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    Thời sự

    Hàng trăm khách Trung Quốc dự hội thảo, chính quyền địa phương không hay biết

    Lã Nghĩa Hiếu
    Lã Nghĩa Hiếu
    Nhiều hội thảo dành cho khách Trung Quốc được tổ chức với quy mô lớn tại P.Bãi Cháy, TP.Quảng Ninh. Chính quyền địa phương cho biết chưa nhận được thông báo hoặc quyết định chấp thuận tổ chức các sự kiện này.

    Thời gian qua, tại một số trung tâm tổ chức sự kiện trên địa bàn P.Bãi Cháy diễn ra các hội thảo dành cho doanh nghiệp, khách Trung Quốc, có thời điểm thu hút hàng trăm người tham dự.

    Điển hình, ngày 15.9, tại quần thể nghỉ dưỡng D'LIORO Hotel & Resort diễn ra một hội thảo quảng cáo sản phẩm thực phẩm chức năng xuất xứ Trung Quốc.

    Chương trình từ người dẫn đến khách mời đều là người Trung Quốc, sử dụng tiếng Trung Quốc và không có phụ đề tiếng Việt.

    Hàng trăm khách Trung Quốc dự hội thảo, chính quyền địa phương không hay biết - Ảnh 1.

    Rất đông người Trung Quốc tại sự kiện được tổ chức quy mô lớn trên địa bàn phường Bãi Cháy, thành phố Quảng Ninh

    ẢNH: L.N.H

    Tại sự kiện, nhiều người chia sẻ về các sản phẩm thực phẩm chức năng, lợi nhuận bán hàng. Bên ngoài khu vực tổ chức cũng xuất hiện các bảng, biển quảng cáo sản phẩm bằng tiếng Trung Quốc.

    Anh N.T.V., một hướng dẫn viên Việt Nam, cho rằng đây là sự kiện do một doanh nghiệp đa cấp tổ chức để quảng cáo sản phẩm. Theo anh V., khoảng một năm trở lại đây, các hoạt động dạng này được tổ chức nhiều tại Bãi Cháy.


    Hàng trăm khách Trung Quốc dự hội thảo, chính quyền địa phương không hay biết - Ảnh 3.

    Sự kiện do MC người Trung Quốc thuyết minh cùng các nội dung hoàn toàn bằng tiếng Trung Quốc

    ẢNH: L.N.H

    Chính quyền chưa nhận được thông báo

    Trao đổi với PV Thanh Niên, lãnh đạo UBND phường Bãi Cháy cho biết đến nay địa phương chưa nhận được thông báo của doanh nghiệp hoặc quyết định chấp thuận của cơ quan chức năng đối với các hội nghị, hội thảo có hàng trăm người Trung Quốc tham dự như trên.

    Theo lãnh đạo UBND phường, Quyết định số 30 ngày 9.6.2026 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 24.7.2026, quy định đối với những sự kiện có yếu tố nước ngoài, doanh nghiệp phải lập đề án tổ chức trình UBND thành phố Quảng Ninh.

    Trên cơ sở đó, UBND thành phố lấy ý kiến các sở, ngành liên quan trước khi quyết định chấp thuận. Nếu được chấp thuận, các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương sẽ được thông báo để giám sát quá trình tổ chức.

    Lãnh đạo UBND  phường Bãi Cháy cho biết do không nhận được thông báo nên địa phương không nắm được thời gian diễn ra các sự kiện để kiểm tra, giám sát.

    “Các trung tâm sự kiện, cửa hàng chuyên phục vụ cho người Trung Quốc thường tổ chức khép kín, người lạ không thể vào, đây cũng là một phần nguyên nhân khó khăn để cơ quan chức năng tiếp cận, kiểm tra”, vị này cho biết.

    UBND phường Bãi Cháy đã giao tổ công tác làm việc với đại diện quần thể nghỉ dưỡng D'LIORO Hotel & Resort để xác định đơn vị đứng ra tổ chức sự kiện ngày 15.9. Sau khi xác định, cơ quan chức năng sẽ mời đơn vị tổ chức làm việc, giải trình.

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