong phập phồng lo sợ. Bà con mong chính quyền các cấp nhanh chóng đưa vào khu tái định cư để ổn định cuộc sống", ông Hổ nói.

Cũng theo ông Hổ, trong 86 hộ, xã đã gửi danh sách 33 hộ cho huyện xem xét hỗ trợ nền tái định cư. Khu đất được bố trí nằm gần cụm trường học từ bậc mẫu giáo đến THPT. Hiện nơi này đã hoàn thiện các hạng mục như đường, điện, nước, chia nền. "Khu tái định cư đã làm xong từ đầu năm 2022, chỉ còn chờ cấp trên xét thủ tục đưa bà con vào ở. Người dân vào đây ở không chỉ an toàn, thuận lợi cho bà con mà còn giúp chính quyền quản lý tốt hơn về mặt an ninh trật tự", ông Hổ thông tin.

Ông Hổ cũng chia sẻ thêm, một số hộ dân đang rơi vào tình trạng "tiến thoái lưỡng nan": Tiếp tục ở thì không có tiền sửa chữa nhà, muốn đi thì không có chỗ di dời. Xã đã nhiều lần kiến nghị lên huyện, huyện phản hồi đã làm tờ trình gửi lên tỉnh. Song đến nay tỉnh vẫn chưa có quyết định cấp nền cho người dân.