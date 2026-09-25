Hàng trăm khách hàng khởi kiện trò chơi tàu lượn siêu tốc X2

Một báo cáo của CNN mới đây cho biết, hơn chục trường hợp bị thương nặng và phải nhập viện liên quan đến trò chơi tàu lượn siêu tốc. Hôm thứ ba, ngày 22 tháng 9, các luật sư Gary Dordick và Christopher Bulone thuộc Công ty luật Dordick Law Corporation thông báo họ đã đệ đơn ba vụ kiện cáo buộc "tổn thương não nghiêm trọng" đối với ba khách tham quan đã đi tàu lượn X2 hồi đầu năm nay.

Hơn 100 khách hàng khác cũng đã thuê công ty này, và dự kiến sẽ có thêm các vụ kiện được đệ trình trong những tháng tới. Trong một email gửi cho People, Dordick làm rõ rằng công ty đã được khoảng 400 người liên hệ, những người "cho biết họ bị thương khi đi X2", nhưng hơn 100 người tuyên bố đã bị một số loại "chấn thương sọ não nghiêm trọng" và đã thuê luật sư.

Tàu lượn siêu tốc X2 Ảnh: Yahoo

Theo CNN, Bulone phát biểu tại một cuộc họp báo hôm thứ ba rằng Six Flags "đã cố tình đánh cược với mạng sống của mọi người… Không nên cho phép bất kỳ trò chơi nào như vậy tồn tại". Nổi tiếng với những chiếc ghế xoay 360 độ, X2 thường được coi là một trong những tàu lượn siêu tốc ly kỳ nhất thế giới. Phiên bản hiện tại được khai trương tại công viên Valencia, California, Mỹ vào năm 2008. Theo trang web của Magic Mountain, trò chơi này là "một nghi thức trưởng thành dành cho những người ưa mạo hiểm tột độ".

Tuy nhiên, trò chơi cũng bị chỉ trích vì cường độ quá cao. Gần đây nhất, vào tháng 7, hai phụ nữ đã phải nhập viện tại cùng một bệnh viện ở Nam California chỉ trong vài ngày sau khi chơi X2. Các bác sĩ cho biết, cả hai đều được điều trị vì xuất huyết não với những triệu chứng đáng báo động giống nhau.

Theo đơn kiện dân sự, Naomi Greer-Wilkinson, 26 tuổi, và Pamela Guillen, 40 tuổi, cho hay cả hai đều bất tỉnh sau khi xuống khỏi tàu lượn siêu tốc và phải trải qua phẫu thuật não khẩn cấp do chấn thương sọ não. Guillen nói với CNN rằng, cô buộc phải học lại cách đi bộ và nói chuyện, đồng thời tiếp tục phải vật lộn với những cơn đau đầu dữ dội và chứng suy giảm trí nhớ. Trong khi đó, Greer-Wilkinson được cho là vẫn đang hôn mê.

Vụ kiện thứ ba được đệ trình bởi luật sư Michael Wilk ở California, người đã bị xuất huyết não nghiêm trọng và phải trải qua nhiều ca phẫu thuật não. Trong đơn kiện, Wilk tuyên bố ông không còn khả năng hành nghề luật sư do "suy giảm nhận thức vĩnh viễn".

Cả ba vụ kiện, được đệ trình chống lại Magic Mountain và nhà sản xuất trò chơi, S&S Worldwide, đều cáo buộc công viên biết về sự nguy hiểm của X2 nhưng đã không cảnh báo người chơi. Các đơn kiện chỉ ra cái chết của Christopher Hawley, một sinh viên 22 tuổi, người đã qua đời vì bị chấn thương não khi chơi X2 vào ngày 23.6.2022.

Người phát ngôn của Six Flags Magic Mountain từ chối bình luận về các cáo buộc mới, viện dẫn lý do vụ kiện đang chờ xử lý. Thay vào đó, họ xác nhận trò chơi đã bị đóng cửa kể từ tối 12.7. Chưa có kế hoạch nào về tương lai của trò chơi được công khai.