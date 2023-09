Hàng trăm người ngộ độc bánh mì Phượng: Kiến nghị đình chỉ hoạt động 3 - 5 tháng

Chiều 27.9, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Dương Đạt, Chánh thanh tra Sở Y tế tỉnh Quảng Nam, cho biết liên quan đến vụ hàng trăm người ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì Phượng (ở TP.Hội An), Sở Y tế đã đề xuất, kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm đối với cơ sở này.



Theo ông Đạt, ngày 25.9, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) tỉnh Quảng Nam đã chủ trì, mời chủ cơ sở bánh mì Phượng vào làm việc. Tại buổi làm việc, Chi cục ATVSTP tỉnh đã thông tin lại toàn bộ vụ việc, thông báo kết quả kiểm nghiệm mẫu từ Viện Pasteur Nha Trang và hành vi vi phạm của cơ sở bánh mì Phượng.

Cơ quan chức năng lấy mẫu bánh mì Phượng gửi Viện Pasteur Nha Trang kiểm nghiệm NAM THỊNH

"Tại buổi làm việc, chủ cơ sở bánh mì Phượng cũng thống nhất với các nội dung báo cáo, đề xuất xử phạt. Chủ cơ sở nghiêm túc chịu trách nhiệm về hậu quả, tích cực phối hợp tìm ra nguyên nhân, khắc phục sự cố (thăm hỏi, hỗ trợ nạn nhân), chấp hành việc đình chỉ hoạt động, xử phạt hành chính. Tuy nhiên, họ cũng trình bày là rất cầu thị trong việc giải quyết các vấn đề sau khi sự cố ngộ độc xảy ra, nên đề nghị cơ quan chức năng xem xét tình tiết giảm nhẹ", ông Đạt nói.

Đối với những đề xuất của chủ cơ sở, tại buổi làm việc, đại diện các cơ quan chức năng đã ghi nhận, nhưng do vượt quá thẩm quyền giải quyết nên đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh xem xét quyết định.

"Đối với ngành y tế thì khi tiếp nhận thông tin, chúng tôi đã khẩn trương vào cuộc xác minh, điều tra để nắm rõ vụ việc. Hiện tờ trình cũng đã được gửi đi, nhưng ngày ban hành quyết định xử phạt thì chưa rõ. Chúng tôi cũng đang chờ", ông Đạt chia sẻ và cho biết, cơ sở bánh mì Phượng cũng đã vi phạm 5 quy định trong ATVSTP. Vì vậy, mức phạt hành chính từ 80 triệu đồng đến hơn 110 triệu đồng. Trong đó, lỗi nghiêm trọng nhất là gây ngộ độc cho hơn 5 người (mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự) sẽ bị xử phạt bổ sung bằng cách đình chỉ toàn bộ hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh, cung cấp thực phẩm của cơ sở này từ 3 - 5 tháng.

Đây cũng là mức kiến nghị, đề xuất xử phạt kèm theo các tình tiết giảm nhẹ đối với cơ sở bánh mì Phượng để Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam xem xét.

Cơ sở bánh mì Phượng còn phải chịu mọi chi phí cho việc xử lý ngộ độc thực phẩm, chi phí khám, điều trị của tất cả nạn nhân bị ngộ độc.

Chi cục ATVSTP tỉnh Quảng Nam thông tin, tổng số người bị ngộ độc do ăn bánh mì Phượng là 313 người, trong đó có 103 người nước ngoài. Số người nhập viện cấp cứu tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và TP.Đà Nẵng là 273 người; có 40 người điều trị tại nhà và khai báo qua điện thoại.

Sau khi ăn bánh mì Phượng, hầu hết đều có triệu chứng ngộ độc là đau bụng, đi cầu lỏng nhiều lần (trên 10 lần), nôn, sốt cao...

Bánh mì Phượng quen thuộc với du khách quốc tế ROSE

Như Thanh Niên đã thông tin, chiều 12.9, sau khi tiếp nhận thông tin 5 người trong 1 gia đình có biểu hiện bị ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì ở tiệm bánh mì Phượng, Chi cục ATVSTP tỉnh Quảng Nam đã lấy mẫu, gửi Viện Pasteur Nha Trang đề nghị hỗ trợ kiểm nghiệm. Viện Pasteur Nha Trang đã thực hiện kiểm nghiệm 12 mẫu thực phẩm và 1 mẫu phân.

Căn cứ vào kết quả kiểm nghiệm các mẫu từ Viện Pasteur Nha Trang, nguyên nhân chính dẫn đến ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì Phượng là do mẫu thịt heo xíu (thức ăn trong nhân bánh mì) được lấy mẫu làm ngày 11.9 (và lấy mẫu cơ sở lưu vào sáng 12.9) dương tính/25g với Salmonella spp. Kết quả này được kiểm nghiệm qua mẫu thức ăn lưu và mẫu phân của bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm.

Vi khuẩn Salmonella spp là nguyên nhân của nhiều vụ ngộ độc thực phẩm, trong đó có nhiều vụ quy mô lớn trên thế giới.