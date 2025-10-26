Hàng trăm nghiên cứu khoa học bàn về nhiễm khuẩn trong chấn thương chỉnh hình

Ngày 25.10, tại TP.Cần Thơ, Hội Chấn thương Chỉnh hình Việt Nam (VOA) phối hợp Trường ĐH Y Dược Cần Thơ chủ trì buổi báo cáo chính thức hội nghị khoa học thường niên lần thứ 22 (VOA 2025) với chủ đề "Nhiễm khuẩn trong chấn thương chỉnh hình: quá khứ, hiện tại và tương lai".

Hội nghị quy tụ gần 200 báo cáo khoa học và được chia thành 7 hội trường báo cáo chuyên sâu. Các bác sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên trong lĩnh vực chấn thương chỉnh hình đã cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, cập nhật những tiến bộ chuyên môn và kỹ thuật mới. Qua đó nâng cao hiệu quả trong phòng ngừa, điều trị và phục hồi chức năng cho bệnh nhân.

Một trong những báo cáo tại hội nghị ẢNH: THANH DUY

Giáo sư - tiến sĩ Nguyễn Trung Kiên, Hiệu trưởng Trường ĐH Y Dược Cần Thơ, cho rằng nhiễm khuẩn trong chấn thương chỉnh hình là một chủ đề thiết thực, nhận được nhiều sự quan tâm. Bởi, nhiễm khuẩn trong phẫu thuật luôn là thách thức hàng đầu, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả điều trị và chất lượng cuộc sống người bệnh.

Với hàng trăm báo cáo chuyên sâu, hội nghị là diễn đàn khoa học uy tín để các chuyên gia trao đổi, mở ra các hướng nghiên cứu và giải pháp thực tiễn nhằm tăng cường kiểm soát yếu tố cơ địa, đổi mới phương pháp điều trị và tối ưu hóa quy trình phẫu thuật an toàn. Ý nghĩa hơn khi hội nghị được tổ chức vào dịp kỷ niệm 25 năm ngày Hội Chấn thương Chỉnh hình Việt Nam thành lập (2005-2025), đang từng bước phát triển, hội nhập và vươn tầm quốc tế.

Hội nghị hướng đến việc cập nhật các tiến bộ mới trong lĩnh vực chấn thương chỉnh hình ẢNH: THANH DUY

Trước đó, ngày 24.10, hội nghị đã khai mạc lớp đào tạo liên tục (CME), bao gồm 3 phẫu thuật chuyên sâu: phẫu thuật nội soi khâu chóp xoay khớp vai, phẫu thuật tái tạo dây chằng chéo khớp gối và phẫu thuật thay khớp háng toàn phần. Các ca phẫu thuật được thực hiện dưới sự hướng dẫn và hỗ trợ từ các chuyên gia đầu ngành trong và ngoài nước. Tạo cơ hội quý báu cho học viên cập nhật kỹ thuật hiện đại và nâng cao năng lực thực hành lâm sàng.